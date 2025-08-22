Maruti Grand Vitara New Colours Launched With Sigma, Delta Trims फुल टैंक पर 1200Km दौड़ने वाली इस SUV में अब मिलेंगे कई नए कलर ऑप्शन, यहां देखें अपना पसंदीदा रंग, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Maruti Grand Vitara New Colours Launched With Sigma, Delta Trims

फुल टैंक पर 1200Km दौड़ने वाली इस SUV में अब मिलेंगे कई नए कलर ऑप्शन, यहां देखें अपना पसंदीदा रंग

इन नए कलर वैरिएंट की बुकिंग 21 अगस्त से शुरू हो गई है। नए कलर वैरिएंट की डिस्पैच डेट की भी घोषणा कर दी गई है। डेल्टा ट्रिम के लिए नया ब्लैक कलर अगस्त 2025 के आखिर तक उपलब्ध होगा। वहीं, सिग्मा ट्रिम के लिए नए कलर मिड सितंबर से उपलब्ध होंगे।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 08:38 AM
share Share
Follow Us on
फुल टैंक पर 1200Km दौड़ने वाली इस SUV में अब मिलेंगे कई नए कलर ऑप्शन, यहां देखें अपना पसंदीदा रंग

देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने हाल ही में नेक्सा की 10वीं एनिवर्सिरी को सेलिब्रेट करते हुए ग्रैंड विटारा फैंटम ब्लैक एडिशन लॉन्च किया है। अब कंपनी ने ग्रैंड विटारा के सिग्मा, डेल्टा और डेल्टा+ वैरिएंट के साथ नए कलर ऑप्शन पेश करके ग्राहकों को ऑप्शन दे दिए हैं। इन नए कलर वैरिएंट की बुकिंग 21 अगस्त से शुरू हो गई है। नए कलर वैरिएंट की डिस्पैच डेट की भी घोषणा कर दी गई है। डेल्टा ट्रिम के लिए नया ब्लैक कलर अगस्त 2025 के आखिर तक उपलब्ध होगा। वहीं, सिग्मा ट्रिम के लिए नए कलर मिड सितंबर से उपलब्ध होंगे। बता दें कि कंपनी के दावे के मुताबिक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन के साथ ये SUV फुल टैंक होने पर 1200Km तक की रेंज निकालती है।

ग्रैंड विटारा के बेस सिग्मा ट्रिम के साथ 3 नए कलर ऑप्शन पेश किए गए हैं। तीनों मोनोटोन कलर हैं, जिसमें नेक्सा ब्लू, ग्रैंड्योर ग्रे और पर्ल मिडनाइट ब्लैक शामिल हैं। ग्रैंड विटारा सिग्मा पहले केवल आर्कटिक व्हाइट ऑप्शन के साथ उपलब्ध थी। अब इसमें कुल चार कलर ऑप्शन हैं। डेल्टा और डेल्टा+ वैरिएंट में पर्ल मिडनाइट ब्लैक एक नया कलर ऑप्शन के रूप में उपलब्ध है। इन अतिरिक्त कलर्स के साथ, डेल्टा और डेल्टा+ वैरिएंट में अब कुल सात कलर ऑप्शन हैं। पहले उपलब्ध बाहरी कलर ऑप्शनों में नेक्सा ब्लू, स्प्लेंडिड सिल्वर, ऑपुलेंट रेड, ग्रैंड्योर ग्रे, आर्कटिक व्हाइट और चेस्टनट ब्राउन शामिल हैं।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Jeep Grand Cherokee

Jeep Grand Cherokee

₹ 67.5 लाख से शुरू

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Jeep Wrangler

Jeep Wrangler

₹ 67.65 - 73.16 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Volvo XC60

Volvo XC60

₹ 71.9 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
BMW X3

BMW X3

₹ 75.8 - 77.8 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Land Rover Discovery Sport

Land Rover Discovery Sport

₹ 67.9 लाख से शुरू

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra BE 6

Mahindra BE 6

₹ 18.9 - 28.54 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ये भी पढ़ें:GST कम होने के बाद कितने में मिल जाएगी क्रेटा और वेन्यू? देंखे प्राइस लिस्ट

खास बात ये है कि कंपनी ने इनकी कीमतों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है। सिग्मा MT वैरिएंट 11.42 लाख रुपए की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है। डेल्टा MT की कीमत 12.53 लाख रुपए और डेल्टा AT की कीमत 13.93 लाख रुपए है। डेल्टा+, जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऑप्शन के साथ आता है उसकी शुरुआती कीमत 16.99 लाख रुपए है। ये सभी एक्स-शोरूम कीमतें है। यह मारुति ग्रैंड विटारा का सबसे अफॉर्डेबल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वैरिएंट है।

मारुति ग्रैंड विटारा के साथ नए कलर ऑप्शन पेश किए गए हैं, लेकिन कुछ कॉम्पटीटर प्रोडक्ट में ग्राहकों के लिए और भी ऑप्शन हैं। उदाहरण के लिए किआ सेल्टोस के बेस वैरिएंट में कुल 7 कलर ऑप्शन उपलब्ध हैं। इनमें इंपीरियल ब्लू, प्यूटर ऑलिव, इंटेंस रेड, ग्रेविटी ग्रे, ऑरोरा ब्लैक पर्ल, स्पार्कलिंग सिल्वर और क्लियर व्हाइट शामिल हैं। हुंडई क्रेटा में 6 मोनोटोन और एक डुअल-टोन कलर उपलब्ध हैं। हालांकि, बेस ट्रिम के साथ ऑप्शन सीमित ही हैं।

ये भी पढ़ें:देश की इन 7 सबसे सुरक्षित SUVs से मिलिए, BNCAP में सभी को 5-स्टार रेटिंग मिली

मारुति ग्रैंड विटारा की सहयोगी, टोयोटा हाइराइडर में भी लगभग यही कलर ऑप्शन उपलब्ध हैं। हालांकि, हर कलर का शेड और टोन अलग-अलग ऑप्शन में थोड़ा अलग है। हाइराइडर के कलर्स के नाम भी अलग-अलग हैं। हालांकि, कलर जाने-पहचाने लगते हैं। हाइराइडर के मोनोटोन ऑप्शन में कैफे व्हाइट, एनटाइसिंग सिल्वर, गेमिंग ग्रे, स्पोर्टिन रेड, मिडनाइट ब्लैक, केव ब्लैक और स्पीडी ब्लू शामिल हैं।

डुअल-टोन ऑप्शनों में कैफे व्हाइट X मिडनाइट ब्लैक, स्पोर्टिन रेड X मिडनाइट ब्लैक, एनटाइसिंग सिल्वर X मिडनाइट ब्लैक और स्पीडी ब्लू X मिडनाइट ब्लैक शामिल हैं। मारुति ग्रैंड विटारा में आर्कटिक व्हाइट विद ब्लैक, स्प्लेंडिड सिल्वर विद ब्लैक और ऑपुलेंट रेड विद ब्लैक जैसे डुअल-टोन ऑप्शन उपलब्ध हैं। कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में डुअल-टोन ऑप्शन पॉपुलर हैं, क्योंकि ये एक स्पोर्टी लुक देते हैं। ज्यादातर कॉम्पैक्ट SUV अपने टॉप वैरिएंट के साथ डुअल-टोन ऑप्शन प्रदान करती हैं।

Maruti Maruti Suzuki Maruti Car अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।