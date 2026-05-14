बंद होते ही स्टॉक में खड़ी रह गई ₹5.35 लाख की ये मारुति कार, अप्रैल में नहीं मिला ग्राहक; अब ₹57500 की छूट
मारुति सुजुकी इंडिया की अप्रैल सेल्स का ब्रेकअप डेटा सामने आ गया है। कंपनी के लिए बीते महीने इग्निस की सेल्स जीरो यूनिट की रही। ये वही कार है जिसका प्रोडक्शन कंपनी हमेशा के लिए बंद कर चुकी हैं। हालांकि, इसका बचा स्टॉक कंपनी बेच रही है। ये कार कंपनी की नेक्सा डीलरशिप से बेची जाती है।
मारुति सुजुकी इंडिया की अप्रैल सेल्स का ब्रेकअप डेटा सामने आ गया है। कंपनी के लिए बीते महीने इग्निस की सेल्स जीरो यूनिट की रही। ये वही कार है जिसका प्रोडक्शन कंपनी हमेशा के लिए बंद कर चुकी हैं। हालांकि, इसका बचा स्टॉक कंपनी बेच रही है। ये कार कंपनी की नेक्सा डीलरशिप से बेची जाती है। साथ ही, ये नेक्सा डीलरशिप की एंट्री लेवल कार भी है। इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.35 लाख रुपए है। कंपनी ने लंबे समय से इस कार को अपडेट भी नहीं किया था। खबरें हैं कि इसे कंपनी एक नई माइक्रो SUV से रिप्लेस करने वाली है। जो देश की पॉपुलर स्मॉल टाटा पंच SUV के साथ हुंडई एक्सटर SUV को भी टक्कर देगी।
|मारुति सुजुकी मॉडल वाइज सेल्स अप्रैल 2026
|नं
|मॉडल
|अप्रैल 26
|अप्रैल 25
|अंतर
|ग्रोथ % YoY
|शेयर %
|1
|डिजायर
|23,580
|16,996
|6,584
|38.74
|12.56
|2
|अर्टिगा
|19,063
|15,780
|3,283
|20.8
|10.16
|3
|फ्रोंक्स
|18,829
|14,345
|4,484
|31.26
|10.03
|4
|वैगनआर
|18,648
|13,413
|5,235
|39.03
|9.93
|5
|बलेनो
|18,306
|13,180
|5,126
|38.89
|9.75
|6
|स्विफ्ट
|17,829
|14,592
|3,237
|22.18
|9.5
|7
|ब्रेजा
|14,124
|16,971
|-2,847
|-16.78
|7.52
|8
|विक्टोरिस
|13,701
|0
|13,701
|-
|7.3
|9
|ईको
|13,087
|11,438
|1,649
|14.42
|6.97
|10
|ऑल्टो K10
|10,856
|5,606
|5,250
|93.65
|5.78
|11
|ग्रैंड विटारा
|7,718
|7,154
|564
|7.88
|4.11
|12
|एस प्रेसो
|5,210
|726
|4,484
|617.63
|2.78
|13
|XL6
|3,527
|4,140
|-613
|-14.81
|1.88
|14
|सेलेरियो
|2,296
|1,474
|822
|55.77
|1.22
|15
|जिम्नी
|693
|431
|262
|60.79
|0.37
|16
|इनविक्टो
|237
|201
|36
|17.91
|0.13
|17
|इग्निस
|0
|1,936
|-1,936
|-100
|0
|18
|सियाज
|0
|321
|-321
|-100
|0
|टोटल
|1,87,704
|1,38,704
|49,000
|35.33
|100
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Maruti Suzuki Ignis
₹ 5.35 - 7.55 लाख
Hyundai Grand i10 Nios
₹ 5.55 - 7.92 लाख
Maruti Suzuki Swift
₹ 5.79 - 8.8 लाख
Toyota Glanza
₹ 6.39 - 9.15 लाख
Tata Tiago
₹ 4.57 - 7.82 लाख
Maruti Suzuki Wagon R
₹ 4.99 - 6.95 लाख
इग्निस की एक्स-शोरूम कीमतें 5.35 लाख से 7.55 लाख रुपए तक थीं। सस्ती कार होने के बाद भी इसका इंटीरियर काफी प्रीमिय था। अपने सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला हुंडई ग्रैंड i10 निओस से होता था। वहीं, टाटा टिगोर को भी ये टक्कर देती थी। हालांकि, बिक्री के मामले में ये इन दोनों कारों से काफी पीछे थी। हम यहां उन कारणों की चर्चा कर रहे हैं, जिसके चलते इग्निस का सफर भारतीय बाजार में खत्म हो गया। वैसे, अभी ये कंपनी की ऑफिशियिल वेबसाइट पर लिस्टेड है। साथ ही, कंपनी इसकी बुकिंग भी ले रही है। स्टॉक खत्म होने तक इसक सेल जारी रहेगी।
1. लगातार कमजोर होती बिक्री
