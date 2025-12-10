कार लेने वालों का लगा जैकपॉट! अभी लेने पर सीधे ₹2.40 लाख की बचत, इस हाइब्रिड SUV पर आई साल की सबसे बड़ी छूट

ग्रैंड विटारा हाइब्रिड पेट्रोल

डिस्काउंट टाइप डिस्काउंट नोट्स

कैश Rs. 75,000 -

एक्सचेंज Rs. 50,000 आप केवल एक का चयन कर सकते हैं।

स्क्रैपेज Rs. 65,000

5 साल की एक्सटेंडेड वारंटी Rs. 35,000 -

एडिशनल डिस्काउंट Rs. 40,000 -

रूरल Rs. 4,100 -

कॉर्पोरेट Rs. 25,000 -

अपग्रेड Rs. 50,000 अगर आप कोई पुरानी मारुति कार या किसी ब्रांड की SUV एक्सचेंज कर रहे हैं।

टोटल Rs. 2,40,000 + 5 Year Extended Warranty अधिकतम डिस्काउंट

ग्रैंड विटारा पेट्रोल (डेल्टा)

डिस्काउंट टाइप Discount -

कैश Rs. 50,000 -

एक्सचेंज Rs. 30,000 आप केवल एक का चयन कर सकते हैं।

स्क्रैपेज Rs. 45,000

एडिशनल डिस्काउंट Rs. 40,000 -

रूरल Rs. 4,100 -

कॉर्पोरेट Rs. 25,000 -

अपग्रेड Rs. 30,000 अगर आप कोई पुरानी मारुति कार या किसी ब्रांड की SUV एक्सचेंज कर रहे हैं।

टोटल Rs. 1,75,000 अधिकतम डिस्काउंट

ग्रैंड विटारा पेट्रोल (सिग्मा)

डिस्काउंट टाइप Discount -

कैश Rs. 50,000 -

एक्सचेंज Rs. 30,000 आप केवल एक का चयन कर सकते हैं।

स्क्रैपेज Rs. 35,000

एडिशनल डिस्काउंट Rs. 20,000 -

रूरल Rs. 4,100 -

कॉर्पोरेट Rs. 25,000 -

अपग्रेड Rs. 43,500 अगर आप कोई पुरानी मारुति कार या किसी ब्रांड की SUV एक्सचेंज कर रहे हैं।

टोटल Rs. 1,68,500 अधिकतम डिस्काउंट

ग्रैंड विटारा पेट्रोल (जेटा, अल्फा)

डिस्काउंट टाइप Discount

कैश Rs. 60,000 -

एक्सचेंज Rs. 30,000 आप केवल एक का चयन कर सकते हैं।

स्क्रैपेज Rs. 45,000

5 इयर एक्सटेंडेड वारंटी Rs. 25,000 -

एडिशनल डिस्काउंट Rs. 40,000 -

रूरल Rs. 4,100 -

कॉर्पोरेट Rs. 25,000 -

अपग्रेड Rs. 30,000 अगर आप कोई पुरानी मारुति कार या किसी ब्रांड की SUV एक्सचेंज कर रहे हैं।

टोटल Rs. 1,85,000 + 5 Year Extended Warranty अधिकतम डिस्काउंट

ग्रैंड विटारा CNG

डिस्काउंट टाइप Discount -

कैश Rs. 35,000 -

एक्सचेंज Rs. 20,000 आप केवल एक का चयन कर सकते हैं।

स्क्रैपेज Rs. 35,000

एडिशनल डिस्काउंट Rs. 40,000 -

रूरल Rs. 4,100 -

कॉर्पोरेट Rs. 25,000 -

अपग्रेड Rs. 20,000 अगर आप कोई पुरानी मारुति कार या किसी ब्रांड की SUV एक्सचेंज कर रहे हैं।

टोटल Rs. 1,40,000 अधिकतम डिस्काउंट

ग्रैंड विटारा 4WD

डिस्काउंट टाइप Discount

कैश Rs. 1,15,000 -

एक्सचेंज Rs. 30,000 आप केवल एक का चयन कर सकते हैं।

स्क्रैपेज Rs. 45,000

5 इयर एक्सटेंडेड वारंटी Rs. 31,000 -

एडिशनल डिस्काउंट Rs. 40,000 -

रूरल Rs. 4,100 -

कॉर्पोरेट Rs. 25,000 -

अपग्रेड Rs. 30,000 अगर आप कोई पुरानी मारुति कार या किसी ब्रांड की SUV एक्सचेंज कर रहे हैं।