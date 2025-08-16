Maruti Grand Vitara Discount Rs 1.54 Lakh In August 2025 फुल टैंक पर 1200Km की रेंज, इस हाइब्रिड कार को कंपनी ने किया ₹1.54 लाख सस्ता; चेक करें पूरा ऑफर, Auto Hindi News - Hindustan
Hindi Newsऑटो न्यूज़Maruti Grand Vitara Discount Rs 1.54 Lakh In August 2025

फुल टैंक पर 1200Km की रेंज, इस हाइब्रिड कार को कंपनी ने किया ₹1.54 लाख सस्ता; चेक करें पूरा ऑफर

कंपनी इसके सभी वैरिएंट पर डिस्काउंट ऑफर कर रही है। हालांकि, सबसे ज्यादा फायदा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वैरिएंट पर मिलेगा। कंपनी ग्रैंड विटारा के सिग्मा, डेल्टा, जेटा और अल्फा वैरिएंट के साथ ऑल व्हील ड्राइव (AWD) पर भी डिस्काउंट दे रही है। ये कार फुल टैंक पर 1200Km की रेंज देती है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानSat, 16 Aug 2025 06:17 PM
मारुति की लग्जरी और प्रीमियम ग्रैंड विटारा SUV को अगस्त में खरीदने का शानदार मौका है। दरअसल, कंपनी इस महीने इस SUV पर 1.54 लाख रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है। कंपनी इसके सभी वैरिएंट पर डिस्काउंट ऑफर कर रही है। हालांकि, सबसे ज्यादा फायदा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वैरिएंट पर मिलेगा। कंपनी ग्रैंड विटारा के सिग्मा, डेल्टा, जेटा और अल्फा वैरिएंट के साथ ऑल व्हील ड्राइव (AWD) पर भी डिस्काउंट दे रही है। इस SUV की एक्स-शोरूम कीमतें 11.42 लाख रुपए से 20.68 लाख रुपए तक हैं। ये कार फुल टैंक पर 1200Km की रेंज देती है। चलिए इसके वैरिएंट वाइज डिस्काउंट की डिटेल देखते हैं।

मारुति सुजुकी फ्रोंक्स पर डिस्काउंट अगस्त 2025
वैरिएंटकैश डिस्काउंटदूसरे बेनिफिट्सटोटल बेनिफिट्स
पेट्रोल सिग्मा0Rs 84,100 तकRs 84,100 तक
सभी वैरिएंटRs 40,000Rs 84,100 तकRs 1.24 लाख तक
पेट्रोल AWDRs 35,000Rs 84,100 तकRs 1.19 लाख तक
स्ट्रॉन्ग हाइब्रिडRs 50,000Rs 1.04 लाख तकRs 1.54 लाख तक
CNGRs 10,000Rs 39,100 तकRs 49,100 तक

ग्रैंड विटारा का इंजन और माइलेज
मारुति सुजुकी और टोयोटा दोनों ने मिलकर हाइराइडर और ग्रैंड विटारा को तैयार किया है। हाइराइडर की तरह ग्रैंड विटारा का माइल्ड-हाइब्रिड पावरट्रेन दिया है। यह 1462cc K15 इंजन है जो 6,000 RPM पर लगभग 100 bhp पावर और 4400 RPM पर 135 Nm टॉर्क जनरेट करता है। इसमें माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम है और इसे 5-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक के साथ जोड़ा गया है। यह पावरट्रेन भी अब तक AWD ऑप्शन वाला एकमात्र इंजन है। अपने सेगमेंट में ये सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली गाड़ी भी है।

स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड e-CVT- 27.97kmpl का माइलेज
माइल्ड हाइब्रिड 5-स्पीड MT - 21.11kmpl का माइलेज
माइल्ड हाइब्रिड 6-स्पीड AT - 20.58kmpl का माइलेज
माइल्ड हाइब्रिड 5-स्पीड MT ऑल ग्रिप - 19.38kmpl का माइलेज

मारुति ग्रैंड विटारा की खासियत

मारुति ग्रैंड विटारा में हाइब्रिड इंजन मिलता है। हाइब्रिड कार में दो मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पहला पेट्रोल इंजन होता है जो किसी नॉर्मल फ्यूल इंजन वाली कार की तरह होता है। दूसरा एक इलेक्ट्रिक मोटर इंजन होता है, जो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में देखने को मिलता हैं। इन दोनों की पावर का यूज गाड़ी को चलाने में किया जाता है। जब कार फ्यूल इंजन से चलती है तब उसके बैटरी को भी पावर मिलती है जिससे बैटरी अपने आप ही चार्ज हो जाती है। ये जरूरत के समय एक्स्ट्रा पावर के तौर पर किसी इंजन की तरह काम में आती है।

ग्रैंड विटारा में EV मोड भी मिलेगा। EV मोड में कार पूरी तरह से इलेक्ट्रिक मोटर के जरिए चलती है। कार की बैटरी, इलेक्ट्रिक मोटर को एनर्जी देती हैं और इलेक्ट्रिक मोटर व्हील्स को पावर देता है। यह प्रोसेस साइलेंटली होता है, इसमें आवाज नहीं होती। हाइब्रिड मोड में कार का इंजन इलेक्ट्रिक जनरेटर की तरह काम करता है और इलेक्ट्रिक मोटर कार के व्हील को चलाती है।

ग्रैंड विटारा के किस टायर में कितनी हवा है, इस बात की पूरी जानकारी आपको कार की स्क्रीन पर मिल जाएगी। जी हां, इसमें टायर प्रेशर चेक करने का फीचर मिलेगा। यदि किसी टायर में हवा कम होती है तब इसकी जानकारी आपको ऑटोमैटिक मिलेगी। आप मैनुअली भी टायर्स की हवा चेक कर पाएंगे। ग्रैंड विटारा में भी पैनारोमिक सनरूफ मिलेगी।

मारुति अपनी कारों के न्यू मॉडल में 360 डिग्री कैमरा का फीचर ऑफर कर रही है। ग्रैंड विटारा में भी ये फीचर मिलेगा। इससे ड्राइवर कार चलाने में ज्यादा मदद मिलेगी। इससे न केवल ड्राइवर को तंग जगहों पर कार पार्क करने में मदद करेगा, बल्कि ब्लाइंड रास्तों पर मुश्किलों से बचने में मदद करेगा। कार के चारों तरफ का नजारा आप स्क्रीन पर देख पाएंगे।

ग्रैंड विटारा के सेफ्टी फीचर्स
न्यू विटारा में वायरलेस चार्जिंग, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, एडजस्टेबल ड्राइवर सीटर और कनेक्टेड कार टेक्नॉलजी जैसे स्टैंडर्ड फीचर्स मिलेंगे। इसके अलावा, सेफ्टी के लिए इसमें मल्टीपल एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, ESE, हिल होल्ड असिस्ट, स्पीड अलर्ट, सीट बेल्ट, पार्किंग सेंसर, 360 डिग्री कैमरा समेत कई सेफ्टी फीचर्स दिए हैं।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

