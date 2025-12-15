27kmpl का माइलेज, ₹2.19 लाख का डिस्काउंट; इस हाइब्रिड SUV पर आई सबसे बड़ी छूट, साल के आखिरी में कंपनी ने खोला पिटारा

संक्षेप: अगर आप लंबे समय के लिए भरोसेमंद और स्टाइलिश SUV चाहते हैं, तो यह मौका हाथ से जाने देना शायद सही नहीं होगा। जी हां, क्योंकि दिसंबर 2025 में मारुति अपनी ग्रैंड विटारा (Maruti Grand Vitara) पर 2.19 लाख का बंपर डिस्काउंट ऑफर दे रही है, जो इसे SUV सेगमेंट में एक बेहद वैल्यू-फॉर-मनी डील बनाता है।

अगर आप साल के आखिर में SUV खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा (Maruti Suzuki Grand Vitara) आपके लिए एक शानदार डील साबित हो सकती है। दिसंबर 2025 में मारुति ने अपनी इस पॉपुलर मिड-साइज SUV पर 2.19 लाख तक का जबरदस्त डिस्काउंट पेश किया है, जो नेक्सा (Nexa) रेंज में फिलहाल सबसे बड़ा ईयर-एंड बेनिफिट माना जा रहा है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

नेक्सा (Nexa) की सबसे बड़ी ईयर-एंड डील

मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा (Maruti Suzuki Grand Vitara) इस समय नेक्सा (Nexa) शोरूम की सबसे ज्यादा फायदा देने वाली कार बन चुकी है। कंपनी द्वारा दिए जा रहे ऑफर्स में सिर्फ कैश डिस्काउंट ही नहीं, बल्कि लॉन्ग-टर्म वैल्यू पर भी खास ध्यान दिया गया है। यही वजह है कि यह SUV खरीदारों के बीच तेजी से चर्चा में है।

5 साल की एक्सटेंडेड वारंटी

इस डिस्काउंट पैकेज की सबसे खास बात 5 साल की एक्सटेंडेड वारंटी है, जो ग्रैंड विटारा (Grand Vitara) के साथ दी जा रही है। आमतौर पर एक्सटेंडेड वारंटी पर अलग से खर्च करना पड़ता है, लेकिन इस ऑफर के तहत ग्राहकों को यह फायदा बिना अतिरिक्त कीमत के मिल रहा है। इससे लंबे समय में मेंटेनेंस और रिपेयर को लेकर टेंशन काफी कम हो जाती है।

क्यों खास है ग्रैंड विटारा?

मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा (Maruti Suzuki Grand Vitara) पहले से ही अपनी माइलेज-फ्रेंडली हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, मजबूत रोड प्रेजेंस और आरामदायक केबिन के लिए जानी जाती है। शहर और हाईवे दोनों तरह के इस्तेमाल के लिए यह SUV एक बैलेंस्ड पैकेज ऑफर करती है।

नोट- आपको बता दें कि 2.19 लाख तक का यह डिस्काउंट वैरिएंट, स्टॉक और शहर के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है। इसलिए, खरीदारी से पहले नजदीकी नेक्सा (Nexa) डीलरशिप से पूरी जानकारी लेना बेहतर रहेगा।

मारुति ग्रैंड विटारा की कीमत