पैसा रखिए तैयार! हुंडई से लेकर मारुति तक ला रही हैं 4 सस्ती इलेक्ट्रिक कारें, ₹15 लाख से कम होगी कीमत!
भारतीय कार मार्केट में इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इसे देखते हुए आने वाले समय में हुंडई, मारुति सुजुकी, विनफास्ट और रेनॉल्ट जैसी कंपनियां नई इलेक्ट्रिक कारें लाने की तैयारी कर रही हैं।
भारतीय कार मार्केट में इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। अभी तक इस सेगमेंट में ज्यादातर कंपनियों का फोकस महंगी इलेक्ट्रिक SUV पर रहा है। लेकिन अब कंपनियां कम बजट वाले ग्राहकों को भी ध्यान में रख रही हैं। आने वाले समय में हुंडई, मारुति सुजुकी, विनफास्ट और रेनॉल्ट जैसी कंपनियां नई इलेक्ट्रिक कारें लाने की तैयारी कर रही हैं। खास बात यह है कि इनमें से कुछ मॉडल 15 लाख रुपये से कम कीमत वाले सेगमेंट में दस्तक दे सकते हैं। आइए जानते हैं इन 4 अपकमिंग इलेक्ट्रिक कारों के बारे में विस्तार से।
1. हुंडई आयोनिक P
हुंडई भारतीय मार्केट के लिए एक नई छोटी इलेक्ट्रिक SUV तैयार कर रही है। इसे फिलहाल HE1i कोडनेम दिया गया है। इसका नाम आयोनिक P हो सकता है। इसे 2027 की पहली तिमाही में पेश किए जाने की उम्मीद है। इसका प्रोडक्शन तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर प्लांट में होगा। यह इलेक्ट्रिक SUV E-GMP (K) प्लेटफॉर्म पर तैयार होगी। इसमें स्टैंडर्ड और लॉन्ग रेंज बैटरी के ऑप्शन मिल सकते हैं।
2. मारुति सुजुकी फ्रोंक्स ईवी
मारुति सुजुकी भी अपनी इलेक्ट्रिक कारों की रेंज को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। कंपनी की छोटी इलेक्ट्रिक SUV ई विटारा के नीचे एक नया मॉडल आ सकता है। इसे फ्रोंक्स ईवी के नाम से पेश किए जाने की संभावना है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इस मॉडल की लॉन्चिंग या इसके नाम की पुष्टि नहीं की है। इलेक्ट्रिक फ्रोंक्स में मौजूदा मॉडल जैसा क्रॉसओवर डिजाइन देखने को मिल सकता है। इसमें अलग बंपर, नया केबिन और इलेक्ट्रिक मोटर दी जा सकती है। इसकी कीमत 15 लाख रुपये से कम रखी जा सकती है।
3. विनफास्ट VF X और VF Y
वियतनाम की इलेक्ट्रिक कार कंपनी विनफास्ट भारतीय मार्केट के लिए दो नई इलेक्ट्रिक कारों पर काम कर रही है। इन्हें फिलहाल VF X और VF Y कोडनेम दिया गया है। इन दोनों कारों को खास तौर पर भारतीय ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, VF X की कीमत 12,000 डॉलर यानी करीब 11 लाख रुपये से कम रखने का लक्ष्य है। यह कंपनी की दूसरी ग्लोबल इलेक्ट्रिक कारों के मुकाबले छोटी होगी।
4. रेनॉल्ट की नई इलेक्ट्रिक कार
रेनॉल्ट भी भारतीय मार्केट में अपनी इलेक्ट्रिक कारों की रेंज बढ़ाने की तैयारी कर रही है। कंपनी पहले भी भारत में सस्ती इलेक्ट्रिक कार लाने की योजना बना चुकी है। लेकिन 2024 में कम मुनाफे की आशंका के चलते उसका पुराना A-सेगमेंट इलेक्ट्रिक कार प्रोजेक्ट रोक दिया गया था। अब कंपनी की नई ब्रिजर SUV का इलेक्ट्रिक वर्जन चर्चा में है। इसे 2027 के आखिर तक पेश किए जाने की उम्मीद है। ब्रिजर में पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों तरह के इंजन ऑप्शन मिल सकते हैं।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें