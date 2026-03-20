मारुति फ्रोंक्स का नया मॉडल: 35Km का माइलेज, ADAS की सेफ्टी, फ्लेक्स फ्यूल सपोर्ट; जानिए डिटेल
मारुति सुजुकी इंडिया के लिए फ्रोंक्स लॉन्च के बाद से ही बिक्री में तेजी से आगे बढ़ी है। नेक्सा डीलरशिप पर बिकने वाली इस कॉम्पैक्ट SUV की फरवरी में 13,898 यूनिट बिकी। वो बलेनो के बाद सबसे ज्यादा बिकने वाली दूसरी कार भी रही।
मारुति सुजुकी इंडिया के लिए फ्रोंक्स लॉन्च के बाद से ही बिक्री में तेजी से आगे बढ़ी है। नेक्सा डीलरशिप पर बिकने वाली इस कॉम्पैक्ट SUV की फरवरी में 13,898 यूनिट बिकी। वो बलेनो के बाद सबसे ज्यादा बिकने वाली दूसरी कार भी रही। फ्रोंक्स के अपनी स्टाइल, फीचर्स, प्रैक्टिकैलिटी, फ्यूल एफिशिएंसी और अफॉर्डेबल प्राइस की वजह से लोकप्रियता मिल रही है। कीमत में मामूली बढ़ोतरी और स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग्स को जोड़ने के अलावा, इस कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर में अब तक कोई बड़ा अपडेट नहीं हुआ है। हालांकि, इसके 2026 मॉडल में 3 बड़े अपडेट मिलने वाले हैं।
पिछले साल के जापान मोबिलिटी शो में पेश किया गया मारुति फ्रोंक्स का फ्लेक्स-फ्यूल वर्जन 2026 में भारत में आने की संभावना है। इस कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर में 2026 या 2027 तक कंपनी का खुद का डेवलप किया हुआ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन और साथ ही ADAS (ऑटोनॉमस ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम) सूट मिलने की उम्मीद है। इन अपग्रेड्स के लिए आधिकारिक लॉन्च टाइमलाइन अभी तक सामने नहीं आई है। चलिए इसमें क्या-क्या अपडेट मिलेंगे, सभी पर एक नजर डालते हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Tata Punch EV
₹ 9.69 - 12.59 लाख
Maruti Suzuki e Vitara
₹ 10.99 - 20.01 लाख
Tata Nexon EV
₹ 12.49 - 17.49 लाख
Mahindra 3XO EV
₹ 13.89 - 15.46 लाख
MG Windsor EV
₹ 14 - 18.39 लाख
1. मारुति फ्रोंक्स फ्लेक्स फ्यूल
मारुति फ्रोंक्स फ्लेक्स फ्यूल के पेश किए गए मॉडल में नियॉन बॉडी ग्राफिक्स हैं, जबकि इसका मूल डिजाइन और सिल्हूट वैसा ही है। इसके पावरट्रेन की डिटेल्स अभी भी राज़ हैं। हालांकि, इसमें मारुति सुजुकी द्वारा डेवलप किया गया 1.2-लीटर या 1.5-लीटर फ्लेक्स-फ्यूल कम्पैटिबल इंजन होने की उम्मीद है।
2. मारुति फ्रोंक्स हाइब्रिड
फ्रोंक्स कंपनी का पहला ऐसा मॉडल होगा जिसमें ब्रांड का खुद का डेवलप किया हुआ सीरीज स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन मिलेगा। इसमें 1.2L Z-सीरीज पेट्रोल इंजन (Z12E) होने की उम्मीद है, जो एक जनरेटर के तौर पर काम करेगा, जबकि एक इलेक्ट्रिक मोटर पहियों को चलाएगी। बैटरी पैक का साइज 1.5kWh – 2kWh के बीच होने की संभावना है, जो एनर्जी स्टोर करेगा और उसे मोटर तक पहुंचाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर लगभग 35kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकता है। जिससे यह देश की सबसे ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट SUV बन जाएगी।
3. मारुति फ्रोंक्स ADAS
अपडेटेड फ्रोंक्स टेस्ट म्यूल को कई बार LiDAR (लाइट डिटेक्शन एंड रेंगिंग) सेंसर्स के साथ टेस्टिंग करते हुए देखा गया है, जो ADAS (ऑटोनॉमस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) सूट के जुड़ने का संकेत देता है। यह मारुति सुजुकी का सबसे अफॉर्डेबल मॉडल बन जाएगा, जिसमें ADAS फीचर्स जैसे एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट और भी बहुत कुछ शामिल होंगे।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।