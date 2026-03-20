मारुति फ्रोंक्स का नया मॉडल: 35Km का माइलेज, ADAS की सेफ्टी, फ्लेक्स फ्यूल सपोर्ट; जानिए डिटेल

Mar 20, 2026 09:15 am IST

मारुति सुजुकी इंडिया के लिए फ्रोंक्स लॉन्च के बाद से ही बिक्री में तेजी से आगे बढ़ी है। नेक्सा डीलरशिप पर बिकने वाली इस कॉम्पैक्ट SUV की फरवरी में 13,898 यूनिट बिकी। वो बलेनो के बाद सबसे ज्यादा बिकने वाली दूसरी कार भी रही।

मारुति सुजुकी इंडिया के लिए फ्रोंक्स लॉन्च के बाद से ही बिक्री में तेजी से आगे बढ़ी है। नेक्सा डीलरशिप पर बिकने वाली इस कॉम्पैक्ट SUV की फरवरी में 13,898 यूनिट बिकी। वो बलेनो के बाद सबसे ज्यादा बिकने वाली दूसरी कार भी रही। फ्रोंक्स के अपनी स्टाइल, फीचर्स, प्रैक्टिकैलिटी, फ्यूल एफिशिएंसी और अफॉर्डेबल प्राइस की वजह से लोकप्रियता मिल रही है। कीमत में मामूली बढ़ोतरी और स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग्स को जोड़ने के अलावा, इस कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर में अब तक कोई बड़ा अपडेट नहीं हुआ है। हालांकि, इसके 2026 मॉडल में 3 बड़े अपडेट मिलने वाले हैं।

पिछले साल के जापान मोबिलिटी शो में पेश किया गया मारुति फ्रोंक्स का फ्लेक्स-फ्यूल वर्जन 2026 में भारत में आने की संभावना है। इस कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर में 2026 या 2027 तक कंपनी का खुद का डेवलप किया हुआ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन और साथ ही ADAS (ऑटोनॉमस ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम) सूट मिलने की उम्मीद है। इन अपग्रेड्स के लिए आधिकारिक लॉन्च टाइमलाइन अभी तक सामने नहीं आई है। चलिए इसमें क्या-क्या अपडेट मिलेंगे, सभी पर एक नजर डालते हैं।

1. मारुति फ्रोंक्स फ्लेक्स फ्यूल

मारुति फ्रोंक्स फ्लेक्स फ्यूल के पेश किए गए मॉडल में नियॉन बॉडी ग्राफिक्स हैं, जबकि इसका मूल डिजाइन और सिल्हूट वैसा ही है। इसके पावरट्रेन की डिटेल्स अभी भी राज़ हैं। हालांकि, इसमें मारुति सुजुकी द्वारा डेवलप किया गया 1.2-लीटर या 1.5-लीटर फ्लेक्स-फ्यूल कम्पैटिबल इंजन होने की उम्मीद है।

2. मारुति फ्रोंक्स हाइब्रिड

फ्रोंक्स कंपनी का पहला ऐसा मॉडल होगा जिसमें ब्रांड का खुद का डेवलप किया हुआ सीरीज स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन मिलेगा। इसमें 1.2L Z-सीरीज पेट्रोल इंजन (Z12E) होने की उम्मीद है, जो एक जनरेटर के तौर पर काम करेगा, जबकि एक इलेक्ट्रिक मोटर पहियों को चलाएगी। बैटरी पैक का साइज 1.5kWh – 2kWh के बीच होने की संभावना है, जो एनर्जी स्टोर करेगा और उसे मोटर तक पहुंचाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर लगभग 35kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकता है। जिससे यह देश की सबसे ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट SUV बन जाएगी।