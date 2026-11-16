मारुति की 'त्रिमूर्ति' हैचबैक, इन्हें अक्टूबर में 63532 ग्राहक मिले; CNG से इनका माइलेज 35KM तक

इस हैचबैक त्रिमूर्ति की अक्टूबर 2026 में कुल 63,532 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इनकी 51,385 यूनिट बिकी थीं। यानी इस तिकड़ी को साल-दर-साल के आधार पर 23% की ग्रोथ मिली।

देश की कार सेगमेंट में मारुति सुजुकी एक-तरफा दबदबा है। खासकर जब बात हैचबैक सेगमेंट की होती है तब इसके आसपास भी कोई नजर नहीं आता है। मारुति के पास एरिना और नेक्सा डीलरशिप पर कुल 6 मॉडल हैं। हालांकि, कंपनी के लिए जिन हैचबैक की डिमांड सबसे ज्यादा रहती है उसमें वैगनआर, बलेनो और स्विफ्ट शामिल हैं। इस त्रिमूर्ति में वैगनआर और स्विफ्ट एरिना डीलरशिप और बलेनो नेक्सा डीलरशिप पर बिकती है। पहले महीने यानी अक्टूबर में इन तीनों की 63,532 यूनिट बिकीं। इनकी डिमांड के सामने टाटा और हुंडई की हैचबैक भी पीछे नजर आती हैं।

मारुति की हैचबैक 'त्रिमूर्ति' सेल्स अक्टूब 2026 मॉडल अक्टूबर 2026 अक्टूबर 2025 YoY % वैगनआर 23,747 18,970 25% बलेनो 20,919 16,873 24% स्विफ्ट 18,866 15,542 21% टोटल 63,532 51,385 23%

मारुति की हैचबैक 'त्रिमूर्ति' सेल्स की बात करें वैगनआर की अक्टूब 2026 में 23,747 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूब 2025 में इसकी 18,970 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 25% की ग्रोथ मिली। बलेनो की अक्टूब 2026 में 20,919 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूब 2025 में इसकी 16,873 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 24% की ग्रोथ मिली।

स्विफ्ट की अक्टूब 2026 में 18,866 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूब 2025 में इसकी 15,542 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 21% की ग्रोथ मिली। इस तरह इस हैचबैक त्रिमूर्ति की अक्टूबर 2026 में कुल 63,532 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इनकी 51,385 यूनिट बिकी थीं। यानी इस तिकड़ी को साल-दर-साल के आधार पर 23% की ग्रोथ मिली।

मारुति वैगनआर का इंजन और फीचर्स

इस कार में 1.0-लीटर थ्री-सिलेंडर पेट्रोल और 1.2-लीटर फोर-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है। इंजन को मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है। इसका 1.0-लीटर इंजन 25.19 kmpl माइलेज और CNG करीब 34kmkg का माइलेज देता है। 1.2-लीटर के-सीरीज डुअलजेट डुअल VVT इंजन का माइलेज 24.43 kmpl है। इसमें 7-इंच का स्मार्टप्ले स्टूडियो टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्लाउड-बेस्ड सर्विस, 6 एयरबैग, EBD के साथ ABS, रिवर्स पार्किंग सेंसर, AMT में हिल-होल्ड असिस्ट मिलता है। कार के अन्य फीचर्स में चार स्पीकर, माउंटेड कंट्रोल्स, सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिए हैं।

मारुति बलेनो का इंजन और फीचर्स

इसमं Z12E 1.2-लीटर थ्री-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 5-स्पीड मैनुअल या 5-स्पीड AMT ऑप्शन के साथ आता है। MT के साथ इसका माइलेज 23.80kpl और AMT के साथ 24.77kpl तक है। इसके CNG को मैनुअल और AMT दोनों ऑप्शन में खरीद सकते हैं। मैनुअल पर माइलेज 33.61 km/kg और AMT पर 34.47 km/kg है। कार में 9-इंच का स्मार्टप्ले प्रो+ टचस्क्रीन यूनिट एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ मिलता है। कार में आर्कमिस ट्यून्ड ऑडियो सिस्टम, हेड-अप डिस्प्ले (HUD), 360-डिग्री कैमरा और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी दिया है। सेफ्टी के लिए इसमें स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग मिलते हैं। इसमें लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS 2) भी दिया है।