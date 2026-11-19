भारतीय कार मार्केट में इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इसे देखते हुए आने वाले समय में हुंडई, मारुति सुजुकी, विनफास्ट और रेनॉल्ट जैसी कंपनियां नई इलेक्ट्रिक कारें लाने की तैयारी कर रही हैं।

भारतीय कार मार्केट में इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। अभी तक इस सेगमेंट में ज्यादातर कंपनियों का फोकस महंगी इलेक्ट्रिक SUV पर रहा है। लेकिन अब कंपनियां कम बजट वाले ग्राहकों को भी ध्यान में रख रही हैं। आने वाले समय में हुंडई, मारुति सुजुकी, विनफास्ट और रेनॉल्ट जैसी कंपनियां नई इलेक्ट्रिक कारें लाने की तैयारी कर रही हैं। खास बात यह है कि इनमें से कुछ मॉडल 15 लाख रुपये से कम कीमत वाले सेगमेंट में दस्तक दे सकते हैं। आइए जानते हैं इन 4 अपकमिंग इलेक्ट्रिक कारों के बारे में विस्तार से।

1. हुंडई आयोनिक P हुंडई भारतीय मार्केट के लिए एक नई छोटी इलेक्ट्रिक SUV तैयार कर रही है। इसे फिलहाल HE1i कोडनेम दिया गया है। इसका नाम आयोनिक P हो सकता है। इसे 2027 की पहली तिमाही में पेश किए जाने की उम्मीद है। इसका प्रोडक्शन तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर प्लांट में होगा। यह इलेक्ट्रिक SUV E-GMP (K) प्लेटफॉर्म पर तैयार होगी। इसमें स्टैंडर्ड और लॉन्ग रेंज बैटरी के ऑप्शन मिल सकते हैं।

2. मारुति सुजुकी फ्रोंक्स ईवी मारुति सुजुकी भी अपनी इलेक्ट्रिक कारों की रेंज को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। कंपनी की छोटी इलेक्ट्रिक SUV ई विटारा के नीचे एक नया मॉडल आ सकता है। इसे फ्रोंक्स ईवी के नाम से पेश किए जाने की संभावना है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इस मॉडल की लॉन्चिंग या इसके नाम की पुष्टि नहीं की है। इलेक्ट्रिक फ्रोंक्स में मौजूदा मॉडल जैसा क्रॉसओवर डिजाइन देखने को मिल सकता है। इसमें अलग बंपर, नया केबिन और इलेक्ट्रिक मोटर दी जा सकती है। इसकी कीमत 15 लाख रुपये से कम रखी जा सकती है।

3. विनफास्ट VF X और VF Y वियतनाम की इलेक्ट्रिक कार कंपनी विनफास्ट भारतीय मार्केट के लिए दो नई इलेक्ट्रिक कारों पर काम कर रही है। इन्हें फिलहाल VF X और VF Y कोडनेम दिया गया है। इन दोनों कारों को खास तौर पर भारतीय ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, VF X की कीमत 12,000 डॉलर यानी करीब 11 लाख रुपये से कम रखने का लक्ष्य है। यह कंपनी की दूसरी ग्लोबल इलेक्ट्रिक कारों के मुकाबले छोटी होगी।