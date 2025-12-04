फौरन लपक लें! ₹5.35 लाख की इस धांसू SUV पर आई बंपर डील, साल के अंत में मिल रही ₹80,000 की छूट; इसका माइलेज दिल जीत लेगा

संक्षेप: दिसंबर 2025 में मारुति इग्निस पर साल का सबसे बड़ा ऑफर मिल रहा है। कंपनी इस पर अभी 80,000 रुपये तक की छूट दे रही है। जो लोग इसे खरीदना चाहते हैं, वो मौका हाथ से न जाने दें।

Dec 04, 2025 07:38 pm IST

अगर आप एक स्टाइलिश, किफायती और कॉम्पैक्ट कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो मारुति इग्निस (Maruti Ignis) इस दिसंबर बेहतरीन डील्स के साथ आपका इंतजार कर रही है। नेक्सा की सबसे किफायती कार इग्निस (Ignis) पर कंपनी ने इस महीने भारी डिस्काउंट्स का ऐलान किया है, जिसमें मैनुअल वैरिएंट्स पर 80,000 रुपये तक और AMT वैरिएंट्स पर 60,000 रुपये तक की बचत शामिल है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

दिसंबर 2025 ऑफर हाइलाइट्स

मारुति इग्निस डिस्काउंट (Maruti Ignis Discounts) के मैनुअल वैरिएंट पर अधिकतम 80,000 तक फायदा मिल रहा है। वहीं, AMT वैरिएंट पर अधिकतम 60,000 तक फायदा मिल रहा है। इनमें कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और कॉर्पोरेट ऑफर्स शामिल हैं।

मारुति इग्निस (Maruti Ignis) क्यों है खास?

मारुति इग्निस (Maruti Ignis) एक टॉल-बॉय डिजाइन वाली प्रैक्टिकल और यूथफुल हैचबैक है, जो शहर में चलाने के लिए बेहद आसान है। इसका कॉम्पैक्ट साइज, हाई सीटिंग पोजिशन और स्मूद ड्राइविंग अनुभव इसे कई लोगों की पहली पसंद बनाते हैं।

दिलचस्प बात यह है कि इग्निस (Ignis) मारुति की कुछ उन कारों में से एक है, जिसमें CNG विकल्प उपलब्ध नहीं है, फिर भी इसकी पेट्रोल परफॉर्मेंस और माइलेज इसे एक वैल्यू-फॉर-मनी पैकेज बनाती है।

कीमत कितनी है?

मारुति इग्निस (Maruti Ignis) के कीमत की बात करें तो इसकी शुरुआती कीमत 5.35 लाख रुपये शुरू होती है और टॉप वैरिएंट के लिए 7.42 लाख तक जाती है। छूट लागू होने के बाद कार की ऑन-रोड कीमत और भी आकर्षक हो जाती है, जिससे बजट में एक शानदार नेक्सा कार खरीदने का सुनहरा मौका मिल जाता है।

किसके लिए है यह सही कार?

जो लोग पहली बार कार लेने वाले हैं या रोजाना शहर में ड्राइव करने वाले हैं। इसके लिए ये कार उन लोगों के लिए भी है, जिनके पास कम बजट में स्टाइलिश और भरोसेमंद कार लेने की चाह है।