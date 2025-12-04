Hindustan Hindi News
फौरन लपक लें! ₹5.35 लाख की इस धांसू SUV पर आई बंपर डील, साल के अंत में मिल रही ₹80,000 की छूट; इसका माइलेज दिल जीत लेगा

फौरन लपक लें! ₹5.35 लाख की इस धांसू SUV पर आई बंपर डील, साल के अंत में मिल रही ₹80,000 की छूट; इसका माइलेज दिल जीत लेगा

संक्षेप:

दिसंबर 2025 में मारुति इग्निस पर साल का सबसे बड़ा ऑफर मिल रहा है। कंपनी इस पर अभी 80,000 रुपये तक की छूट दे रही है। जो लोग इसे खरीदना चाहते हैं, वो मौका हाथ से न जाने दें।

Dec 04, 2025 07:38 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
अगर आप एक स्टाइलिश, किफायती और कॉम्पैक्ट कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो मारुति इग्निस (Maruti Ignis) इस दिसंबर बेहतरीन डील्स के साथ आपका इंतजार कर रही है। नेक्सा की सबसे किफायती कार इग्निस (Ignis) पर कंपनी ने इस महीने भारी डिस्काउंट्स का ऐलान किया है, जिसमें मैनुअल वैरिएंट्स पर 80,000 रुपये तक और AMT वैरिएंट्स पर 60,000 रुपये तक की बचत शामिल है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

ये भी पढ़ें:ग्राहकों की बल्ले-बल्ले! मारुति फ्रोंक्स पर आया साल का सबसे बड़ा डिस्काउंट

दिसंबर 2025 ऑफर हाइलाइट्स

मारुति इग्निस डिस्काउंट (Maruti Ignis Discounts) के मैनुअल वैरिएंट पर अधिकतम 80,000 तक फायदा मिल रहा है। वहीं, AMT वैरिएंट पर अधिकतम 60,000 तक फायदा मिल रहा है। इनमें कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और कॉर्पोरेट ऑफर्स शामिल हैं।

मारुति इग्निस (Maruti Ignis) क्यों है खास?

मारुति इग्निस (Maruti Ignis) एक टॉल-बॉय डिजाइन वाली प्रैक्टिकल और यूथफुल हैचबैक है, जो शहर में चलाने के लिए बेहद आसान है। इसका कॉम्पैक्ट साइज, हाई सीटिंग पोजिशन और स्मूद ड्राइविंग अनुभव इसे कई लोगों की पहली पसंद बनाते हैं।

दिलचस्प बात यह है कि इग्निस (Ignis) मारुति की कुछ उन कारों में से एक है, जिसमें CNG विकल्प उपलब्ध नहीं है, फिर भी इसकी पेट्रोल परफॉर्मेंस और माइलेज इसे एक वैल्यू-फॉर-मनी पैकेज बनाती है।

कीमत कितनी है?

मारुति इग्निस (Maruti Ignis) के कीमत की बात करें तो इसकी शुरुआती कीमत 5.35 लाख रुपये शुरू होती है और टॉप वैरिएंट के लिए 7.42 लाख तक जाती है। छूट लागू होने के बाद कार की ऑन-रोड कीमत और भी आकर्षक हो जाती है, जिससे बजट में एक शानदार नेक्सा कार खरीदने का सुनहरा मौका मिल जाता है।

किसके लिए है यह सही कार?

जो लोग पहली बार कार लेने वाले हैं या रोजाना शहर में ड्राइव करने वाले हैं। इसके लिए ये कार उन लोगों के लिए भी है, जिनके पास कम बजट में स्टाइलिश और भरोसेमंद कार लेने की चाह है।

ये भी पढ़ें:हर 5Km पर मिलेगा चार्जिंग पॉइंट, जानिए मारुति की इलेक्ट्रिक इंडिया का प्लान

अगर आप लंबे समय से मारुति इग्निस (Maruti Ignis) खरीदने की सोच रहे थे, तो दिसंबर 2025 आपके लिए परफेक्ट मौका है। जी हां, क्योंकि इस पर भारी डिस्काउंट्स, आसान मेंटेनेंस और मारुति की भरोसेमंद क्वॉलिटी मिलती है। यही इग्निस (Ignis) को इस महीने के लिए एक सुपर वैल्यू डील बनाते हैं।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
