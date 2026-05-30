बीते 3 सालों में भारतीय मार्केट से हमेशा के लिए गायब हो गईं ये 3 धाकड़ कारें, अब चाहकर भी नहीं खरीद पाएंगे

भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट बहुत ही तेजी से बदल रहा है। पिछले तीन सालों (2024 से 2026) के दौरान ग्राहकों की पसंद और सरकार के कड़े नियमों के चलते कार मार्केट में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है।

भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट बहुत ही तेजी से बदल रहा है। पिछले तीन सालों (2024 से 2026) के दौरान ग्राहकों की पसंद और सरकार के कड़े नियमों के चलते कार मार्केट में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। एक तरफ जहां देश में कॉम्पैक्ट और मिड-साइज एसयूवी (SUV) का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है। वहीं, दूसरी तरफ सेडान और ट्रेडिशनल हैचबैक गाड़ियों की मांग लगातार घट रही है। इसी का नतीजा है कि भारत की सबसे बड़ी कार कंपनियों को अपने कुछ बेहद पॉपुलर और पुराने मॉडल्स का प्रोडक्शन हमेशा के लिए बंद करना पड़ा है। आइए जानते हैं ऐसी ही तीन बड़ी गाड़ियों के बारे में जो पिछले 3 साल में मार्केट से गायब हो गईं।

मारुति सुजुकी सियाज मारुति सुजुकी की प्रीमियम सेडान कार 'सियाज' ने 10 साल से ज्यादा समय तक भारतीय सड़कों पर राज किया। हालांकि, गिरती बिक्री के कारण अप्रैल, 2025 में इसे आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया। साल 2014 में लॉन्च हुई सियाज अपने शानदार केबिन स्पेस, आराम और माइलेज के लिए जानी जाती थी। हालांकि, पिछले कुछ सालों में मिड-साइज सेडान सेगमेंट का मार्केट शेयर 20 से गिरकर महज 10 पर्सेंट रह गया। इसके अलावा, 2018 के बाद से कार को कोई बड़ा अपग्रेड नहीं मिला था। इससे यह फीचर्स के मामले में स्कोडा स्लाविया और हुंडई वरना जैसी मॉडर्न कारों से पिछड़ गई।

महिंद्रा मराजो महिंद्रा ने अपनी इकलौती प्रीमियम 7-सीटर फैमिली कार (MPV) 'मराजो' को जुलाई, 2024 में चुपचाप बाजार से हटा दिया। शार्क (Shark) के डिजाइन से प्रेरित होकर बनाई गई यह गाड़ी अपने मजबूत बिल्ड और बेहतरीन राइड क्वालिटी के लिए काफी पसंद की गई थी। लेकिन मार्केट में मारुति अर्टिगा, एक्सएल6 और किआ कैरेंस जैसी गाड़ियों की मजबूत पकड़ के चलते मराजो की बिक्री लगातार दो अंकों में सिमटती चली गई। अंततः महिंद्रा ने इसे बंद करके अपना पूरा ध्यान सिर्फ एसयूवी गाड़ियां बनाने पर लगा दिया।