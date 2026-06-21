ऑफिस जाने से फैमिली ट्रिप तक, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बनेंगी 5 CNG कार; ₹75000 सस्ते में मिल रहीं

CNG की कीमत में इजाफा हुआ है, इसके बाद भी ये पेट्रोल और डीजल से काफी सस्ती है। इतना ही नहीं, इसका माइलेज भी ICE व्हीकल की तुलना में ज्यादा होता है। इतना ही नहीं, ये पर्यावरण के लिए भी बेहतर होती है। तब हम यहां मारुति, हुंडई और टाटा की 5 CNG कारों के बारे में बता रहे हैं।

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पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर CNG कारों की डिमांड पर हुआ है। अब लोगों की पहली पसंद CNG कार बनती जा रही हैं। दरअसल, CNG की कीमत में इजाफा हुआ है, इसके बाद भी ये पेट्रोल और डीजल से काफी सस्ती है। इतना ही नहीं, इसका माइलेज भी ICE व्हीकल की तुलना में ज्यादा होता है। इतना ही नहीं, ये पर्यावरण के लिए भी बेहतर होती है। ऐसे में आप भी इस महीने अपने लिए कोई CNG कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब हम यहां मारुति, हुंडई और टाटा की 5 CNG कारों के बारे में बता रहे हैं।

1. हुंडई ग्रैंड i10 निओस (₹75,000 तक फायदा)

ग्रैंड i10 निओस पर कंपनी 25,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, 10,000 रुपए का कंज्यूमर ऑफर, 15,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस, 20,000 रुपए का स्क्रैपेज बोनस, 15,000 रुपए का अपग्रेड बोनस, 3,000 रुपए के गवर्मेंट बेनिफिट, 3,000 रुपए का कॉर्पोरेट बेनिफिट, 5,000 रुपए के रुरल बेनिफिट मिल रहे हैं। इस तरह इस पर कुल 75,000 रुपए के फायदे मिलेंगे। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 559,700 रुपए से 776,700 रुपए के बीच हैं।

2. मारुति वैगनआर (₹52,500 तक फायदा)

देश की सबसे पॉपुलर हैचबैक मारुति वैगनआर के सभी पेट्रोल और CNG वैरिएंट पर 52,500 रुपए तक का फायदा मिल रहा है। इसमें 25,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, 25,000 रुपए तक का एक्सचेंज/स्क्रैपेज बोनस और 2,500 रुपए का कॉर्पोरेट ऑफर शामिल है। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 4.99 लाख से 6.84 लाख रुपए तक हैं।

3. मारुति स्विफ्ट (₹40,000 तक फायदा)

मारुति स्विफ्ट के मैनुअल गियरबॉक्स वाले स्विफ्ट वैरिएंट जिसमें CNG भी शामिल हैं, उस पर 10,000 रुपए का कैश डिस्काउंट मिल रहा है। इससे उस पर कुल बेनिफिट 40,000 रुपए तक मिल रहे हैं। स्विफ्ट की एक्स-शोरूम कीमतें 5.79 लाख रुपए से शुरू होकर 8.65 लाख रुपए तक हैं।

4. टाटा अल्ट्रोज (₹40,000 तक फायदा)

अल्ट्रोज CNG पर 40,000 रुपए तक का बेनिफिट मिल रहा है। इसमें 15,000 रुपए का कैश डिस्काउंट और 5,000 रुपए का अतिरिक्त डिस्काउंट शामिल है। टाटा अल्ट्रोज रेंज की कीमत 6.30 लाख रुपए से 10.77 लाख रुपए के बीच है।