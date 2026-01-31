1200Km की रेंज देने वाली मारुति कार, भारत में हर महीने 8355 लोग खरीद रहे; आप भी जानिए नाम

संक्षेप: मारुति के पोर्टफोलियो में एक कार ऐसी है जो शानदार फीचर्स और गजब की सेफ्टी के साथ आती है। साथ ही, ये अपने दमदार माइलेज के लिए भी जानी जाती है। इसमें एक स्टॉन्ग हाइब्रिड इंजन मिलता है, जो अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा माइलेज भी देता है। कंपनी का दावा है कि फुल टैंक पर ये 1200Km की रेंज देती है।

मारुति के पोर्टफोलियो में एक कार ऐसी है जो शानदार फीचर्स और गजब की सेफ्टी के साथ आती है। साथ ही, ये अपने दमदार माइलेज के लिए भी जानी जाती है। इसमें एक स्टॉन्ग हाइब्रिड इंजन मिलता है, जो अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा माइलेज भी देता है। कंपनी का दावा है कि फुल टैंक पर ये 1200Km की रेंज देती है। हम यहां बात कर रहे हैं मारुति ग्रैंड विटारा SUV की। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 10,76,500 रुपए से 19,57,000 रुपए तक है। भारतीय बाजार में इसका सीधा मुकाबला, हुंडई क्रेटा, होंडा एलिवेट जैसे मॉडल से होता है। इस महीने कंपनी इसके स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वैरिएंट पर 1.25 लाख रुपए तक के बेनिफिट भी दे रही है।

भारतीय बाजार में ग्रैंड विटारा की सेल्स का ग्राफ भी शानदार है। पिछले 6 महीने की सेल्स की बात करें तो जुलाई में इसकी 6,373 यूनिट, अगस्त में 5,743 यूनिट, सितंबर में 10,409 यूनिट, अक्टूबर में 10,409 यूनिट, नवंबर में 8,597 यूनिट और दिसंबर में 8,597 यूनिट बिकीं। इस तरह इसकी 6 महीने के दौरान 50,128 यूनिट बिकीं। यानी इसकी मंथली औसत सेल्स 8,355 यूनिट का रहा।

ग्रैंड विटारा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस मारुति सुजुकी और टोयोटा दोनों ने मिलकर हाइराइडर और ग्रैंड विटारा को तैयार किया है। हाइराइडर की तरह ग्रैंड विटारा का माइल्ड-हाइब्रिड पावरट्रेन दिया है। यह 1462cc K15 इंजन है जो 6,000 RPM पर लगभग 100 bhp पावर और 4400 RPM पर 135 Nm टॉर्क जनरेट करता है। इसमें माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम है और इसे 5-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक के साथ जोड़ा गया है। यह पावरट्रेन भी अब तक AWD ऑप्शन वाला एकमात्र इंजन है। अपने सेगमेंट में ये सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली गाड़ी भी है। इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड 27.97kmpl का माइलेज देता है।

मारुति ग्रैंड विटारा में हाइब्रिड इंजन मिलता है। हाइब्रिड कार में दो मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पहला पेट्रोल इंजन होता है जो किसी नॉर्मल फ्यूल इंजन वाली कार की तरह होता है। दूसरा एक इलेक्ट्रिक मोटर इंजन होता है, जो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में देखने को मिलता हैं। इन दोनों की पावर का यूज गाड़ी को चलाने में किया जाता है। जब कार फ्यूल इंजन से चलती है तब उसके बैटरी को भी पावर मिलती है जिससे बैटरी अपने आप ही चार्ज हो जाती है। ये जरूरत के समय एक्स्ट्रा पावर के तौर पर किसी इंजन की तरह काम में आती है।

ग्रैंड विटारा में EV मोड भी मिलेगा। EV मोड में कार पूरी तरह से इलेक्ट्रिक मोटर के जरिए चलती है। कार की बैटरी, इलेक्ट्रिक मोटर को एनर्जी देती हैं और इलेक्ट्रिक मोटर व्हील्स को पावर देता है। यह प्रोसेस साइलेंटली होता है, इसमें आवाज नहीं होती। हाइब्रिड मोड में कार का इंजन इलेक्ट्रिक जनरेटर की तरह काम करता है और इलेक्ट्रिक मोटर कार के व्हील को चलाती है।

ग्रैंड विटारा के किस टायर में कितनी हवा है, इस बात की पूरी जानकारी आपको कार की स्क्रीन पर मिल जाएगी। जी हां, इसमें टायर प्रेशर चेक करने का फीचर मिलेगा। यदि किसी टायर में हवा कम होती है तब इसकी जानकारी आपको ऑटोमैटिक मिलेगी। आप मैनुअली भी टायर्स की हवा चेक कर पाएंगे। ग्रैंड विटारा में भी पैनारोमिक सनरूफ मिलेगी।

मारुति अपनी कारों के न्यू मॉडल में 360 डिग्री कैमरा का फीचर ऑफर कर रही है। ग्रैंड विटारा में भी ये फीचर मिलेगा। इससे ड्राइवर कार चलाने में ज्यादा मदद मिलेगी। इससे न केवल ड्राइवर को तंग जगहों पर कार पार्क करने में मदद करेगा, बल्कि ब्लाइंड रास्तों पर मुश्किलों से बचने में मदद करेगा। कार के चारों तरफ का नजारा आप स्क्रीन पर देख पाएंगे।