GST कटौती के बाद कितनी हुई मारुति, महिंद्रा, हुंडई, टाटा समेत अन्य कारों की कीमत? यहां जानें मॉडल-वाइज फुल प्राइस लिस्ट
न्यू GST रिफॉर्म के बाद 22 सितंबर 2025 से कारें सस्ती होने वाली हैं। मारुति, हुंडई, टाटा और टोयोटा ने हाल ही में नई कीमतें जारी की हैं। आइए जरा विस्तार से इस पर एक नजर डालते हैं।
भारत में लागू होने वाली नई GST दरें (22 सितंबर 2025 से) अब सीधे कार खरीदारों की जेब पर असर डालेंगी। सरकार के इस फैसले के बाद छोटी हैचबैक कार से लेकर लग्जरी सेडान और SUV तक लगभग सभी सेगमेंट की गाड़ियां पहले से सस्ती हो गई हैं। नीचे मारुति, हुंडई, टाटा, टोयोटा, महिंद्रा, रेनो, BMW, स्कोडा और मर्सिडीज समेत कई कार कंपनियों की नई प्राइस लिस्ट दी गई है, जिसमें मॉडल-वाइज प्राइस डिटेल्स दी गई हैं। आइए जरा विस्तार से इस पर एक नजर डालते हैं।
किस कंपनी ने कितनी घटाई कीमत?
नया GST स्ट्रक्चर
नए GST स्ट्रक्चर की बात करें तो छोटी कारों (पेट्रोल ≤1200cc, डीजल ≤1500cc, लंबाई ≤4m) पर अब 18% टैक्स (पहले 28%) लगेगा। वहीं, बड़ी कारों और SUVs (लंबाई >4m, इंजन >1500cc) पर 40% का टैक्स लगेगा। इसके अलावा 350cc तक की बाइक्स पर अब केवल 18% टैक्स (पहले 28%) लगेगा।
इसके अलावा EVs पर टैक्स केवल 5% (बिना बदलाव) ही रहेगा। कुल मिलाकर GST 2.0 ने गाड़ियों को पहले से सस्ता बना दिया है। फेस्टिव सीजन से पहले यह कदम ग्राहकों के लिए एक बड़ा तोहफा साबित हो सकता है और ऑटो सेक्टर की रफ्तार को नई ऊंचाई दे सकता है।
क्यों अहम है यह बदलाव?
फेस्टिव सीजन बूस्ट – नवरात्रि और दिवाली से पहले कीमतें कम होने से बिक्री में जबरदस्त उछाल आने की उम्मीद है।
छोटी कारों पर असर– मारुति का अनुमान है कि छोटे कार सेगमेंट में 10% तक की ग्रोथ होगी।
पहली बार खरीदारों के लिए फायदे – अब कारें और टू-व्हीलर्स और भी सस्ती हो गई हैं, जिससे मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिलेगी।
कॉमर्शियल व्हीकल्स को राहत – ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक कंपनियों को भी कॉमर्शियल व्हीकल्स (CVs) की घटती कीमतों से फायदा होगा।
