₹6.85 लाख की फ्रोंक्स खरीदने लिया ₹5 लाख का लोन, तो 3 से 7 साल तक कितनी बनेगी EMI? यहां जानिए

नए GST 2.0 से हुई टैक्स कटौती के बाद इस कार को खरीदना 1.10 लाख रुपए तक सस्ता हो गया है। पहले इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7,58,500 रुपए थी, जो अब घटकर 6,84,900 रुपए हो गई है। यानी इसे खरीदना अब 73,600 रुपए खरीदना सस्ता हो गया है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानTue, 7 Oct 2025 02:07 PM
₹6.85 लाख की फ्रोंक्स खरीदने लिया ₹5 लाख का लोन, तो 3 से 7 साल तक कितनी बनेगी EMI? यहां जानिए

मारुति सुजुकी के नेक्सा डीलरशिप पर फ्रोंक्स सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक है। खासकर नए GST 2.0 से हुई टैक्स कटौती के बाद इस कार को खरीदना 1.10 लाख रुपए तक सस्ता हो गया है। पहले इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7,58,500 रुपए थी, जो अब घटकर 6,84,900 रुपए हो गई है। यानी इसे खरीदना अब 73,600 रुपए खरीदना सस्ता हो गया है। यानी आप इसके बेस वैरिएंट को लोन लेकर खरीदते हैं तब छोटे से डाउन पेमेंट से भी काम हो जाएगा। वहीं, मंथली EMI भी काफी कम देनी होगी। चलिए पहले इसके सभी वैरिएंट की नई कीमतें देखते हैं।

मारुति फ्रोंक्स वैरिएंट वाइज नई कीमतें
1.2L Normal Petrol-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमतचेंज %
SigmaRs. 7,58,500-Rs. 73,600Rs. 6,84,900-9.70%
DeltaRs. 8,44,500-Rs. 79,600Rs. 7,64,900-9.43%
Delta PlusRs. 8,84,500-Rs. 80,000Rs. 8,04,500-9.04%
1.2L Normal Petrol-Auto (AMT)
DeltaRs. 8,94,500-Rs. 79,600Rs. 8,14,900-8.90%
Delta PlusRs. 9,34,500-Rs. 80,000Rs. 8,54,500-8.56%
1.2L Normal CNG-Manual
SigmaRs. 8,53,500-Rs. 74,600Rs. 7,78,900-8.74%
DeltaRs. 9,39,500-Rs. 80,600Rs. 8,58,900-8.58%
1.0L Turbo Petrol-Manual
Delta PlusRs. 9,79,500-Rs. 87,600Rs. 8,91,900-8.94%
ZetaRs. 10,62,500-Rs. 91,600Rs. 9,70,900-8.62%
AlphaRs. 11,54,500-Rs. 98,600Rs. 10,55,900-8.54%
1.0L Turbo Petro-Auto (TC)
ZetaRs. 12,02,500-Rs. 1,03,600Rs. 10,98,900-8.62%
AlphaRs. 12,94,500-Rs. 1,10,600Rs. 11,83,900-8.54%


आप इसके बेस वैरिएंट सिग्मा (6.85 लाख रुपए) को खरीदने के लिए 1.85 लाख का डाउन पेमेंट करके 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं तब मंथली EMI कितनी होगी। हम यहां 5 लाख रुपए की 5 कंडीशन बता रहे हैं। ये कंडीशन लोन के इंटरेस्ट रेट और टेन्योर यानी टाइम को लेकर है। इसमें 8%, 8.5%, 9%, 9.5% और 10% का इंटरेस्ट रेट के साथ कैलकुलेशन शामिल है। इस बात का ध्यान रहे कि डाउन पमेंट, इंश्योरेंस, RTO जैसे खर्च आपको ही देने होंगे।

₹5 लाख के लोन पर EMI का गणित
इंटरेस्ट रेटटेन्योरEMI (मंथली)
8%3 साल₹15,668
8%4 साल₹12,206
8%5 साल₹10,138
8%6 साल₹8,767
8%7 साल₹7,793

मारुति फ्रोंक्स के बेस वैरिएंट सिग्मा को खरीदने के लिए आप 8% के इंटरेस्ट रेट पर 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 15,668 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 12,206 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 10,138 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 8,767 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 7,793 रुपए बनेगी।

