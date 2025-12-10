कार लेने वालों का लगा जैकपॉट! अभी लेने पर सीधे ₹2.40 लाख की बचत, इस हाइब्रिड SUV पर आई साल की सबसे बड़ी छूट
मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा (Maruti Suzuki Grand Vitara) पर साल का सबसे बड़ा ऑफर आ चुका है। इस एसयूवी पर कंपनी दिसंबर 2025 में 2.4 लाख तक छूट दे रही है। आइए इस ऑफर की डिटेल्स जानते हैं।
साल का आखिरी महीना कार खरीदारों के लिए जैकपॉट जैसा साबित हो रहा है। मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) अपनी पॉपुलर मिड-साइज SUV ग्रैंड विटारा (Grand Vitara) पर दिसंबर 2025 में पूरे 2.40 लाख तक का धमाकेदार डिस्काउंट दे रही है। अगर आप लंबे समय से यह SUV खरीदने का प्लान बना रहे थे, तो अब आपको इससे बेहतर मौका नहींं मिलने वाला है। जी हां, क्योंकि अभी आपको इस एसयूवी पर साल की आखिरी सबसे बड़ी डील मिल रही है, तो आइए नीचे दिए गए चार्ट पर एक नजर डालते हैं और जानते हैं कि किस वैरिएंट पर कितने की छूट मिल रही है।
मारुति ग्रैंड विटारा पर मिलने वाला डिस्काउंट ऑफर
|मारुति ग्रैंड विटारा डील - दिसंबर 2025
|ग्रैंड विटारा हाइब्रिड पेट्रोल
|डिस्काउंट टाइप
|डिस्काउंट
|नोट्स
|कैश
|Rs. 75,000
|-
|एक्सचेंज
|Rs. 50,000
|आप केवल एक का चयन कर सकते हैं।
|स्क्रैपेज
|Rs. 65,000
|5 साल की एक्सटेंडेड वारंटी
|Rs. 35,000
|-
|एडिशनल डिस्काउंट
|Rs. 40,000
|-
|रूरल
|Rs. 4,100
|-
|कॉर्पोरेट
|Rs. 25,000
|-
|अपग्रेड
|Rs. 50,000
|अगर आप कोई पुरानी मारुति कार या किसी ब्रांड की SUV एक्सचेंज कर रहे हैं।
|टोटल
|Rs. 2,40,000 + 5 Year Extended Warranty
|अधिकतम डिस्काउंट
|ग्रैंड विटारा पेट्रोल (डेल्टा)
|डिस्काउंट टाइप
|Discount
|-
|कैश
|Rs. 50,000
|-
|एक्सचेंज
|Rs. 30,000
|आप केवल एक का चयन कर सकते हैं।
|स्क्रैपेज
|Rs. 45,000
|एडिशनल डिस्काउंट
|Rs. 40,000
|-
|रूरल
|Rs. 4,100
|-
|कॉर्पोरेट
|Rs. 25,000
|-
|अपग्रेड
|Rs. 30,000
|अगर आप कोई पुरानी मारुति कार या किसी ब्रांड की SUV एक्सचेंज कर रहे हैं।
|टोटल
|Rs. 1,75,000
|अधिकतम डिस्काउंट
|ग्रैंड विटारा पेट्रोल (सिग्मा)
|डिस्काउंट टाइप
|Discount
|-
|कैश
|Rs. 50,000
|-
|एक्सचेंज
|Rs. 30,000
|आप केवल एक का चयन कर सकते हैं।
|स्क्रैपेज
|Rs. 35,000
|एडिशनल डिस्काउंट
|Rs. 20,000
|-
|रूरल
|Rs. 4,100
|-
|कॉर्पोरेट
|Rs. 25,000
|-
|अपग्रेड
|Rs. 43,500
|अगर आप कोई पुरानी मारुति कार या किसी ब्रांड की SUV एक्सचेंज कर रहे हैं।
|टोटल
|Rs. 1,68,500
|अधिकतम डिस्काउंट
|ग्रैंड विटारा पेट्रोल (जेटा, अल्फा)
|डिस्काउंट टाइप
|Discount
|कैश
|Rs. 60,000
|-
|एक्सचेंज
|Rs. 30,000
|आप केवल एक का चयन कर सकते हैं।
|स्क्रैपेज
|Rs. 45,000
|5 इयर एक्सटेंडेड वारंटी
|Rs. 25,000
|-
|एडिशनल डिस्काउंट
|Rs. 40,000
|-
|रूरल
|Rs. 4,100
|-
|कॉर्पोरेट
|Rs. 25,000
|-
|अपग्रेड
|Rs. 30,000
|अगर आप कोई पुरानी मारुति कार या किसी ब्रांड की SUV एक्सचेंज कर रहे हैं।
|टोटल
|Rs. 1,85,000 + 5 Year Extended Warranty
|अधिकतम डिस्काउंट
|ग्रैंड विटारा CNG
|डिस्काउंट टाइप
|Discount
|-
|कैश
|Rs. 35,000
|-
|एक्सचेंज
|Rs. 20,000
|आप केवल एक का चयन कर सकते हैं।
|स्क्रैपेज
|Rs. 35,000
|एडिशनल डिस्काउंट
|Rs. 40,000
|-
|रूरल
|Rs. 4,100
|-
|कॉर्पोरेट
|Rs. 25,000
|-
|अपग्रेड
|Rs. 20,000
|अगर आप कोई पुरानी मारुति कार या किसी ब्रांड की SUV एक्सचेंज कर रहे हैं।
|टोटल
|Rs. 1,40,000
|अधिकतम डिस्काउंट
|ग्रैंड विटारा 4WD
|डिस्काउंट टाइप
|Discount
|कैश
|Rs. 1,15,000
|-
|एक्सचेंज
|Rs. 30,000
|आप केवल एक का चयन कर सकते हैं।
|स्क्रैपेज
|Rs. 45,000
|5 इयर एक्सटेंडेड वारंटी
|Rs. 31,000
|-
|एडिशनल डिस्काउंट
|Rs. 40,000
|-
|रूरल
|Rs. 4,100
|-
|कॉर्पोरेट
|Rs. 25,000
|-
|अपग्रेड
|Rs. 30,000
|अगर आप कोई पुरानी मारुति कार या किसी ब्रांड की SUV एक्सचेंज कर रहे हैं।
|टोटल
|Rs. 2,40,000 + 5 इयर एक्सटेंडेड वारंटी
|अधिकतम डिस्काउंट
नोट:- ऑफर्स की उपलब्धता शहर और डीलर के हिसाब से अलग हो सकती है, इसलिए अपने नजदीकी नेक्सा (Nexa) शोरूम में कन्फर्म जरूर करें।
