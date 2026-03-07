मारुति की ये 2 कार लेने का बढ़िया मौका; ग्रैंड विटारा पर ₹4.70 लाख, इनविक्टो पर ₹5.40 लाख का डिस्काउंट

Mar 07, 2026 01:58 pm IST

मारुति अपने नेक्सा डीलरशिप कई मॉडल पर शानदार और बड़ा डिस्काउंट लेकर आई है। कंपनी इस महीने जिन कारों पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट दे रही है उसमें इनविक्टो और ग्रैंड विटारा शामिल हैं। दरअसल, मार्च में इन कारों को खरीदने पर 5.40 लाख रुपए तक के बेनिफिट मिलेंगे। कंपनी इन कारों को मॉडल ईयर 2026 और उससे पुराने पर अलग-अलग डिस्काउंट दे रही है। ग्राहकों को ये डिस्काउंट कंज्यूमर ऑफर, लॉयल्टी अपग्रेड बोनस, एक्सचेंज बोनस, एक्सटेंड वारटीं, स्क्रैपेज, कॉर्पोरेट ऑफर और रूरल ऑफर के तहत मिलेंगे। तो चलिए जल्दी इन दोनों के डिस्काउंट का ब्रेकअप देखते हैं।

सबसे पहले बात करें मारुति ग्रैंड विटारा पर मिलने वाले डिस्काउंट की तो इसके मॉडल ईयर 2026 पर मैक्सिमम 1.70 लाख रुपए के साथ 32,320 रुपए की फ्री एक्सटेंडेट वारंटी मिल रही है। इसमें मैक्सिमम 75,000 रुपए के कंज्यूमर ऑफर, 30,000 रुपए का लॉयल्टी अपग्रेड बोनस, 50,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस, 32,320 रुपए की एक्सटेंडेट वारंटी, 65,000 रुपए का स्क्रैपेज बोनस, 15,000 रुपए का कॉर्पोरेट बोनस और 4100 रुपए का रूरल ऑफर शामिल है।

ग्रैंड विटारा के मॉडल ईयर 2025 या उससे पुराने मॉडल पर मैक्सिमम 4.70 लाख रुपए के साथ 32,320 रुपए की फ्री एक्सटेंडेट वारंटी मिल रही है। इसमें मैक्सिमम 3,75,000 रुपए के कंज्यूमर ऑफर, 30,000 रुपए का लॉयल्टी अपग्रेड बोनस, 50,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस, 32,320 रुपए की एक्सटेंडेट वारंटी, 65,000 रुपए का स्क्रैपेज बोनस, 15,000 रुपए का कॉर्पोरेट बोनस और 4100 रुपए का रूरल ऑफर शामिल है।

वहीं, अब बात करें इनविक्टो पर मिलने वाले डिस्काउंट की तो इसके मॉडल ईयर 2026 पर मैक्सिमम 2.40 लाख रुपए के बेनिफिट मिल रहे है। इसमें मैक्सिमम 75,000 रुपए के कंज्यूमर ऑफर, 50,000 रुपए का लॉयल्टी अपग्रेड बोनस, 100,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस, 115,000 रुपए का स्क्रैपेज बोनस और 15,000 रुपए का कॉर्पोरेट बोनस शामिल है। इस पर एक्सटेंडेड वारंटी और रूरल ऑफर नहीं मिल रहे हैं।

इनविक्टो के मॉडल ईयर 2025 या उससे पुराने मॉडल पर मैक्सिमम 5.40 लाख रुपए के बेनिफिट मिल रहे है। इसमें मैक्सिमम 375,000 रुपए के कंज्यूमर ऑफर, 50,000 रुपए का लॉयल्टी अपग्रेड बोनस, 100,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस, 115,000 रुपए का स्क्रैपेज बोनस और 15,000 रुपए का कॉर्पोरेट बोनस शामिल है। इस पर एक्सटेंडेड वारंटी और रूरल ऑफर नहीं मिल रहे हैं।