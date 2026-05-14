Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बंद होते ही स्टॉक में खड़ी रह गई ₹5.35 लाख की ये मारुति कार, अप्रैल में नहीं मिला ग्राहक; अब ₹57500 की छूट

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share

मारुति सुजुकी इंडिया की अप्रैल सेल्स का ब्रेकअप डेटा सामने आ गया है। कंपनी के लिए बीते महीने इग्निस की सेल्स जीरो यूनिट की रही। ये वही कार है जिसका प्रोडक्शन कंपनी हमेशा के लिए बंद कर चुकी हैं। हालांकि, इसका बचा स्टॉक कंपनी बेच रही है। ये कार कंपनी की नेक्सा डीलरशिप से बेची जाती है।

बंद होते ही स्टॉक में खड़ी रह गई ₹5.35 लाख की ये मारुति कार, अप्रैल में नहीं मिला ग्राहक; अब ₹57500 की छूट

मारुति सुजुकी इंडिया की अप्रैल सेल्स का ब्रेकअप डेटा सामने आ गया है। कंपनी के लिए बीते महीने इग्निस की सेल्स जीरो यूनिट की रही। ये वही कार है जिसका प्रोडक्शन कंपनी हमेशा के लिए बंद कर चुकी हैं। हालांकि, इसका बचा स्टॉक कंपनी बेच रही है। ये कार कंपनी की नेक्सा डीलरशिप से बेची जाती है। साथ ही, ये नेक्सा डीलरशिप की एंट्री लेवल कार भी है। इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.35 लाख रुपए है। कंपनी ने लंबे समय से इस कार को अपडेट भी नहीं किया था। खबरें हैं कि इसे कंपनी एक नई माइक्रो SUV से रिप्लेस करने वाली है। जो देश की पॉपुलर स्मॉल टाटा पंच SUV के साथ हुंडई एक्सटर SUV को भी टक्कर देगी।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.69 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
BMW i4
BMW i4
₹ 72.5 - 77.5 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.69 लाख
अभी ऑफर पाएं
मारुति सुजुकी मॉडल वाइज सेल्स अप्रैल 2026
नंमॉडलअप्रैल 26अप्रैल 25अंतरग्रोथ % YoYशेयर %
1डिजायर23,58016,9966,58438.7412.56
2अर्टिगा19,06315,7803,28320.810.16
3फ्रोंक्स18,82914,3454,48431.2610.03
4वैगनआर18,64813,4135,23539.039.93
5बलेनो18,30613,1805,12638.899.75
6स्विफ्ट17,82914,5923,23722.189.5
7ब्रेजा14,12416,971-2,847-16.787.52
8विक्टोरिस13,701013,701-7.3
9ईको13,08711,4381,64914.426.97
10ऑल्टो K1010,8565,6065,25093.655.78
11ग्रैंड विटारा7,7187,1545647.884.11
12एस प्रेसो5,2107264,484617.632.78
13XL63,5274,140-613-14.811.88
14सेलेरियो2,2961,47482255.771.22
15जिम्नी69343126260.790.37
16इनविक्टो2372013617.910.13
17इग्निस01,936-1,936-1000
18सियाज0321-321-1000
टोटल1,87,7041,38,70449,00035.33100

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Maruti Suzuki Ignis

Maruti Suzuki Ignis

₹ 5.35 - 7.55 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Grand i10 Nios

Hyundai Grand i10 Nios

₹ 5.55 - 7.92 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Swift

Maruti Suzuki Swift

₹ 5.79 - 8.8 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Toyota Glanza

Toyota Glanza

₹ 6.39 - 9.15 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Tiago

Tata Tiago

₹ 4.57 - 7.82 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Wagon R

Maruti Suzuki Wagon R

₹ 4.99 - 6.95 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

इग्निस की एक्स-शोरूम कीमतें 5.35 लाख से 7.55 लाख रुपए तक थीं। सस्ती कार होने के बाद भी इसका इंटीरियर काफी प्रीमिय था। अपने सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला हुंडई ग्रैंड i10 निओस से होता था। वहीं, टाटा टिगोर को भी ये टक्कर देती थी। हालांकि, बिक्री के मामले में ये इन दोनों कारों से काफी पीछे थी। हम यहां उन कारणों की चर्चा कर रहे हैं, जिसके चलते इग्निस का सफर भारतीय बाजार में खत्म हो गया। वैसे, अभी ये कंपनी की ऑफिशियिल वेबसाइट पर लिस्टेड है। साथ ही, कंपनी इसकी बुकिंग भी ले रही है। स्टॉक खत्म होने तक इसक सेल जारी रहेगी।

ये भी पढ़ें:3 पहिए पर दौड़ेगी ये कार, पंचर होने पर जैक नहीं लगाना पड़ेगा; रेंज भी 1380Km

1. लगातार कमजोर होती बिक्री
इग्निस की बिक्री के आंकड़े में पिछले कुछ महीने से लगातार गिरावट आ रही है। पिछले 6 महीने (अक्टूबर 2025 से मार्च 2026) के आंकड़ों पर डाली जाए तो इग्निस की बिक्री लगातार कम हो रही थी। जैसे, अक्टूबर 2025 में इसकी 2,316 यूनिट बिकी थीं, जो मार्च 2026 में घटकर 1,250 यूनिट पर आ गई। नेक्सा शोरूम पर इग्निस से भी कम बिकने वाली कारों की लिस्ट में जिम्नी और इन्विक्टो हैं, लेकिन इनकी कीमतें इग्निस के दोनुना से ज्यादा हैं। चलिए एक बार नेक्सा शोरूम पर सबसे कम बिकने वाली तीन कारों को देखते हैं।

