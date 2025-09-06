फेस्टिव ऑफर ने इस सस्ती कार को बना दिया और भी अफॉर्डेबल, इस महीने ₹62100 की छूट; GST का फायदा अलग

इस छोटी हैचबैक को खरीदने पर 62,100 रुपए तक की बचत होगी। खास बात ये है कि कंपनी इतना ही डिस्काउंट अगस्त में भी दे रही थी। इग्निस AGS वैरिएंट पर कुल 62,100 रुपए की छूट मिल रही है। बता दें कि इग्निस की एक्स-शोरूम कीमतें 5.85 लाख रुपए से 8.26 लाख रुपए तक हैं।

मारुति सुजुकी ने अपनी नेक्सा डीलरशिप पर बिकने वाली कारों के लिए सितंबर डिस्काउंट का एलान कर दिया है। कंपनी अपनी एंट्री लेवल इग्निस पर इस महीने शानदार डिस्काउंट दे रही है। इस छोटी हैचबैक को खरीदने पर 62,100 रुपए तक की बचत होगी। खास बात ये है कि कंपनी इतना ही डिस्काउंट अगस्त में भी दे रही थी। इग्निस के मैनुअल ट्रांसमिशन (सिग्मा और MT) वैरिएंट पर सबसे ज्यादा 57,100 रुपए की छूट मिल रही है। इसमें 25,000 रुपए का कंज्यूमर ऑफर, 30,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस, 2,100 रुपए का कॉर्पोरेट डिस्काउंट और स्क्रैपेज बोनस शामिल है। इग्निस AGS वैरिएंट पर कुल 62,100 रुपए की छूट मिल रही है। बता दें कि इग्निस की एक्स-शोरूम कीमतें 5.85 लाख रुपए से 8.26 लाख रुपए तक हैं। GST 2.0 से इस कार की कीमत पर कितना असर होगा, इसका पता डीलरशिप पर ही लगेगा।

मारुति इग्निस के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस इग्निस को सुजुकी के टोटल इफेक्टिव कंट्रोल टेक्नोलॉजी (STECT) प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। इसमें 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 83 PS का पावर और 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन को 5-स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। कंपनी का दावा है कि ये कार 20.89Km/l का माइलेज देती है। इसमें 260 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। इग्निस को CNG वैरिएंट में लॉन्च नहीं किया गया है।

बात करें फीचर्स की तो इसमें एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो सपोर्ट वाला 7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पुश स्टार्ट/स्टॉप बटन, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ड्राइवर सीट के हाइट एडजेस्टर, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, TFT स्क्रीन के साथ मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले (MID) जैसे फीचर्स मिलते हैं। सेफ्टी के लिए इसमें डुअल फ्रंट एयरबैग, रियर पार्किंग कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD), एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) और रियर पार्किंग सेंसर दिए हैं।

इस कार को 7 मोनोटोन और 3 डुअल-टोन पेंट ऑप्शन में खरीद पाएंगे। जिसमें नेक्सा ब्लू, ल्यूसेंट ऑरेंज, सिल्की सिल्वर, टर्क्वॉइज ब्लू, ग्लिस्टनिंग ग्रे, पर्ल आर्कटिक व्हाइट, पर्ल मिडनाइट ब्लैक, ब्लैक रूफ के साथ ल्यूसेंट ऑरेंज, सिल्वर रूफ के साथ नेक्सा ब्लू, और ब्लैक रूफ के साथ नेक्सा ब्लू शामिल है। बाजार में इसका मुकाबला टाटा टियागो, हुंडई i10 के साथ मारुति वैगनआर और मारुति स्विफ्ट जैसे मॉडल से होता है।