मारुति ने कर दी सबकी बोलती बंद! ग्रैंड विटारा पर पूरे ₹1.80 लाख का डिस्काउंट, फुल टैंक पर 1200Km रेंज

मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने अक्टूबर के लिए अपनी कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट का अनाउंसमेंट कर दिया है। कंपनी अपनी नेक्सा डीलरशिप पर बिकने वाली प्रीमियम और लग्जरी ग्रैंड विटारा SUV पर 1.80 लाख रुपए तक के बेनिफिट दे रही है। दरअसल, इस SUV के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वैरिएंट पर सबसे ज्यादा 1.80 लाख रुपए तक और पेट्रोल वैरिएंट पर 1.50 लाख रुपए (एक्सटेंडेड वारंटी समेत) तक के फायदे हैं। पेट्रोल वैरिएंट पर मिलने वाली डोमिनियन एडिशन एक्सेसरीज की कीमत 57,900 रुपए तक है। वहीं, ग्रैंड विटारा CNG पर 40,000 रुपए तक की छूट मिल रही है। इस SUV को सिग्मा, डेल्टा, जेटा और अल्फा वैरिएंट में खरीद सकते है। अब इसकी नई एक्स-शोरूम 10.76 लाख रुपए हो गई है।

मारुति ग्रैंड विटारा वैरिएंट वाइज नई कीमतें 1.5L Normal Petrol-Manual वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत चेंज % Sigma Rs. 11,42,000 -Rs. 65,500 Rs. 10,76,500 -5.74% Delta Rs. 12,53,000 -Rs. 43,300 Rs. 12,09,700 -3.46% Zeta Rs. 14,67,000 -Rs. 97,000 Rs. 13,70,000 -6.61% Zeta (O) Rs. 15,27,000 -Rs. 99,000 Rs. 14,28,000 -6.48% Alpha Rs. 16,14,000 -Rs. 94,300 Rs. 15,19,700 -5.84% Alpha (O) Rs. 16,74,000 -Rs. 96,400 Rs. 15,77,600 -5.76% 1.5L Normal Petrol-Auto (TC) Delta Rs. 13,93,000 -Rs. 48,300 Rs. 13,44,700 -3.47% Zeta Rs. 16,07,000 -Rs. 1,02,000 Rs. 15,05,000 -6.35% Zeta (O) Rs. 16,67,000 -Rs. 1,04,000 Rs. 15,63,000 -6.24% Alpha Rs. 17,54,000 -Rs. 99,300 Rs. 16,54,700 -5.66% Alpha (O) Rs. 18,14,000 -Rs. 1,01,400 Rs. 17,12,600 -5.59% Alpha 4WD Rs. 19,04,000 -Rs. 1,04,300 Rs. 17,99,700 -5.48% Alpha (O) 4WD Rs. 19,64,000 -Rs. 1,06,400 Rs. 18,57,600 -5.42% 1.5L Normal CNG-Manual Delta Rs. 13,48,000 -Rs. 48,300 Rs. 12,99,700 -3.58% Zeta Rs. 15,62,000 -Rs. 1,02,000 Rs. 14,60,000 -6.53% 1.5L Hybrid Petrol-Auto (CVT) Delta Plus Rs. 16,99,000 -Rs. 35,700 Rs. 16,63,300 -2.10% Zeta Plus Rs. 18,60,000 -Rs. 68,400 Rs. 17,91,600 -3.68% Zeta Plus (O) Rs. 19,20,000 -Rs. 69,700 Rs. 18,50,300 -3.63% Alpha Plus Rs. 19,92,000 -Rs. 41,800 Rs. 19,50,200 -2.10% Alpha Plus (O) Rs. 20,52,000 -Rs. 95,000 Rs. 19,57,000 -4.63%



ग्रैंड विटारा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस मारुति सुजुकी और टोयोटा दोनों ने मिलकर हाइराइडर और ग्रैंड विटारा को तैयार किया है। हाइराइडर की तरह ग्रैंड विटारा का माइल्ड-हाइब्रिड पावरट्रेन दिया है। यह 1462cc K15 इंजन है जो 6,000 RPM पर लगभग 100 bhp पावर और 4400 RPM पर 135 Nm टॉर्क जनरेट करता है। इसमें माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम है और इसे 5-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक के साथ जोड़ा गया है। यह पावरट्रेन भी अब तक AWD ऑप्शन वाला एकमात्र इंजन है। अपने सेगमेंट में ये सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली गाड़ी भी है। इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड 27.97kmpl का माइलेज देता है। कंपनी का दावा है कि ये फुल टैंक पर 1200Km तक दौड़ती है।

मारुति ग्रैंड विटारा में हाइब्रिड इंजन मिलता है। हाइब्रिड कार में दो मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पहला पेट्रोल इंजन होता है जो किसी नॉर्मल फ्यूल इंजन वाली कार की तरह होता है। दूसरा एक इलेक्ट्रिक मोटर इंजन होता है, जो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में देखने को मिलता हैं। इन दोनों की पावर का यूज गाड़ी को चलाने में किया जाता है। जब कार फ्यूल इंजन से चलती है तब उसके बैटरी को भी पावर मिलती है जिससे बैटरी अपने आप ही चार्ज हो जाती है। ये जरूरत के समय एक्स्ट्रा पावर के तौर पर किसी इंजन की तरह काम में आती है।

ग्रैंड विटारा में EV मोड भी मिलेगा। EV मोड में कार पूरी तरह से इलेक्ट्रिक मोटर के जरिए चलती है। कार की बैटरी, इलेक्ट्रिक मोटर को एनर्जी देती हैं और इलेक्ट्रिक मोटर व्हील्स को पावर देता है। यह प्रोसेस साइलेंटली होता है, इसमें आवाज नहीं होती। हाइब्रिड मोड में कार का इंजन इलेक्ट्रिक जनरेटर की तरह काम करता है और इलेक्ट्रिक मोटर कार के व्हील को चलाती है।

ग्रैंड विटारा के किस टायर में कितनी हवा है, इस बात की पूरी जानकारी आपको कार की स्क्रीन पर मिल जाएगी। जी हां, इसमें टायर प्रेशर चेक करने का फीचर मिलेगा। यदि किसी टायर में हवा कम होती है तब इसकी जानकारी आपको ऑटोमैटिक मिलेगी। आप मैनुअली भी टायर्स की हवा चेक कर पाएंगे। ग्रैंड विटारा में भी पैनारोमिक सनरूफ मिलेगी।

मारुति अपनी कारों के न्यू मॉडल में 360 डिग्री कैमरा का फीचर ऑफर कर रही है। ग्रैंड विटारा में भी ये फीचर मिलेगा। इससे ड्राइवर कार चलाने में ज्यादा मदद मिलेगी। इससे न केवल ड्राइवर को तंग जगहों पर कार पार्क करने में मदद करेगा, बल्कि ब्लाइंड रास्तों पर मुश्किलों से बचने में मदद करेगा। कार के चारों तरफ का नजारा आप स्क्रीन पर देख पाएंगे।

न्यू विटारा में वायरलेस चार्जिंग, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, एडजस्टेबल ड्राइवर सीटर और कनेक्टेड कार टेक्नॉलजी जैसे स्टैंडर्ड फीचर्स मिलेंगे। इसके अलावा, सेफ्टी के लिए इसमें मल्टीपल एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, ESE, हिल होल्ड असिस्ट, स्पीड अलर्ट, सीट बेल्ट, पार्किंग सेंसर, 360 डिग्री कैमरा समेत कई सेफ्टी फीचर्स दिए हैं।