Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Maruti Fronx get discount offer up to Rs. 78,000, check all details
ग्राहकों की बल्ले-बल्ले! मारुति फ्रोंक्स पर आया साल का सबसे बड़ा डिस्काउंट, इसके CNG मॉडल पर भी बंपर छूट

ग्राहकों की बल्ले-बल्ले! मारुति फ्रोंक्स पर आया साल का सबसे बड़ा डिस्काउंट, इसके CNG मॉडल पर भी बंपर छूट

संक्षेप:

दिसंबर 2025 में मारुति फ्रोंक्स (Maruti Fronx) पर साल का सबसे बड़ा डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। दिसंबर 2025 में कंपनी इस एसयूवी पर 78,000 तक का धमाकेदार डिस्काउंट दे रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Thu, 4 Dec 2025 02:48 PMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

अगर आप कॉम्पैक्ट SUV खरीदने की सोच रहे हैं, तो मारुति फ्रोंक्स (Maruti Fronx) खरीदने का दिसंबर 2025 परफेक्ट महीना साबित हो सकता है। मारुति इस महीने फ्रोंक्स (Fronx) पर जबरदस्त ऑफर्स दे रही है, जिसमें कुल छूट 78,000 तक पहुंच रही है। खासतौर पर फ्रोंक्स टर्बो (Fronx Turbo) पर तो कंपनी ने सबसे भारी डिस्काउंट का ऐलान किया है। आइए जरा विस्तार से इस ऑफर की डिटेल्स जानते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.54 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Nexon
Tata Nexon
₹ 7.32 - 14.05 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Punch
Tata Punch
₹ 5.5 - 9.24 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Scorpio N
Mahindra Scorpio N
₹ 13.2 - 24.17 लाख
अभी ऑफर पाएं
Maruti Suzuki Victoris
Maruti Suzuki Victoris
₹ 10.5 - 19.99 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:हर 5Km पर मिलेगा चार्जिंग पॉइंट, जानिए मारुति की इलेक्ट्रिक इंडिया का प्लान

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Maruti Suzuki Fronx

Maruti Suzuki Fronx

₹ 6.85 - 11.98 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Thar ROXX

Mahindra Thar ROXX

₹ 12.25 - 22.06 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Toyota Fortuner

Toyota Fortuner

₹ 33.65 - 48.85 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra XEV 9e

Mahindra XEV 9e

₹ 21.9 - 31.25 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra XUV700

Mahindra XUV700

₹ 13.66 - 25.14 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Curvv

Tata Curvv

₹ 9.66 - 18.85 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

फ्रोंक्समारुति फ्रोंक्स की कीमत

मारुति फ्रोंक्स (Fronx) की कीमत भारत में इस समय 6.85 लाख रुपये से 11.98 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है और इन ऑफर्स के बाद यह SUV अपने सेगमेंट में और भी ज्यादा वैल्यू-फॉर-मनी बन जाती है।

मारुति फ्रोंक्स पर कितना डिस्काउंट?

मारुति फ्रोंक्स (Fronx Turbo) पर सबसे बड़ा ऑफर देखने को मिला। कंपनी ने 88,000 रुपये तक का डिस्काउंट दिया। मारुति फ्रोंक्स (Fronx) के टर्बो वैरिएंट्स पर इस महीने सबसे ज्यादा छूट मिल रही है।

ऑफर्स में क्या-क्या शामिल?

मारुति फ्रोंक्स पर मिलने वाले डिस्काउंट ऑफर की बात करें तो इस 45,000 तक का कैश डिस्काउंट, 43,000 रुपये की Velocity Package एक्सेसरी किट मिल रही है। इन सभी बेनिफिट्स को जोड़कर कुल डिस्काउंट 88,000 तक पहुंच जाता है, जो इस सेगमेंट में शायद ही कोई दूसरी कार दे रही हो।

फ्रोंक्स पेट्रोल पर भी दमदार ऑफर

मारुति फ्रोंक्स पेट्रोल पर भी 35,000 रुपये का दमदार ऑफर मिल रहा है। अगर आप नॉर्मल पेट्रोल इंजन वाला वैरिएंट खरीदना चाहते हैं, तो दिसंबर में इस पर भी बेहतरीन फायदे मिल रहे हैं।

फ्रोंक्स के पेट्रोल वैरिएंट छूट

फ्रोंक्स के पेट्रोल वैरिएंट पर मिलने वाली छूट की बात करें तो इस पर 25,000 तक का कैश डिस्काउंट और 10,000 का एक्सचेंज बोनस मिल रहा है। इससे कुल फायदा 35,000 तक पहुंच जाता है।

ये भी पढ़ें:मारुति की इस फोर-व्हीलर के बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते, सिर्फ ₹5 लाख कीमत

फ्रोंक्स के CNG वैरिएंट पर छूट

फ्रोंक्स के CNG वैरिएंट पर 30,000 तक का डिस्काउंट मिल रहा है। CNG वर्जन खरीदने वालों के लिए भी मारुति ने खास ऑफर रखा है। कंपनी इस पर 20,000 रुपये तक कैश डिस्काउंट दे रही है। इसके अलावा 10,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस मिल रहा है। इससे कुल डिस्काउंट 30,000 रुपये तक पहुंच जाता है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi Maruti Fronx

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।