इग्निस की बिक्री के आंकड़े में पिछले कुछ महीने से लगातार गिरावट आ रही है। पिछले 6 महीने (अक्टूबर 2025 से मार्च 2026) के आंकड़ों पर डाली जाए तो इग्निस की बिक्री लगातार कम हो रही थी। जैसे, अक्टूबर 2025 में इसकी 2,316 यूनिट बिकी थीं, जो मार्च 2026 में घटकर 1,250 यूनिट पर आ गई। नेक्सा शोरूम पर इग्निस से भी कम बिकने वाली कारों की लिस्ट में जिम्नी और इन्विक्टो हैं, लेकिन इनकी कीमतें इग्निस के दोनुना से ज्यादा हैं। चलिए एक बार नेक्सा शोरूम पर सबसे कम बिकने वाली तीन कारों को देखते हैं।
|नेक्सा शोरूम की तीन सबसे कम बिकने वाली कार
|मॉडल
|अक्टूबर 25
|नवंबर 25
|दिसंबर 25
|जनवरी 26
|फरवरी 26
|मार्च 26
|इग्निस
|2,645
|2,316
|1,910
|1,902
|1,848
|1,250
|जिम्नी
|592
|802
|757
|591
|532
|656
|इन्विक्टो
|301
|410
|514
|197
|143
|191
2. सेगमेंट में पिछड़ जाना
इग्निस देश की प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में काउंट होती है। इस छोटी कार का सेगमेंट में सीधा मुकाबला हुंडई ग्रैंड i10 निओस से होता है। हालांकि, बिक्री के आंकड़ो पर नजर डालें तो इन दोनों का बड़ा अंतर दिखाई देता है। इतना ही नहीं, ये टाटा टियागो के सामने भी कमजोर नजर आती है। ग्रैंड i10 निओस की हर महीने औसतन 5000 से ज्यादा यूनिट बिक रही हैं। जबकि, टियागो का मंथली आंकड़ा 7000 यूनिट से ज्यादा है।
|मारुति इग्निस का सेगमेंट में मुकाबला
|मॉडल
|अक्टूबर 25
|नवंबर 25
|दिसंबर 25
|जनवरी 26
|फरवरी 26
|मार्च 26
|इग्निस
|2,645
|2,316
|1,910
|1,902
|1,848
|1,250
|ग्रैंड i10 निओस
|5,426
|4,559
|4,010
|7,710
|5,589
|5,032
|टियागो
|8,850
|5,988
|5,826
|8,349
|7,040
|7,119
3. मारुति के ही कई ऑप्शन
इग्निस भले ही मारुति के पोर्टफोलियो की सबसे सस्ती कारों में से एक हो, लेकिन इस कीमत के करीब कंपनी के पास कई दूसरे मॉडल भी हैं। जिनकी बिक्री इग्निस की तुलना में बहुत ज्यादा है। जैसे, इग्निस की एक्स-शोरूम कीमत 5.35 लाख रुपए है। जबकि, मारुति की बेस्ट सेलिंग हैचबैक में शामिल वैगनआर की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत सिर्फ 4.99 लाख है। यानी ये इग्निस से 35 हजार रुपए सस्ती है। दूसरी तरफ, स्विफ्ट की शुरुआती कीमत 5.79 लाख रुपए है। यानी ये इग्निस से सिर्फ 44 हजार रुपए महंगी है। हालांकि, इग्निस की तुलना में इनकी बिक्री काफी ज्यादा है।
|इग्निस की तुलना में मारुति के दूसरे ऑप्शन
|मॉडल
|अक्टूबर 25
|नवंबर 25
|दिसंबर 25
|जनवरी 26
|फरवरी 26
|मार्च 26
|इग्निस
|2,645
|2,316
|1,910
|1,902
|1,848
|1,250
|स्विफ्ट
|15,542
|19,733
|18,767
|17,806
|14,833
|14,545
|वैगनआर
|18,970
|14,619
|14,575
|15,118
|14,885
|17,025
4. नया अपडेट नहीं मिलना
मारुति सुजुकी ने बीते कुछ सालों में अपनी कई कारों को अपडेट किया है। इसमें एरिना डीलरशिप की सबसे सस्ती ऑल्टो K10 भी शामिल है। इस कार में सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं। वहीं, कंपनी के दूसरे मॉडल में भी इस सेफ्टी फीचर को स्टैंडर्ड तौर पर दिया जा रहा है। जबकि, इग्निस में सिर्फ 2 एयरबैग भी मिलते हैं। वहीं, सेफ्टी के लिए इसमें बेसिक फीचर्स ही मिलते हैं। अब जब इग्निस का प्रोडक्शन बंद हो गया है, तब इसकी सेफ्टी में नए अपडेट मिलने की उम्मीद पूरी तरह खत्म हो गई है। अब कंपनी का बड़ा फोकस इसके बचे हुए स्टॉक को जल्दी खत्म करने पर होगा।
5. CNG ऑप्शन का नहीं मिलना
मारुति अपनी ज्यादातर कारों में फैक्ट्री फिटेड CNG ऑप्शन देती है। इन CNG कारों का माइलेज भी काफी शानदार है। मारुति की CNG कारों की बिक्री भी तेजी से बढ़ रही है। दूसरी तरफ, इग्निस में CNG का ऑप्शन नहीं मिलता है। इसी वजह से ग्राहक इग्निस को छोड़ कंपनी की दूसरी CNG कारों की तरफ चले जाते हैं। इसमें बलेनो, वैगनआर, स्विफ्ट जैसे मॉडल काफी पसंद किए जाते हैं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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