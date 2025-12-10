Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़Maruti Grand Vitara Discount offer in December 2025
कार लेने वालों का लगा जैकपॉट! अभी लेने पर सीधे ₹2.40 लाख की बचत, इस हाइब्रिड SUV पर आई साल की सबसे बड़ी छूट

संक्षेप:

मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा (Maruti Suzuki Grand Vitara) पर साल का सबसे बड़ा ऑफर आ चुका है। इस एसयूवी पर कंपनी दिसंबर 2025 में 2.4 लाख तक छूट दे रही है। आइए इस ऑफर की डिटेल्स जानते हैं।

Dec 10, 2025 01:19 am ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

साल का आखिरी महीना कार खरीदारों के लिए जैकपॉट जैसा साबित हो रहा है। मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) अपनी पॉपुलर मिड-साइज SUV ग्रैंड विटारा (Grand Vitara) पर दिसंबर 2025 में पूरे 2.40 लाख तक का धमाकेदार डिस्काउंट दे रही है। अगर आप लंबे समय से यह SUV खरीदने का प्लान बना रहे थे, तो अब आपको इससे बेहतर मौका नहींं मिलने वाला है। जी हां, क्योंकि अभी आपको इस एसयूवी पर साल की आखिरी सबसे बड़ी डील मिल रही है, तो आइए नीचे दिए गए चार्ट पर एक नजर डालते हैं और जानते हैं कि किस वैरिएंट पर कितने की छूट मिल रही है।

read moreये भी पढ़ें:
5-स्टार SUV की भिड़ंत! नेक्सन और विक्टोरिस में कौन ज्यादा सेफ? रिजल्ट चौंका देगा

मारुति ग्रैंड विटारा पर मिलने वाला डिस्काउंट ऑफर

मारुति ग्रैंड विटारा डील - दिसंबर 2025
ग्रैंड विटारा हाइब्रिड पेट्रोल
डिस्काउंट टाइपडिस्काउंटनोट्स
कैशRs. 75,000-
एक्सचेंजRs. 50,000आप केवल एक का चयन कर सकते हैं।
स्क्रैपेजRs. 65,000
5 साल की एक्सटेंडेड वारंटीRs. 35,000-
एडिशनल डिस्काउंटRs. 40,000-
रूरलRs. 4,100-
कॉर्पोरेटRs. 25,000-
अपग्रेडRs. 50,000अगर आप कोई पुरानी मारुति कार या किसी ब्रांड की SUV एक्सचेंज कर रहे हैं।
टोटलRs. 2,40,000 + 5 Year Extended Warrantyअधिकतम डिस्काउंट
ग्रैंड विटारा पेट्रोल (डेल्टा)
डिस्काउंट टाइपDiscount-
कैशRs. 50,000-
एक्सचेंजRs. 30,000आप केवल एक का चयन कर सकते हैं।
स्क्रैपेजRs. 45,000
एडिशनल डिस्काउंटRs. 40,000-
रूरलRs. 4,100-
कॉर्पोरेटRs. 25,000-
अपग्रेडRs. 30,000अगर आप कोई पुरानी मारुति कार या किसी ब्रांड की SUV एक्सचेंज कर रहे हैं।
टोटलRs. 1,75,000अधिकतम डिस्काउंट
ग्रैंड विटारा पेट्रोल (सिग्मा)
डिस्काउंट टाइपDiscount-
कैशRs. 50,000-
एक्सचेंजRs. 30,000आप केवल एक का चयन कर सकते हैं।
स्क्रैपेजRs. 35,000
एडिशनल डिस्काउंटRs. 20,000-
रूरलRs. 4,100-
कॉर्पोरेटRs. 25,000-
अपग्रेडRs. 43,500अगर आप कोई पुरानी मारुति कार या किसी ब्रांड की SUV एक्सचेंज कर रहे हैं।
टोटलRs. 1,68,500अधिकतम डिस्काउंट
ग्रैंड विटारा पेट्रोल (जेटा, अल्फा)
डिस्काउंट टाइपDiscount
कैशRs. 60,000-
एक्सचेंजRs. 30,000आप केवल एक का चयन कर सकते हैं।
स्क्रैपेजRs. 45,000
5 इयर एक्सटेंडेड वारंटीRs. 25,000-
एडिशनल डिस्काउंटRs. 40,000-
रूरलRs. 4,100-
कॉर्पोरेटRs. 25,000-
अपग्रेडRs. 30,000अगर आप कोई पुरानी मारुति कार या किसी ब्रांड की SUV एक्सचेंज कर रहे हैं।
टोटलRs. 1,85,000 + 5 Year Extended Warrantyअधिकतम डिस्काउंट
ग्रैंड विटारा CNG
डिस्काउंट टाइपDiscount-
कैशRs. 35,000-
एक्सचेंजRs. 20,000आप केवल एक का चयन कर सकते हैं।
स्क्रैपेजRs. 35,000
एडिशनल डिस्काउंटRs. 40,000-
रूरलRs. 4,100-
कॉर्पोरेटRs. 25,000-
अपग्रेडRs. 20,000अगर आप कोई पुरानी मारुति कार या किसी ब्रांड की SUV एक्सचेंज कर रहे हैं।
टोटलRs. 1,40,000अधिकतम डिस्काउंट
ग्रैंड विटारा 4WD
डिस्काउंट टाइपDiscount
कैशRs. 1,15,000-
एक्सचेंजRs. 30,000आप केवल एक का चयन कर सकते हैं।
स्क्रैपेजRs. 45,000
5 इयर एक्सटेंडेड वारंटीRs. 31,000-
एडिशनल डिस्काउंटRs. 40,000-
रूरलRs. 4,100-
कॉर्पोरेटRs. 25,000-
अपग्रेडRs. 30,000अगर आप कोई पुरानी मारुति कार या किसी ब्रांड की SUV एक्सचेंज कर रहे हैं।
टोटलRs. 2,40,000 + 5 इयर एक्सटेंडेड वारंटीअधिकतम डिस्काउंट
,

नोट:- ऑफर्स की उपलब्धता शहर और डीलर के हिसाब से अलग हो सकती है, इसलिए अपने नजदीकी नेक्सा (Nexa) शोरूम में कन्फर्म जरूर करें।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें

