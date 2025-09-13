एक बार में 1200Km दौड़ने वाली कार पर आया ₹2 लाख का डिस्काउंट, GST बेनिफिट और ₹50000 जीतने का मौका

ग्रैंड विटारा SUV को सितंबर में खरीदने का शानदार मौका है। कंपनी इस महीने इस SUV पर 2 लाख रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है। इतना ही नहीं, नए GST से कम होने वाले टैक्स का फायदा अलग से मिलेगा। कंपनी इसके सभी वैरिएंट पर डिस्काउंट ऑफर कर रही है।

मारुति की लग्जरी और प्रीमियम ग्रैंड विटारा SUV को सितंबर में खरीदने का शानदार मौका है। कंपनी इस महीने इस SUV पर 2 लाख रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है। इतना ही नहीं, नए GST से कम होने वाले टैक्स का फायदा अलग से मिलेगा। कंपनी इसके सभी वैरिएंट पर डिस्काउंट ऑफर कर रही है। हालांकि, सबसे ज्यादा फायदा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वैरिएंट पर मिलेगा। कंपनी ग्रैंड विटारा के सिग्मा, डेल्टा, जेटा और अल्फा वैरिएंट के साथ ऑल व्हील ड्राइव (AWD) पर भी डिस्काउंट दे रही है। इस SUV की एक्स-शोरूम कीमतें 11.42 लाख रुपए से 20.68 लाख रुपए तक हैं। ये कार फुल टैंक पर 1200Km की रेंज देती है।

प्री-माइनर ऑल-व्हील ड्राइव और स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड ट्रिम्स 1.6 से 2 लाख के फायदा मिलेंगे। साथ ही, 5 साल की एक्सटेंडेड वारंटी और ऑप्शनल डोमिनियन किट भी उपलब्ध है। डेल्टा, जेटा और अल्फा ट्रिम्स पर 85,000 या कैश + किट + वारंटी की बचत होगी। CNG वैरिएंट पर 35,000 से 45,000 रुपए का फायदा मिलेगा। सिग्मा पर 60,000 रुपे का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा, ग्राहकों को स्क्रैच कार्ड के जरिए 50,000 रुपए तक जीतने का मौका मिलेगा।

ग्रैंड विटारा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस मारुति सुजुकी और टोयोटा दोनों ने मिलकर हाइराइडर और ग्रैंड विटारा को तैयार किया है। हाइराइडर की तरह ग्रैंड विटारा का माइल्ड-हाइब्रिड पावरट्रेन दिया है। यह 1462cc K15 इंजन है जो 6,000 RPM पर लगभग 100 bhp पावर और 4400 RPM पर 135 Nm टॉर्क जनरेट करता है। इसमें माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम है और इसे 5-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक के साथ जोड़ा गया है। यह पावरट्रेन भी अब तक AWD ऑप्शन वाला एकमात्र इंजन है। अपने सेगमेंट में ये सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली गाड़ी भी है। इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड 27.97kmpl का माइलेज देता है।

मारुति ग्रैंड विटारा में हाइब्रिड इंजन मिलता है। हाइब्रिड कार में दो मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पहला पेट्रोल इंजन होता है जो किसी नॉर्मल फ्यूल इंजन वाली कार की तरह होता है। दूसरा एक इलेक्ट्रिक मोटर इंजन होता है, जो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में देखने को मिलता हैं। इन दोनों की पावर का यूज गाड़ी को चलाने में किया जाता है। जब कार फ्यूल इंजन से चलती है तब उसके बैटरी को भी पावर मिलती है जिससे बैटरी अपने आप ही चार्ज हो जाती है। ये जरूरत के समय एक्स्ट्रा पावर के तौर पर किसी इंजन की तरह काम में आती है।

ग्रैंड विटारा में EV मोड भी मिलेगा। EV मोड में कार पूरी तरह से इलेक्ट्रिक मोटर के जरिए चलती है। कार की बैटरी, इलेक्ट्रिक मोटर को एनर्जी देती हैं और इलेक्ट्रिक मोटर व्हील्स को पावर देता है। यह प्रोसेस साइलेंटली होता है, इसमें आवाज नहीं होती। हाइब्रिड मोड में कार का इंजन इलेक्ट्रिक जनरेटर की तरह काम करता है और इलेक्ट्रिक मोटर कार के व्हील को चलाती है।

ग्रैंड विटारा के किस टायर में कितनी हवा है, इस बात की पूरी जानकारी आपको कार की स्क्रीन पर मिल जाएगी। जी हां, इसमें टायर प्रेशर चेक करने का फीचर मिलेगा। यदि किसी टायर में हवा कम होती है तब इसकी जानकारी आपको ऑटोमैटिक मिलेगी। आप मैनुअली भी टायर्स की हवा चेक कर पाएंगे। ग्रैंड विटारा में भी पैनारोमिक सनरूफ मिलेगी।

मारुति अपनी कारों के न्यू मॉडल में 360 डिग्री कैमरा का फीचर ऑफर कर रही है। ग्रैंड विटारा में भी ये फीचर मिलेगा। इससे ड्राइवर कार चलाने में ज्यादा मदद मिलेगी। इससे न केवल ड्राइवर को तंग जगहों पर कार पार्क करने में मदद करेगा, बल्कि ब्लाइंड रास्तों पर मुश्किलों से बचने में मदद करेगा। कार के चारों तरफ का नजारा आप स्क्रीन पर देख पाएंगे।

न्यू विटारा में वायरलेस चार्जिंग, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, एडजस्टेबल ड्राइवर सीटर और कनेक्टेड कार टेक्नॉलजी जैसे स्टैंडर्ड फीचर्स मिलेंगे। इसके अलावा, सेफ्टी के लिए इसमें मल्टीपल एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, ESE, हिल होल्ड असिस्ट, स्पीड अलर्ट, सीट बेल्ट, पार्किंग सेंसर, 360 डिग्री कैमरा समेत कई सेफ्टी फीचर्स दिए हैं।