ऑफिस जाने से फैमिली ट्रिप तक, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बनेंगी 5 CNG कार; ₹75000 सस्ते में मिल रहीं
CNG की कीमत में इजाफा हुआ है, इसके बाद भी ये पेट्रोल और डीजल से काफी सस्ती है। इतना ही नहीं, इसका माइलेज भी ICE व्हीकल की तुलना में ज्यादा होता है। इतना ही नहीं, ये पर्यावरण के लिए भी बेहतर होती है। तब हम यहां मारुति, हुंडई और टाटा की 5 CNG कारों के बारे में बता रहे हैं।
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर CNG कारों की डिमांड पर हुआ है। अब लोगों की पहली पसंद CNG कार बनती जा रही हैं। दरअसल, CNG की कीमत में इजाफा हुआ है, इसके बाद भी ये पेट्रोल और डीजल से काफी सस्ती है। इतना ही नहीं, इसका माइलेज भी ICE व्हीकल की तुलना में ज्यादा होता है। इतना ही नहीं, ये पर्यावरण के लिए भी बेहतर होती है। ऐसे में आप भी इस महीने अपने लिए कोई CNG कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब हम यहां मारुति, हुंडई और टाटा की 5 CNG कारों के बारे में बता रहे हैं।
1. हुंडई ग्रैंड i10 निओस (₹75,000 तक फायदा)
ग्रैंड i10 निओस पर कंपनी 25,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, 10,000 रुपए का कंज्यूमर ऑफर, 15,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस, 20,000 रुपए का स्क्रैपेज बोनस, 15,000 रुपए का अपग्रेड बोनस, 3,000 रुपए के गवर्मेंट बेनिफिट, 3,000 रुपए का कॉर्पोरेट बेनिफिट, 5,000 रुपए के रुरल बेनिफिट मिल रहे हैं। इस तरह इस पर कुल 75,000 रुपए के फायदे मिलेंगे। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 559,700 रुपए से 776,700 रुपए के बीच हैं।
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Maruti Suzuki Celerio
₹ 4.7 - 6.73 लाख
Maruti Suzuki Swift
₹ 5.79 - 8.8 लाख
Maruti Suzuki Dzire
₹ 6.26 - 9.32 लाख
Maruti Suzuki Ignis
₹ 5.35 - 7.55 लाख
Maruti Suzuki Jimny
₹ 12.31 - 14.45 लाख
Maruti Suzuki Eeco
₹ 5.21 - 6.36 लाख
2. मारुति वैगनआर (₹52,500 तक फायदा)
देश की सबसे पॉपुलर हैचबैक मारुति वैगनआर के सभी पेट्रोल और CNG वैरिएंट पर 52,500 रुपए तक का फायदा मिल रहा है। इसमें 25,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, 25,000 रुपए तक का एक्सचेंज/स्क्रैपेज बोनस और 2,500 रुपए का कॉर्पोरेट ऑफर शामिल है। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 4.99 लाख से 6.84 लाख रुपए तक हैं।
3. मारुति स्विफ्ट (₹40,000 तक फायदा)
मारुति स्विफ्ट के मैनुअल गियरबॉक्स वाले स्विफ्ट वैरिएंट जिसमें CNG भी शामिल हैं, उस पर 10,000 रुपए का कैश डिस्काउंट मिल रहा है। इससे उस पर कुल बेनिफिट 40,000 रुपए तक मिल रहे हैं। स्विफ्ट की एक्स-शोरूम कीमतें 5.79 लाख रुपए से शुरू होकर 8.65 लाख रुपए तक हैं।
4. टाटा अल्ट्रोज (₹40,000 तक फायदा)
अल्ट्रोज CNG पर 40,000 रुपए तक का बेनिफिट मिल रहा है। इसमें 15,000 रुपए का कैश डिस्काउंट और 5,000 रुपए का अतिरिक्त डिस्काउंट शामिल है। टाटा अल्ट्रोज रेंज की कीमत 6.30 लाख रुपए से 10.77 लाख रुपए के बीच है।
5. टाटा टियागो (₹35,000 तक फायदा)
टाटा प्री-फेसलिफ्ट टियागो (बेस XE ट्रिम को छोड़कर) के पेट्रोल और CNG वैरिएंट पर 15,000 रुपए का कैश डिस्काउंट दे रही है। कंपनी ग्राहकों को 5,000 रुपए का अतिरिक्त डिस्काउंट भी दे रही है, साथ ही 15,000 रुपए का स्क्रैपेज बेनिफिट या 10,000 रुपए का एक्सचेंज फायदा भी मिल रहा है। प्री-फेसलिफ्ट टियागो (पेट्रोल और CNG) पर कॉर्पोरेट डिस्काउंट 3,000 रुपए है। वहीं, 2026 टाटा टियागो फेसलिफ्ट की कीमत 4.70 लाख रुपए से 8.55 लाख रुपए के बीच है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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