ये है नेक्सा शोरूम की सबसे सस्ती कार, कीमत सिर्फ ₹5.35 लाख; अभी मिल रही ₹75000 रुपए सस्ती

मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने अक्टूबर के लिए अपनी कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट का अनाउंसमेंट कर दिया है। कंपनी अपने नेक्सा डीलरशिप की एंट्री लेवल कार इग्निस पर 75 हजार रुपए तक के बेनिफिट दे रही है।

मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने अक्टूबर के लिए अपनी कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट का अनाउंसमेंट कर दिया है। कंपनी अपने नेक्सा डीलरशिप की एंट्री लेवल कार इग्निस पर 75 हजार रुपए तक के बेनिफिट दे रही है। इग्निस के AMT वैरिएंट पर अधिकतम 75,000 रुपए की छूट मिल रही है, जिसमें 45,000 रुपए का कैश ऑफर और 30,000 रुपए का स्क्रैपेज बोनस शामिल है। वहीं, इग्निस के मैनुअल वैरिएंट पर 70,000 रुपए तक की छूट मिल रही है। बता दें कि नए GST 2.0 के बाद इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5,35,100 रुपए हो गई है।

मारुति इग्निस वैरिएंट वाइज नई कीमतें 1.2L Petrol-Manual वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत चेंज % Sigma Rs. 5,85,000 -Rs. 49,900 Rs. 5,35,100 -8.53% Delta Rs. 6,39,000 -Rs. 54,500 Rs. 5,84,500 -8.53% Zeta Rs. 6,97,000 -Rs. 59,500 Rs. 6,37,500 -8.54% Alpha Rs. 7,62,000 -Rs. 65,000 Rs. 6,97,000 -8.53% 1.2L Petrol-Auto (AMT) Delta Rs. 6,89,000 -Rs. 59,500 Rs. 6,29,500 -8.64% Zeta Rs. 7,47,000 -Rs. 64,500 Rs. 6,82,500 -8.63% Alpha Rs. 8,12,000 -Rs. 70,000 Rs. 7,42,000 -8.62%



मारुति इग्निस के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस इग्निस को सुजुकी के टोटल इफेक्टिव कंट्रोल टेक्नोलॉजी (STECT) प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। इसमें 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 83 PS का पावर और 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन को 5-स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। कंपनी का दावा है कि ये कार 20.89Km/l का माइलेज देती है। इसमें 260 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। इग्निस को CNG वैरिएंट में लॉन्च नहीं किया गया है।

बात करें फीचर्स की तो इसमें एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो सपोर्ट वाला 7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पुश स्टार्ट/स्टॉप बटन, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ड्राइवर सीट के हाइट एडजेस्टर, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, TFT स्क्रीन के साथ मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले (MID) जैसे फीचर्स मिलते हैं। सेफ्टी के लिए इसमें डुअल फ्रंट एयरबैग, रियर पार्किंग कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD), एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) और रियर पार्किंग सेंसर दिए हैं।

इस कार को 7 मोनोटोन और 3 डुअल-टोन पेंट ऑप्शन में खरीद पाएंगे। जिसमें नेक्सा ब्लू, ल्यूसेंट ऑरेंज, सिल्की सिल्वर, टर्क्वॉइज ब्लू, ग्लिस्टनिंग ग्रे, पर्ल आर्कटिक व्हाइट, पर्ल मिडनाइट ब्लैक, ब्लैक रूफ के साथ ल्यूसेंट ऑरेंज, सिल्वर रूफ के साथ नेक्सा ब्लू, और ब्लैक रूफ के साथ नेक्सा ब्लू शामिल है। बाजार में इसका मुकाबला टाटा टियागो, हुंडई i10 के साथ मारुति वैगनआर और मारुति स्विफ्ट जैसे मॉडल से होता है।