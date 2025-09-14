Maruti invicto 61,000 chepaer after gst cut, check details लपक लो ये डील! मारुति की इस 8-सीटर कार की कीमत में हुई भारी कटौती, अब होगी पूरे ₹61,000 तक की बचत, Auto Hindi News - Hindustan
लपक लो ये डील! मारुति की इस 8-सीटर कार की कीमत में हुई भारी कटौती, अब होगी पूरे ₹61,000 तक की बचत

मारुति इनविक्टो की कीमतों में भारी कटौती हुई है। GST कटौती के बाद कंपनी ने इसकी कीमत में 54,000 रुपये से 61,000 रुपये तक की कटौती की है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

भारतीय ऑटोमोबाइल बाज़ार में ग्राहकों के लिए खुशखबरी है। देश की सबसे भरोसेमंद कार निर्माता कंपनी मारुति सुज़ुकी ने अपनी प्रीमियम MPV Invicto की कीमतों में भारी कमी की घोषणा की है। यह बदलाव हाल ही में लागू हुए नए GST नियमों की वजह से किया गया है।

कौन-कौन से मॉडल हुए सस्ते?

Zeta+ (7-सीटर और 8-सीटर वेरिएंट) – इनकी कीमतों में अब 54,000 रुपये की कमी हुई है।

Alpha+ (7-सीटर वेरिएंट) – इसमें ग्राहकों को सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है, क्योंकि इसकी कीमत में 61,000 रुपये तक की कटौती हुई है।

नई कीमत

कटौती के बाद Alpha+ 7-सीटर वेरिएंट की कीमत घटकर अब ₹28.61 लाख (एक्स-शोरूम) रह गई है।

ग्राहकों के लिए क्या मतलब है?

मारुति Invicto पहले से ही एक लग्ज़री और स्टाइलिश MPV के तौर पर जानी जाती है। अब कीमतों में इस कमी से यह गाड़ी और भी ज्यादा आकर्षक हो गई है। जो ग्राहक फैमिली कार के रूप में एक प्रीमियम MPV खरीदने का प्लान कर रहे हैं, उनके लिए यह सही मौका हो सकता है।

GST दरों में बदलाव का सीधा फायदा अब ग्राहकों को मिल रहा है। मारुति Invicto की कीमतों में यह कटौती निश्चित तौर पर लोगों की जेब पर बोझ कम करेगी और कंपनी की बिक्री को भी बढ़ावा दे सकती है।