₹5 लाख के लोन पर EMI का गणित
इंटरेस्ट रेटटेन्योरEMI (मंथली)
8.50%3 साल₹15,784
8.50%4 साल₹12,324
8.50%5 साल₹10,258
8.50%6 साल₹8,889
8.50%7 साल₹7,918

मारुति फ्रोंक्स के बेस वैरिएंट सिग्मा को खरीदने के लिए आप 8.5% के इंटरेस्ट रेट पर 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 15,784 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 12,324 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 10,258 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 8,889 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 7,918 रुपए बनेगी।

₹5 लाख के लोन पर EMI का गणित
इंटरेस्ट रेटटेन्योरEMI (मंथली)
9%3 साल₹15,900
9%4 साल₹12,443
9%5 साल₹10,379
9%6 साल₹9,013
9%7 साल₹8,045

मारुति फ्रोंक्स के बेस वैरिएंट सिग्मा को खरीदने के लिए आप 9% के इंटरेस्ट रेट पर 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 15,900 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 12,443 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 10,379 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 9,013 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 8,045 रुपए बनेगी।

₹5 लाख के लोन पर EMI का गणित
इंटरेस्ट रेटटेन्योरEMI (मंथली)
9.50%3 साल₹16,016
9.50%4 साल₹12,562
9.50%5 साल₹10,501
9.50%6 साल₹9,137
9.50%7 साल₹8,172

मारुति फ्रोंक्स के बेस वैरिएंट सिग्मा को खरीदने के लिए आप 9.5% के इंटरेस्ट रेट पर 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 16,016 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 12,562 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 10,501 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 9,137 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 8,172 रुपए बनेगी।

मारुति फ्रोंक्स के बेस वैरिएंट सिग्मा को खरीदने के लिए आप 10% के इंटरेस्ट रेट पर 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 16,134 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 12,681 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 10,624 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 9,263 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 8,301 रुपए बनेगी।

मारुति फ्रोंक्स के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

मारुति फ्रोंक्स में 1.0-लीटर टर्बो बूस्टरजेट इंजन मिलता है। ये 5.3-सेकेंड में 0 से 60km/h की स्पीड पकड़ लेता है। इसके अलावा इसमें एडवांस्ड 1.2-लीटर K-सीरीज, डुअल जेट, डुअल VVT इंजन मिलता है। ये इंजन स्मार्ट हाइब्रिट टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इन इंजन को 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ पैडल शिफ्टर से जोड़ा गया है। इसमें ऑटो गियर शिफ्ट का ऑप्शन भी मिलता है। इसका माइलेज 22.89km/l है। मारुति फ्रोंक्स की लंबाई 3995mm, चौड़ाई 1765mm और ऊंचाई 1550mm है। इसका व्हीलबेस 2520mm है। इसमें 308 लीटर का बूट स्पेस मिलता है।

फीचर्स के बात करें तो इसमें हेड-अप डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, 16-इंच डायमंड कट अलॉय व्हील, डुअल-टोन एक्सटीरियर कलर, वायरलेस चार्जर, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ इंफोटेनमेंट सिस्टम, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कलर्ड MID, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर की सीट, रियर AC वेंट्स, फास्ट USB चार्जिंग पॉइंट, कनेक्टेड कार फीचर्स, रियर व्यू कैमरा और 9-इंच का टचस्क्रीन जैसे फीचर्स मिलेंगे। ये एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले को सपोर्ट करेगा।

सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग के साथ साइड एंड कर्टेन एयरबैग, रियर व्यू कैमरा, हिल होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रोनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, रिवर्स पार्किंग सेंसर, 3-पॉइंट ELR सीट बेल्ट, रियर डिफॉगर, एंटी थेप्ट सिक्योरिटी सिस्टम, ISOFIX चाइल्ड सीट जैसे फीचर्स मलिते हैं। वहीं, EBD के साथ ABS, ESP, हिल-होल्ड असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर, लोड-लिमिटर के साथ सीटबेल्ट प्री-टेंशनर, सीटबेल्ट रिमाइंडर सिस्टम, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज पॉइंट और स्पीड अलर्ट जैसे सेफ्टी स्टैंडर्ड फीचर्स दिए हैं। इसके अलावा चुनिंदा वैरिएंट में 360-डिग्री कैमरा, साइड और कर्टेन एयरबैग, रिवर्स पार्किंग कैमरा और एक ऑटो-डिमिंग IRVM मिलता है।

