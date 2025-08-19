महज 28 महीने में 5 लाख घरों तक पहुंच गई ये SUV, हर दिन 588 लोग खरीद रहे; कीमत सिर्फ ₹7.59 लाख

इस सब-4 मीटर SUV की महज 28 महीने के अंदर 5 लाख यूनिट सेल्स का रिकॉर्ड बना दिया। यानी हर दिन इस कार को करीब 588 लोगों ने रोजाना खरीदा। ऑटो एक्सपो 2023 में अपनी शुरुआत के बाद से फ्रोंक्स देश की सबसे पॉपुलर सब-4 मीटर SUV में से एक बन गई है। इसमें डिजाइन, परफॉर्मेंस और फीचर्स से भरपूर पैकेज मिलता है।

भारतीय बाजार में ग्राहकों की चहेती बन चुकी मारुति सुजुकी फ्रोंक्स के नाम एक नया कीर्तिमान दर्ज हो गया है। दरअसल, इस सब-4 मीटर SUV की महज 28 महीने (850 दिन) के अंदर 5 लाख यूनिट सेल्स का रिकॉर्ड बना दिया। यानी हर दिन इस कार को करीब 588 लोगों ने रोजाना खरीदा। ऑटो एक्सपो 2023 में अपनी शुरुआत के बाद से फ्रोंक्स देश की सबसे पॉपुलर सब-4 मीटर SUV में से एक बन गई है। इसमें डिजाइन, परफॉर्मेंस और फीचर्स से भरपूर पैकेज मिलता है। ये फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में सबसे अधिक एक्सपोर्ट की जाने वाली पैसेंजर व्हीकल भी है। इसी अवधि के दौरान ये देश के अंदर सहसे ज्यादा बिकने वाली टॉप-10 कारों की लिस्ट में भी रही। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 758,500 रुपए है।

फ्रोंक्स के सफर की खास बातें

लॉन्च के महज 10 महीनों में सबसे तेज 1 लाख बिक्री का आंकड़ा हासिल किया

रिकॉर्ड समय में 2 लाख और 3 लाख बिक्री के आंकड़े को पार किया

फरवरी 2025 में 21,400 से ज्यादा यूनिट के साथ अपनी हाइएस्ट मंथली सेल दर्द की

फ्रोंक्स की तैयार होने वाली हर 5 में से 1 यूनिट को एक्सपोर्ट किया जाता है

ये जापान को एक्सपोर्ट की जाने वाली पहली मेड इन इंडिया मारुति सुजुकी SUV भी है

इस उपलब्धि पर टिप्पणी करते हुए, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO, हिसाशी ताकेउची ने कहा, "हम अपने ग्राहकों के प्रति बेहद आभारी हैं कि उन्होंने फ्रोंक्स को अपनी पसंदीदा गाड़ी के रूप में चुना और इसे भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट SUV में से एक बनाया। यह उपलब्धि भारत की मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन वाले वाहनों के प्रति ग्राहकों की स्वीकार्यता को दर्शाती है। अपनी बोल्ड स्टाइलिंग, कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ फ्यूल इफिसियंसी और एडवांस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, फ्रोंक्स ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेजी से लोकप्रियता हासिल की है।"

मारुति फ्रोंक्स के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस मारुति फ्रोंक्स में 1.0-लीटर टर्बो बूस्टरजेट इंजन मिलता है। ये 5.3-सेकेंड में 0 से 60km/h की स्पीड पकड़ लेता है। इसके अलावा इसमें एडवांस्ड 1.2-लीटर K-सीरीज, डुअल जेट, डुअल VVT इंजन मिलता है। ये इंजन स्मार्ट हाइब्रिट टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इन इंजन को 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ पैडल शिफ्टर से जोड़ा गया है। इसमें ऑटो गियर शिफ्ट का ऑप्शन भी मिलता है। इसका माइलेज 22.89km/l है। मारुति फ्रोंक्स की लंबाई 3995mm, चौड़ाई 1765mm और ऊंचाई 1550mm है। इसका व्हीलबेस 2520mm है। इसमें 308 लीटर का बूट स्पेस मिलता है।

फीचर्स के बात करें तो इसमें हेड-अप डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, 16-इंच डायमंड कट अलॉय व्हील, डुअल-टोन एक्सटीरियर कलर, वायरलेस चार्जर, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ इंफोटेनमेंट सिस्टम, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कलर्ड MID, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर की सीट, रियर AC वेंट्स, फास्ट USB चार्जिंग पॉइंट, कनेक्टेड कार फीचर्स, रियर व्यू कैमरा और 9-इंच का टचस्क्रीन जैसे फीचर्स मिलेंगे। ये एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले को सपोर्ट करेगा।