मारुति, हुंडई, होंडा, टाटा और महिंद्रा ला रही हैं ये 5 नई इलेक्ट्रिक कारें, जानिए कब होंगी लॉन्च

भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसे देखते हुए कई बड़ी कंपनियां अपने नए इलेक्ट्रिक मॉडल लाने की तैयारी कर रही हैं। इनमें मारुति सुजुकी से लेकर होंडा और टाटा जैसी कंपनियां शामिल हैं।

भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसे देखते हुए कई बड़ी कंपनियां अपने नए इलेक्ट्रिक मॉडल लाने की तैयारी कर रही हैं। इनमें मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक MPV से लेकर होंडा की नई इलेक्ट्रिक SUV तक शामिल हैं। वहीं, टाटा मोटर्स अपनी पॉपुलर सफारी का इलेक्ट्रिक मॉडल लाने वाली है। हुंडई भी क्रेटा इलेक्ट्रिक से नीचे एक नई कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV पर काम कर रही है। दूसरी ओर, महिंद्रा की BE.07 भी चर्चा में है। आइए जानते हैं इन मोस्ट-अवेटेड 5 अपकमिंग कारों के बारे में विस्तार से।

1. मारुति YMC इलेक्ट्रिक MPV मारुति सुजुकी अपनी पहली इलेक्ट्रिक MPV पर काम कर रही है। इसका कोडनेम YMC रखा गया है। हाल ही में इसकी टेस्टिंग के दौरान झलक देखने को मिली है। इसका डिजाइन फैमिली को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। इसमें तीन रो वाली सीट मिलने की उम्मीद है। यह ई-विटारा वाले HEARTECT-e प्लेटफॉर्म पर तैयार होगी। इसमें ई-विटारा की तरह 49kWh और 61kWh के बैटरी पैक मिल सकते हैं। लॉन्च के बाद इसका मुकाबला किआ कैरेंस क्लैविस EV से हो सकता है।

2. होंडा 0 अल्फा इलेक्ट्रिक SUV होंडा की नई इलेक्ट्रिक SUV 0 अल्फा कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगी। कंपनी ने इसे जापान मोबिलिटी शो 2025 में दिखाया था। इस SUV का प्रोडक्शन राजस्थान के टपूकड़ा प्लांट में होगा। भारत के साथ इसे जापान समेत दूसरे देशों में भी बेचा जाएगा। इसमें बड़ा टचस्क्रीन और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिल सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इसमें 65kWh से 75kWh तक के बैटरी पैक और फ्रंट-व्हील ड्राइव सेटअप मिलने की उम्मीद है।

3. टाटा सफारी EV टाटा मोटर्स अपनी पॉपुलर SUV सफारी का इलेक्ट्रिक मॉडल लाने की तैयारी कर रही है। सफारी EV में तीन रो वाली सीट और बड़ा केबिन मिलेगा। इसके डिजाइन में मौजूदा सफारी की झलक के साथ EV से जुड़े कुछ खास बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसमें हैरियर EV जैसा इलेक्ट्रिक सेटअप और बड़ा बैटरी पैक मिलने की उम्मीद है। इसके महंगे मॉडल में डुअल मोटर और ऑल-व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिल सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इसे जनवरी 2027 में लॉन्च किया जा सकता है।

4. हुंडई की नई इलेक्ट्रिक SUV हुंडई एक नई छोटी इलेक्ट्रिक SUV पर काम कर रही है। इसका कोडनेम HE1i है। यह क्रेटा इलेक्ट्रिक से नीचे रखी जाएगी। इसका मकसद कम कीमत में ग्राहकों को इलेक्ट्रिक SUV का ऑप्शन देना है। टेस्टिंग के दौरान इसे कई बार देखा जा चुका है। इसमें मॉडर्न डिजाइन, डिजिटल केबिन और लेवल-2 ADAS जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसे हुंडई आयोनिक P नाम से भी पेश किया जा सकता है। कंपनी इसे 2026 के आखिर तक दुनिया के सामने ला सकती है।