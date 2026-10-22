मारुति फ्रोंक्स ने किया कमाल, कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV बनी; ब्रेजा, विटारा, विक्टोरिस छूटीं पीछे
अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच, मारुति सुजुकी की कुल 10,80,240 पैसेंजर व्हीकल की होलसेल में SUV और MPV की हिस्सेदारी 42% रही। कुल पैसेंजर व्हीकल की होलसेल में सालाना आधार पर 36% की ग्रोथ देखने को मिली है। चलिए कंपनी की SUV और MPV की H1 FY2027 सेल्स के आंकड़े देखते हैं।
मारुति सुजुकी इंडिया की कारों का दबदबा देश भर में बना हुआ है। कंपनी पहले जहां हैचबैक सेगमेंट में शानदार सेल्स दर्ज करती थी, तो अब SUV और MPV सेगमेंट में भी इसका राज चलने लगा है। दरअसल, कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2027 की पहली छमाही (H1) में 4,55,692 SUV और MPV बेचीं, जो फाइनेंशियल ईयर 2026 की पहली छमाही के मुकाबले लगभग 44% अधिक है। इस सेल्स आंकड़े में 110,135 यूनिट्स की बिक्री के साथ फ्रोंक्स (Fronx) कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV रही। वहीं, 112,557 यूनिट्स की बिक्री के साथ अर्टिगा (Ertiga) सभी यूटिलिटी वाहनों में सबसे आगे रही।
अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच, मारुति सुजुकी की कुल 10,80,240 पैसेंजर व्हीकल की होलसेल में SUV और MPV की हिस्सेदारी 42% रही। कुल पैसेंजर व्हीकल की होलसेल में सालाना आधार पर 36% की ग्रोथ देखने को मिली है। चलिए कंपनी की SUV और MPV की H1 FY2027 सेल्स के आंकड़े देखते हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Maruti Suzuki Fronx
₹ 6.85 - 11.98 लाख
Toyota Urban Cruiser Taisor
₹ 7.76 - 13.06 लाख
Nissan Magnite
₹ 5.68 - 11.16 लाख
Hyundai Exter
₹ 5.81 - 9.61 लाख
Citroen C3X
₹ 4.99 - 9.68 लाख
Tata Punch
₹ 5.75 - 10.77 लाख
|मारुति SUV और MPV सेलिंग H1 FY2027
|नं
|मॉडल
|H1 FY2027
|H1 FY2026
|चेंज %
|1
|अर्टिगा
|1,12,557
|93,214
|21%
|2
|फ्रोंक्स
|1,10,135
|76,805
|43%
|3
|ब्रेजा
|80,516
|84,902
|-5%
|4
|विक्टोरिस
|72,012
|4,282
|1582%
|5
|ग्रैंड विटारा
|45,176
|36,993
|22%
|6
|XL6
|20,389
|16,947
|20%
|7
|ई विटारा
|10,051
|-
|-
|8
|जिम्नी
|3,221
|2,745
|17%
|9
|इनविक्टो
|1,635
|1,491
|10%
|टोटल
|4,55,692
|3,17,379
|43.58%
मारुति की बेस्ट सेलिंग SUV और MPV की बात करें तो अर्टिगा की H1 FY2027 में 1,12,557 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY2026 में इसकी 93,214 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 21% की ग्रोथ मिली। फ्रोंक्स की H1 FY2027 में 1,10,135 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY2026 में इसकी 76,805 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 43% की ग्रोथ मिली। ब्रेजा की H1 FY2027 में 80,516 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY2026 में इसकी 84,902 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 5% की डिग्रोथ मिली।
विक्टोरिस की H1 FY2027 में 72,012 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY2026 में इसकी 4,282 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 1582% की ग्रोथ मिली। ग्रैंड विटारा की H1 FY2027 में 45,176 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY2026 में इसकी 36,993 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 22% की ग्रोथ मिली। XL6 की H1 FY2027 में 20,389 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY2026 में इसकी 16,947 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 20% की ग्रोथ मिली।
ई विटारा की H1 FY2027 में 10,051 यूनिट बिकीं। जिम्नी की H1 FY2027 में 3,221 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY2026 में इसकी 2,745 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 17% की ग्रोथ मिली। इनविक्टो की H1 FY2027 में 1,635 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY2026 में इसकी 1,491 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 10% की ग्रोथ मिली। इस तरह इन सभी की H1 FY2027 में 4,55,692 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY2026 में ये आंकड़ा 3,17,379 यूनिट का था। यानी 43.58% की YoY ग्रोथ मिली।
एरिना Vs नेक्सा
सेल्स के इन आकड़ों को एरिना और नेक्सा डीलरशिप से अलग-अलग देखा जाए तो एरिना के 3 मॉडल अर्टिगा, ब्रेजा और विक्टोरिस ने फाइनेंशियल ईयर 2027 की पहली छमाही में 2,65,085 यूनिट की कम्बाइंड बिक्री दर्ज की, जो साल-दर-साल के आधार पर 45% अधिक है। वहीं, नेक्सा के 6 मॉडल फ्रोंक्स, ग्रैंड विटारा, ई विटारा, XL6, जिम्नी और इनविक्टो की बिक्री इसी दौरान 41% बढ़कर 190,607 यूनिट पर पहुंच गई।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें