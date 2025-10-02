मारुति की इस SUV को खरीदने टूट पड़े लोग, हर दिन 500 बुकिंग मिल रहीं; फुल टैंक पर 1200Km रेंज
मारुति सुजुकी के लिए फेस्टिव सीजन बेहद शानदार गुजर रहा है। कंपनी इस सीजन के पहले 8 दिनों में 1.65 लाख से ज्यादा कारों की डिलीवरी कर चुकी है। यानी हर दिन उसने 21,000 कारें बेची हैं। कंपनी को इस बात भी भी उम्मीद है कि फेस्टिव सीजन खत्म होने से पहले बिक्री लगभग 2 लाख व्हीकल तक पहुंच जाएगी। उसकी इस सेल में ग्रैंड विटारा का भी अहम रोल रहा है। दरअसल, इस SUV को हर दिन 500 से ज्यादा बुकिंग मिल रही हैं। बता दें कि GST 2.0 के बाद ग्रैंड विटारा की पुरानी कीमत 11,42,000 से घटकर 10,76,500 रुपए हो गई है। यानी बेस वैरिएंट 65,500 रुपए सस्ता हुआ है।
|मारुति ग्रैंड विटारा वैरिएंट वाइज नई कीमतें
|1.5L Normal Petrol-Manual
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|चेंज %
|Sigma
|Rs. 11,42,000
|-Rs. 65,500
|Rs. 10,76,500
|-5.74%
|Delta
|Rs. 12,53,000
|-Rs. 43,300
|Rs. 12,09,700
|-3.46%
|Zeta
|Rs. 14,67,000
|-Rs. 97,000
|Rs. 13,70,000
|-6.61%
|Zeta (O)
|Rs. 15,27,000
|-Rs. 99,000
|Rs. 14,28,000
|-6.48%
|Alpha
|Rs. 16,14,000
|-Rs. 94,300
|Rs. 15,19,700
|-5.84%
|Alpha (O)
|Rs. 16,74,000
|-Rs. 96,400
|Rs. 15,77,600
|-5.76%
|1.5L Normal Petrol-Auto (TC)
|Delta
|Rs. 13,93,000
|-Rs. 48,300
|Rs. 13,44,700
|-3.47%
|Zeta
|Rs. 16,07,000
|-Rs. 1,02,000
|Rs. 15,05,000
|-6.35%
|Zeta (O)
|Rs. 16,67,000
|-Rs. 1,04,000
|Rs. 15,63,000
|-6.24%
|Alpha
|Rs. 17,54,000
|-Rs. 99,300
|Rs. 16,54,700
|-5.66%
|Alpha (O)
|Rs. 18,14,000
|-Rs. 1,01,400
|Rs. 17,12,600
|-5.59%
|Alpha 4WD
|Rs. 19,04,000
|-Rs. 1,04,300
|Rs. 17,99,700
|-5.48%
|Alpha (O) 4WD
|Rs. 19,64,000
|-Rs. 1,06,400
|Rs. 18,57,600
|-5.42%
|1.5L Normal CNG-Manual
|Delta
|Rs. 13,48,000
|-Rs. 48,300
|Rs. 12,99,700
|-3.58%
|Zeta
|Rs. 15,62,000
|-Rs. 1,02,000
|Rs. 14,60,000
|-6.53%
|1.5L Hybrid Petrol-Auto (CVT)
|Delta Plus
|Rs. 16,99,000
|-Rs. 35,700
|Rs. 16,63,300
|-2.10%
|Zeta Plus
|Rs. 18,60,000
|-Rs. 68,400
|Rs. 17,91,600
|-3.68%
|Zeta Plus (O)
|Rs. 19,20,000
|-Rs. 69,700
|Rs. 18,50,300
|-3.63%
|Alpha Plus
|Rs. 19,92,000
|-Rs. 41,800
|Rs. 19,50,200
|-2.10%
|Alpha Plus (O)
|Rs. 20,52,000
|-Rs. 95,000
|Rs. 19,57,000
|-4.63%
ग्रैंड विटारा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
