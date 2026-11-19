भारतीय कार मार्केट में 7-सीटर कारों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। आने वाले समय में टोयोटा, मारुति सुजुकी, किआ और हुंडई जैसी कंपनियां अपनी नई एमपीवी और मौजूदा मॉडल के अपडेटेड वर्जन लॉन्च करेंगी।

भारतीय कार मार्केट में 7-सीटर कारों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। खासकर बड़े परिवार वाले ग्राहक ऐसी कारें खरीदना पसंद कर रहे हैं, जिनमें ज्यादा लोगों के बैठने के साथ सामान रखने के लिए भी अच्छी जगह मिले। यही वजह है कि कंपनियां अब इस सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी कर रही हैं। आने वाले समय में टोयोटा, मारुति सुजुकी, किआ और हुंडई जैसी कंपनियां अपनी नई एमपीवी और मौजूदा मॉडल के अपडेटेड वर्जन लॉन्च करेंगी। इनमें पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक मॉडल शामिल होंगे। आइए जानते हैं ऐसी ही 7 अपकमिंग 7-सीटर कारों के बारे में विस्तार से।

1. टोयोटा इनोवा हायक्रॉस फेसलिफ्ट टोयोटा अपनी पॉपुलर एमपीवी इनोवा हायक्रॉस का फेसलिफ्ट मॉडल 25 नवंबर को लॉन्च करने वाली है। कंपनी इसका पहला टीजर भी जारी कर चुकी है। इसमें नई डिजाइन वाले हेडलैंप और अपडेटेड LED DRL देखने को मिलेंगे। इसके अलावा, नए बंपर, ग्रिल, अलॉय व्हील और टेललैंप मिलने की उम्मीद है। केबिन में 12.3-इंच का बड़ा टचस्क्रीन और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल सकता है। इसमें मौजूदा 2.0-लीटर पेट्रोल और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन जारी रहेंगे। हाइब्रिड इंजन 184bhp की पावर और 23.24kmpl का माइलेज देता है।

2. किआ कार्निवल हाइब्रिड किआ ने अपनी नई कार्निवल हाइब्रिड के लिए भारत में प्री-बुकिंग शुरू कर दी है। इसमें 1.6-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर मिलेगी। पेट्रोल इंजन 180bhp की पावर और 265 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। जबकि इलेक्ट्रिक मोटर 73.4bhp की पावर और 304 Nm का टॉर्क देगी। इसमें 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलेगा। इसे टॉप लिमोजिन प्लस वैरिएंट में पेश किया जाएगा।

3. मारुति सुजुकी इनविक्टो फेसलिफ्ट मारुति सुजुकी अपनी प्रीमियम एमपीवी इनविक्टो का फेसलिफ्ट मॉडल 2027 में पेश कर सकती है। यह टोयोटा इनोवा हायक्रॉस पर आधारित है। ऐसे में हायक्रॉस के अपडेट होने के बाद इनविक्टो में भी इसी तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसमें नई ग्रिल, अपडेटेड बंपर, नए अलॉय व्हील और बदली हुई लाइटिंग मिल सकती है। केबिन में बड़ी टचस्क्रीन और नए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की उम्मीद है। इसमें मौजूदा 2.0-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन जारी रह सकता है, जो 184bhp की पावर देता है।

4. मारुति सुजुकी अर्टिगा फेसलिफ्ट मारुति सुजुकी की सबसे पॉपुलर 7-सीटर कारों में शामिल अर्टिगा को भी जल्द नया अपडेट मिल सकता है। मौजूदा जनरेशन को साल 2018 में लॉन्च किया गया था और 2022 में इसका फेसलिफ्ट आया था। नए मॉडल में अपडेटेड ग्रिल, नए बंपर, अलॉय व्हील और केबिन में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसमें 1.5-लीटर K15C पेट्रोल इंजन जारी रहने की उम्मीद है, जो 103bhp की पावर और 136.8 Nm का टॉर्क देता है। इसमें मैनुअल, ऑटोमैटिक और फैक्ट्री फिटेड CNG का ऑप्शन भी मिलेगा।

5. मारुति सुजुकी XL6 फेसलिफ्ट मारुति सुजुकी साल 2027 में XL6 का फेसलिफ्ट मॉडल भी लॉन्च कर सकती है। कंपनी ने इंडोनेशिया में अपडेटेड XL7 को दिखाया है। इससे भारत आने वाली XL6 के बदलावों का अंदाजा मिलता है। इसमें नई फ्रंट ग्रिल, अपडेटेड बंपर, नए फॉग लैंप और 16-इंच के अलॉय व्हील मिल सकते हैं। केबिन में 9-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जा सकता है। इसमें मौजूदा 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन जारी रहने की उम्मीद है, जो 103bhp की पावर और 136.8 Nm का टॉर्क देता है।

6. टोयोटा रुमियन फेसलिफ्ट टोयोटा की रुमियन एमपीवी को भी आने वाले समय में नया फेसलिफ्ट मिल सकता है। इसे साल 2023 में भारत में लॉन्च किया गया था। यह मारुति अर्टिगा पर बेस्ड है। ऐसे में अर्टिगा के अपडेट होने के बाद रुमियन में भी नए बंपर, ग्रिल, अलॉय व्हील और केबिन में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसमें मौजूदा 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन जारी रह सकता है, जो 103bhp की पावर और 136.8 Nm का टॉर्क देता है। इसमें मैनुअल, ऑटोमैटिक और CNG का ऑप्शन मिलता है।