Maruti Fronx Rs 88,000 Discount in October 2025 दिवाली पर बना लो फ्रोंक्स खरीदने का प्लान, ₹6.85 लाख हो गई कीमत; अभी मिल रहा ₹88000 का डिस्काउंट, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Maruti Fronx Rs 88,000 Discount in October 2025

दिवाली पर बना लो फ्रोंक्स खरीदने का प्लान, ₹6.85 लाख हो गई कीमत; अभी मिल रहा ₹88000 का डिस्काउंट

मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने अक्टूबर के लिए अपनी कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट का अनाउंसमेंट कर दिया है। कंपनी अपने नेक्सा डीलरशिप की मोस्ट इन डिमांडिंग स्मॉल SUV फ्रोंक्स पर 88 हजार रुपए तक के बेनिफिट दे रही है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानFri, 10 Oct 2025 03:10 PM
share Share
Follow Us on
दिवाली पर बना लो फ्रोंक्स खरीदने का प्लान, ₹6.85 लाख हो गई कीमत; अभी मिल रहा ₹88000 का डिस्काउंट

मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने अक्टूबर के लिए अपनी कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट का अनाउंसमेंट कर दिया है। कंपनी अपने नेक्सा डीलरशिप की मोस्ट इन डिमांडिंग स्मॉल SUV फ्रोंक्स पर 88 हजार रुपए तक के बेनिफिट दे रही है। इसके टर्बो वैरिएंट पर कुल 88,000 रुपए तक के बेनिफिट मिल रहे हैं, जिसमें 30,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, 15,000 रुपए का स्क्रैपेज बोनस और 43,000 रुपए कीमत की वेलोसिटी एडिशन एक्सेसरीज शामिल हैं। फ्रोंक्स 1.2-लीटर पेट्रोल वैरिएंट के खरीदार 22,000 रुपए से 39,000 रुपए तक के बेनिफिट ले सकते हैं, जबकि सीएनजी ट्रिम्स पर 30,000 रुपए तक की छूट मिल रही है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Skoda Kylaq
Skoda Kylaq
₹ 7.55 - 12.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra XUV700
Mahindra XUV700
₹ 14.49 - 25.89 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra XEV 9e
Mahindra XEV 9e
₹ 21.9 - 31.25 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.54 लाख
अभी ऑफर पाएं
Renault Triber
Renault Triber
₹ 5.76 - 8.6 लाख
अभी ऑफर पाएं
Renault Kiger
Renault Kiger
₹ 5.76 - 10.34 लाख
अभी ऑफर पाएं
मारुति फ्रोंक्स वैरिएंट वाइज नई कीमतें
1.2L Normal Petrol-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमतचेंज %
SigmaRs. 7,58,500-Rs. 73,600Rs. 6,84,900-9.70%
DeltaRs. 8,44,500-Rs. 79,600Rs. 7,64,900-9.43%
Delta PlusRs. 8,84,500-Rs. 80,000Rs. 8,04,500-9.04%
1.2L Normal Petrol-Auto (AMT)
DeltaRs. 8,94,500-Rs. 79,600Rs. 8,14,900-8.90%
Delta PlusRs. 9,34,500-Rs. 80,000Rs. 8,54,500-8.56%
1.2L Normal CNG-Manual
SigmaRs. 8,53,500-Rs. 74,600Rs. 7,78,900-8.74%
DeltaRs. 9,39,500-Rs. 80,600Rs. 8,58,900-8.58%
1.0L Turbo Petrol-Manual
Delta PlusRs. 9,79,500-Rs. 87,600Rs. 8,91,900-8.94%
ZetaRs. 10,62,500-Rs. 91,600Rs. 9,70,900-8.62%
AlphaRs. 11,54,500-Rs. 98,600Rs. 10,55,900-8.54%
1.0L Turbo Petro-Auto (TC)
ZetaRs. 12,02,500-Rs. 1,03,600Rs. 10,98,900-8.62%
AlphaRs. 12,94,500-Rs. 1,10,600Rs. 11,83,900-8.54%


मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Maruti Suzuki Fronx

Maruti Suzuki Fronx

₹ 7.58 - 13.06 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Toyota Urban Cruiser Taisor

Toyota Urban Cruiser Taisor

₹ 7.76 - 13.06 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Nissan Magnite

Nissan Magnite

₹ 6.14 - 11.76 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
VinFast VF7

VinFast VF7

₹ 20.89 - 25.49 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Nexon

Tata Nexon

₹ 7.32 - 14.05 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Punch

Tata Punch

₹ 5.5 - 9.24 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ये भी पढ़ें:इनोवा को टक्कर देने वाली ये 7-सीटर हो गई ₹1.40 लाख सस्ती, इस महीने होगी महाबचत

मारुति फ्रोंक्स के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

मारुति फ्रोंक्स में 1.0-लीटर टर्बो बूस्टरजेट इंजन मिलता है। ये 5.3-सेकेंड में 0 से 60km/h की स्पीड पकड़ लेता है। इसके अलावा इसमें एडवांस्ड 1.2-लीटर K-सीरीज, डुअल जेट, डुअल VVT इंजन मिलता है। ये इंजन स्मार्ट हाइब्रिट टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इन इंजन को 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ पैडल शिफ्टर से जोड़ा गया है। इसमें ऑटो गियर शिफ्ट का ऑप्शन भी मिलता है। इसका माइलेज 22.89km/l है। मारुति फ्रोंक्स की लंबाई 3995mm, चौड़ाई 1765mm और ऊंचाई 1550mm है। इसका व्हीलबेस 2520mm है। इसमें 308 लीटर का बूट स्पेस मिलता है।

फीचर्स के बात करें तो इसमें हेड-अप डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, 16-इंच डायमंड कट अलॉय व्हील, डुअल-टोन एक्सटीरियर कलर, वायरलेस चार्जर, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ इंफोटेनमेंट सिस्टम, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कलर्ड MID, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर की सीट, रियर AC वेंट्स, फास्ट USB चार्जिंग पॉइंट, कनेक्टेड कार फीचर्स, रियर व्यू कैमरा और 9-इंच का टचस्क्रीन जैसे फीचर्स मिलेंगे। ये एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले को सपोर्ट करेगा।

ये भी पढ़ें:एक झटके में बलेनो हो गई ₹1.05 लाख सस्ती, कीमत भी ₹6 लाख से कम

सेफ्टी के लिए इसमें डुअल एयरबैग के साथ साइड एंड कर्टेन एयरबैग, रियर व्यू कैमरा, हिल होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रोनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, रिवर्स पार्किंग सेंसर, 3-पॉइंट ELR सीट बेल्ट, रियर डिफॉगर, एंटी थेप्ट सिक्योरिटी सिस्टम, ISOFIX चाइल्ड सीट जैसे फीचर्स मलिते हैं। वहीं, डुअल एयरबैग, EBD के साथ ABS, ESP, हिल-होल्ड असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर, लोड-लिमिटर के साथ सीटबेल्ट प्री-टेंशनर, सीटबेल्ट रिमाइंडर सिस्टम, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज पॉइंट और स्पीड अलर्ट जैसे सेफ्टी स्टैंडर्ड फीचर्स दिए हैं। इसके अलावा चुनिंदा वैरिएंट में 360-डिग्री कैमरा, साइड और कर्टेन एयरबैग, रिवर्स पार्किंग कैमरा और एक ऑटो-डिमिंग IRVM मिलता है।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Auto News Hindi Maruti Maruti Suzuki अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।