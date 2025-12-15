Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़Maruti Grand Vitara tops out at Rs. 2.19 lakh discount in dec 2025, check all details
27kmpl का माइलेज, ₹2.19 लाख का डिस्काउंट; इस हाइब्रिड SUV पर आई सबसे बड़ी छूट, साल के आखिरी में कंपनी ने खोला पिटारा

27kmpl का माइलेज, ₹2.19 लाख का डिस्काउंट; इस हाइब्रिड SUV पर आई सबसे बड़ी छूट, साल के आखिरी में कंपनी ने खोला पिटारा

संक्षेप:

अगर आप लंबे समय के लिए भरोसेमंद और स्टाइलिश SUV चाहते हैं, तो यह मौका हाथ से जाने देना शायद सही नहीं होगा। जी हां, क्योंकि दिसंबर 2025 में मारुति अपनी ग्रैंड विटारा (Maruti Grand Vitara) पर 2.19 लाख का बंपर डिस्काउंट ऑफर दे रही है, जो इसे SUV सेगमेंट में एक बेहद वैल्यू-फॉर-मनी डील बनाता है। 

Dec 15, 2025 01:09 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

अगर आप साल के आखिर में SUV खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा (Maruti Suzuki Grand Vitara) आपके लिए एक शानदार डील साबित हो सकती है। दिसंबर 2025 में मारुति ने अपनी इस पॉपुलर मिड-साइज SUV पर 2.19 लाख तक का जबरदस्त डिस्काउंट पेश किया है, जो नेक्सा (Nexa) रेंज में फिलहाल सबसे बड़ा ईयर-एंड बेनिफिट माना जा रहा है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
नेक्सा (Nexa) की सबसे बड़ी ईयर-एंड डील

मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा (Maruti Suzuki Grand Vitara) इस समय नेक्सा (Nexa) शोरूम की सबसे ज्यादा फायदा देने वाली कार बन चुकी है। कंपनी द्वारा दिए जा रहे ऑफर्स में सिर्फ कैश डिस्काउंट ही नहीं, बल्कि लॉन्ग-टर्म वैल्यू पर भी खास ध्यान दिया गया है। यही वजह है कि यह SUV खरीदारों के बीच तेजी से चर्चा में है।

5 साल की एक्सटेंडेड वारंटी

इस डिस्काउंट पैकेज की सबसे खास बात 5 साल की एक्सटेंडेड वारंटी है, जो ग्रैंड विटारा (Grand Vitara) के साथ दी जा रही है। आमतौर पर एक्सटेंडेड वारंटी पर अलग से खर्च करना पड़ता है, लेकिन इस ऑफर के तहत ग्राहकों को यह फायदा बिना अतिरिक्त कीमत के मिल रहा है। इससे लंबे समय में मेंटेनेंस और रिपेयर को लेकर टेंशन काफी कम हो जाती है।

क्यों खास है ग्रैंड विटारा?

मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा (Maruti Suzuki Grand Vitara) पहले से ही अपनी माइलेज-फ्रेंडली हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, मजबूत रोड प्रेजेंस और आरामदायक केबिन के लिए जानी जाती है। शहर और हाईवे दोनों तरह के इस्तेमाल के लिए यह SUV एक बैलेंस्ड पैकेज ऑफर करती है।

read moreये भी पढ़ें:
2026 में मारुति लॉन्च करेगी ये 4 धांसू कार, जनवरी में आएगा पहला मॉडल

नोट- आपको बता दें कि 2.19 लाख तक का यह डिस्काउंट वैरिएंट, स्टॉक और शहर के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है। इसलिए, खरीदारी से पहले नजदीकी नेक्सा (Nexa) डीलरशिप से पूरी जानकारी लेना बेहतर रहेगा।

मारुति ग्रैंड विटारा की कीमत

मारुति ग्रैंड विटारा की कीमत 10.76 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होकर टॉप मॉडल के लिए 19.72 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है, जो अलग-अलग वेरिएंट (जैसे सिग्मा, डेल्टा, जेटा, अल्फा) और ट्रांसमिशन (मैनुअल, ऑटोमैटिक, हाइब्रिड) पर निर्भर करती है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें

