नेक्सा शोरूम की सबसे सस्ती कार पर ₹62100 का डिस्काउंट, अब कीमत ₹5.85 लाख से घटकर इतनी रह गई

इस महीने इस छोटी हैचबैक को खरीदने पर 62,100 रुपए तक की बचत होगी। इग्निस के मैनुअल ट्रांसमिशन (सिग्मा और MT) वैरिएंट पर सबसे ज्यादा 57,100 रुपए की छूट मिल रही है। इसमें 25,000 रुपए का कंज्यूमर ऑफर, 30,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस, 2,100 रुपए का कॉर्पोरेट डिस्काउंट और स्क्रैपेज बोनस शामिल है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानSat, 9 Aug 2025 09:46 AM
मारुति सुजुकी अपनी नेक्सा डीलरशिप की एंट्री लेवल इग्निस पर अगस्त में शानदार डिस्काउंट लेकर आई है। इस महीने इस छोटी हैचबैक को खरीदने पर 62,100 रुपए तक की बचत होगी। इग्निस के मैनुअल ट्रांसमिशन (सिग्मा और MT) वैरिएंट पर सबसे ज्यादा 57,100 रुपए की छूट मिल रही है। इसमें 25,000 रुपए का कंज्यूमर ऑफर, 30,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस, 2,100 रुपए का कॉर्पोरेट डिस्काउंट और स्क्रैपेज बोनस शामिल है। इग्निस AGS वैरिएंट पर कुल 62,100 रुपए की छूट मिल रही है। बता दें कि इग्निस की एक्स-शोरूम कीमतें 5.85 लाख रुपए से 8.26 लाख रुपए तक हैं।

मारुति इग्निस के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

इस कार को भारतीय बाजार में पहली बार 2017 में लॉन्च किया गया था। तब से अब तक कंपनी इग्निस की 2.8 लाख से ज्यादा यूनिट बेच चुकी है। नए रेडियंस एडिशन में कंपनी ने कुछ कॉस्मेटिक बदलाव किए हैं, जो इसे रेगुलर मॉडल के मुकाबले थोड़ा और बेहतर बनाता है। इसमें बोल्ड एक्सटीरियर डिजाइन, प्रीमियम इंटीरियर और मॉर्डन टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। इसे सुजुकी के टोटल इफेक्टिव कंट्रोल टेक्नोलॉजी (STECT) प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है।

ये भी पढ़ें:देश की सबसे सस्ती 7-सीटर कार पर आया ₹45000 का डिस्काउंट, कीमत ₹5.70 लाख

इग्निस के इस वैरिएंट में मैकेनिकली कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। इसमें 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 83 PS का पावर और 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन को 5-स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। कंपनी का दावा है कि ये कार 20.89Km/l का माइलेज देती है। इसमें 260 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। इग्निस को CNG वैरिएंट में लॉन्च नहीं किया गया है।

अब बात करें रेडियंस एडिशन के फीचर्स की तो इसमें एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो सपोर्ट वाला 7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पुश स्टार्ट/स्टॉप बटन, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ड्राइवर सीट के हाइट एडजेस्टर, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, TFT स्क्रीन के साथ मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले (MID) जैसे फीचर्स मिलते हैं।

ये भी पढ़ें:देश की सबसे सस्ती 7-सीटर कार पर आया ₹45000 का डिस्काउंट, कीमत ₹5.70 लाख

सेफ्टी के लिए इसमें डुअल फ्रंट एयरबैग, रियर पार्किंग कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD), एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) और रियर पार्किंग सेंसर दिए हैं। इसे 7 मोनोटोन और 3 डुअल-टोन पेंट ऑप्शन में खरीद पाएंगे। जिसमें नेक्सा ब्लू, ल्यूसेंट ऑरेंज, सिल्की सिल्वर, टर्क्वॉइज ब्लू, ग्लिस्टनिंग ग्रे, पर्ल आर्कटिक व्हाइट, पर्ल मिडनाइट ब्लैक, ब्लैक रूफ के साथ ल्यूसेंट ऑरेंज, सिल्वर रूफ के साथ नेक्सा ब्लू, और ब्लैक रूफ के साथ नेक्सा ब्लू शामिल है।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