नेक्सा शोरूम की तीन सबसे कम बिकने वाली कार
मॉडलअक्टूबर 25नवंबर 25दिसंबर 25जनवरी 26फरवरी 26मार्च 26
इग्निस2,6452,3161,9101,9021,8481,250
जिम्नी592802757591532656
इन्विक्टो301410514197143191

2. सेगमेंट में पिछड़ जाना
इग्निस देश की प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में काउंट होती है। इस छोटी कार का सेगमेंट में सीधा मुकाबला हुंडई ग्रैंड i10 निओस से होता है। हालांकि, बिक्री के आंकड़ो पर नजर डालें तो इन दोनों का बड़ा अंतर दिखाई देता है। इतना ही नहीं, ये टाटा टियागो के सामने भी कमजोर नजर आती है। ग्रैंड i10 निओस की हर महीने औसतन 5000 से ज्यादा यूनिट बिक रही हैं। जबकि, टियागो का मंथली आंकड़ा 7000 यूनिट से ज्यादा है।

मारुति इग्निस का सेगमेंट में मुकाबला
मॉडलअक्टूबर 25नवंबर 25दिसंबर 25जनवरी 26फरवरी 26मार्च 26
इग्निस2,6452,3161,9101,9021,8481,250
ग्रैंड i10 निओस5,4264,5594,0107,7105,5895,032
टियागो8,8505,9885,8268,3497,0407,119

3. मारुति के ही कई ऑप्शन
इग्निस भले ही मारुति के पोर्टफोलियो की सबसे सस्ती कारों में से एक हो, लेकिन इस कीमत के करीब कंपनी के पास कई दूसरे मॉडल भी हैं। जिनकी बिक्री इग्निस की तुलना में बहुत ज्यादा है। जैसे, इग्निस की एक्स-शोरूम कीमत 5.35 लाख रुपए है। जबकि, मारुति की बेस्ट सेलिंग हैचबैक में शामिल वैगनआर की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत सिर्फ 4.99 लाख है। यानी ये इग्निस से 35 हजार रुपए सस्ती है। दूसरी तरफ, स्विफ्ट की शुरुआती कीमत 5.79 लाख रुपए है। यानी ये इग्निस से सिर्फ 44 हजार रुपए महंगी है। हालांकि, इग्निस की तुलना में इनकी बिक्री काफी ज्यादा है।

इग्निस की तुलना में मारुति के दूसरे ऑप्शन
मॉडलअक्टूबर 25नवंबर 25दिसंबर 25जनवरी 26फरवरी 26मार्च 26
इग्निस2,6452,3161,9101,9021,8481,250
स्विफ्ट15,54219,73318,76717,80614,83314,545
वैगनआर18,97014,61914,57515,11814,88517,025
ये भी पढ़ें:फोन, कूलर, AC, फ्रिज ही नहीं, अमेजन पर ये 3 ई-स्कूटर भी कम कीमत में मिल रहे

4. नया अपडेट नहीं मिलना
मारुति सुजुकी ने बीते कुछ सालों में अपनी कई कारों को अपडेट किया है। इसमें एरिना डीलरशिप की सबसे सस्ती ऑल्टो K10 भी शामिल है। इस कार में सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं। वहीं, कंपनी के दूसरे मॉडल में भी इस सेफ्टी फीचर को स्टैंडर्ड तौर पर दिया जा रहा है। जबकि, इग्निस में सिर्फ 2 एयरबैग भी मिलते हैं। वहीं, सेफ्टी के लिए इसमें बेसिक फीचर्स ही मिलते हैं। अब जब इग्निस का प्रोडक्शन बंद हो गया है, तब इसकी सेफ्टी में नए अपडेट मिलने की उम्मीद पूरी तरह खत्म हो गई है। अब कंपनी का बड़ा फोकस इसके बचे हुए स्टॉक को जल्दी खत्म करने पर होगा।

ये भी पढ़ें:खेल कर गई ₹6.25 लाख की ये मारुति कार, इसके आसपास भी नहीं टिकी अर्टिगा, वैगनआर

5. CNG ऑप्शन का नहीं मिलना
मारुति अपनी ज्यादातर कारों में फैक्ट्री फिटेड CNG ऑप्शन देती है। इन CNG कारों का माइलेज भी काफी शानदार है। मारुति की CNG कारों की बिक्री भी तेजी से बढ़ रही है। दूसरी तरफ, इग्निस में CNG का ऑप्शन नहीं मिलता है। इसी वजह से ग्राहक इग्निस को छोड़ कंपनी की दूसरी CNG कारों की तरफ चले जाते हैं। इसमें बलेनो, वैगनआर, स्विफ्ट जैसे मॉडल काफी पसंद किए जाते हैं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

और पढ़ें
Maruti Maruti Suzuki Maruti Car अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।