मारुति फ्रोंक्स ने किया कमाल, कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV बनी; ब्रेजा, विटारा, विक्टोरिस छूटीं पीछे

अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच, मारुति सुजुकी की कुल 10,80,240 पैसेंजर व्हीकल की होलसेल में SUV और MPV की हिस्सेदारी 42% रही। कुल पैसेंजर व्हीकल की होलसेल में सालाना आधार पर 36% की ग्रोथ देखने को मिली है। चलिए कंपनी की SUV और MPV की H1 FY2027 सेल्स के आंकड़े देखते हैं।

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Maruti Suzuki Fronx

मारुति सुजुकी इंडिया की कारों का दबदबा देश भर में बना हुआ है। कंपनी पहले जहां हैचबैक सेगमेंट में शानदार सेल्स दर्ज करती थी, तो अब SUV और MPV सेगमेंट में भी इसका राज चलने लगा है। दरअसल, कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2027 की पहली छमाही (H1) में 4,55,692 SUV और MPV बेचीं, जो फाइनेंशियल ईयर 2026 की पहली छमाही के मुकाबले लगभग 44% अधिक है। इस सेल्स आंकड़े में 110,135 यूनिट्स की बिक्री के साथ फ्रोंक्स (Fronx) कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV रही। वहीं, 112,557 यूनिट्स की बिक्री के साथ अर्टिगा (Ertiga) सभी यूटिलिटी वाहनों में सबसे आगे रही।

अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच, मारुति सुजुकी की कुल 10,80,240 पैसेंजर व्हीकल की होलसेल में SUV और MPV की हिस्सेदारी 42% रही। कुल पैसेंजर व्हीकल की होलसेल में सालाना आधार पर 36% की ग्रोथ देखने को मिली है। चलिए कंपनी की SUV और MPV की H1 FY2027 सेल्स के आंकड़े देखते हैं।

मारुति SUV और MPV सेलिंग H1 FY2027 नं मॉडल H1 FY2027 H1 FY2026 चेंज % 1 अर्टिगा 1,12,557 93,214 21% 2 फ्रोंक्स 1,10,135 76,805 43% 3 ब्रेजा 80,516 84,902 -5% 4 विक्टोरिस 72,012 4,282 1582% 5 ग्रैंड विटारा 45,176 36,993 22% 6 XL6 20,389 16,947 20% 7 ई विटारा 10,051 - - 8 जिम्नी 3,221 2,745 17% 9 इनविक्टो 1,635 1,491 10% टोटल 4,55,692 3,17,379 43.58%

मारुति की बेस्ट सेलिंग SUV और MPV की बात करें तो अर्टिगा की H1 FY2027 में 1,12,557 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY2026 में इसकी 93,214 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 21% की ग्रोथ मिली। फ्रोंक्स की H1 FY2027 में 1,10,135 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY2026 में इसकी 76,805 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 43% की ग्रोथ मिली। ब्रेजा की H1 FY2027 में 80,516 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY2026 में इसकी 84,902 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 5% की डिग्रोथ मिली।

विक्टोरिस की H1 FY2027 में 72,012 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY2026 में इसकी 4,282 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 1582% की ग्रोथ मिली। ग्रैंड विटारा की H1 FY2027 में 45,176 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY2026 में इसकी 36,993 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 22% की ग्रोथ मिली। XL6 की H1 FY2027 में 20,389 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY2026 में इसकी 16,947 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 20% की ग्रोथ मिली।

ई विटारा की H1 FY2027 में 10,051 यूनिट बिकीं। जिम्नी की H1 FY2027 में 3,221 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY2026 में इसकी 2,745 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 17% की ग्रोथ मिली। इनविक्टो की H1 FY2027 में 1,635 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY2026 में इसकी 1,491 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 10% की ग्रोथ मिली। इस तरह इन सभी की H1 FY2027 में 4,55,692 यूनिट बिकीं। जबकि, H1 FY2026 में ये आंकड़ा 3,17,379 यूनिट का था। यानी 43.58% की YoY ग्रोथ मिली।