मारुति सुजुकी और टोयोटा दोनों ने मिलकर हाइराइडर और ग्रैंड विटारा को तैयार किया है। हाइराइडर की तरह ग्रैंड विटारा का माइल्ड-हाइब्रिड पावरट्रेन दिया है। यह 1462cc K15 इंजन है जो 6,000 RPM पर लगभग 100 bhp पावर और 4400 RPM पर 135 Nm टॉर्क जनरेट करता है। इसमें माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम है और इसे 5-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक के साथ जोड़ा गया है। यह पावरट्रेन भी अब तक AWD ऑप्शन वाला एकमात्र इंजन है। अपने सेगमेंट में ये सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली गाड़ी भी है। इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड 27.97kmpl का माइलेज देता है।
मारुति ग्रैंड विटारा में हाइब्रिड इंजन मिलता है। हाइब्रिड कार में दो मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पहला पेट्रोल इंजन होता है जो किसी नॉर्मल फ्यूल इंजन वाली कार की तरह होता है। दूसरा एक इलेक्ट्रिक मोटर इंजन होता है, जो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में देखने को मिलता हैं। इन दोनों की पावर का यूज गाड़ी को चलाने में किया जाता है। जब कार फ्यूल इंजन से चलती है तब उसके बैटरी को भी पावर मिलती है जिससे बैटरी अपने आप ही चार्ज हो जाती है। ये जरूरत के समय एक्स्ट्रा पावर के तौर पर किसी इंजन की तरह काम में आती है।
ग्रैंड विटारा में EV मोड भी मिलेगा। EV मोड में कार पूरी तरह से इलेक्ट्रिक मोटर के जरिए चलती है। कार की बैटरी, इलेक्ट्रिक मोटर को एनर्जी देती हैं और इलेक्ट्रिक मोटर व्हील्स को पावर देता है। यह प्रोसेस साइलेंटली होता है, इसमें आवाज नहीं होती। हाइब्रिड मोड में कार का इंजन इलेक्ट्रिक जनरेटर की तरह काम करता है और इलेक्ट्रिक मोटर कार के व्हील को चलाती है।
ग्रैंड विटारा के किस टायर में कितनी हवा है, इस बात की पूरी जानकारी आपको कार की स्क्रीन पर मिल जाएगी। जी हां, इसमें टायर प्रेशर चेक करने का फीचर मिलेगा। यदि किसी टायर में हवा कम होती है तब इसकी जानकारी आपको ऑटोमैटिक मिलेगी। आप मैनुअली भी टायर्स की हवा चेक कर पाएंगे। ग्रैंड विटारा में भी पैनारोमिक सनरूफ मिलेगी।
मारुति अपनी कारों के न्यू मॉडल में 360 डिग्री कैमरा का फीचर ऑफर कर रही है। ग्रैंड विटारा में भी ये फीचर मिलेगा। इससे ड्राइवर कार चलाने में ज्यादा मदद मिलेगी। इससे न केवल ड्राइवर को तंग जगहों पर कार पार्क करने में मदद करेगा, बल्कि ब्लाइंड रास्तों पर मुश्किलों से बचने में मदद करेगा। कार के चारों तरफ का नजारा आप स्क्रीन पर देख पाएंगे।
न्यू विटारा में वायरलेस चार्जिंग, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, एडजस्टेबल ड्राइवर सीटर और कनेक्टेड कार टेक्नॉलजी जैसे स्टैंडर्ड फीचर्स मिलेंगे। इसके अलावा, सेफ्टी के लिए इसमें मल्टीपल एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, ESE, हिल होल्ड असिस्ट, स्पीड अलर्ट, सीट बेल्ट, पार्किंग सेंसर, 360 डिग्री कैमरा समेत कई सेफ्टी फीचर्स दिए हैं।
