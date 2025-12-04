ग्राहकों की बल्ले-बल्ले! मारुति फ्रोंक्स पर आया साल का सबसे बड़ा डिस्काउंट, इसके CNG मॉडल पर भी बंपर छूट

संक्षेप: दिसंबर 2025 में मारुति फ्रोंक्स (Maruti Fronx) पर साल का सबसे बड़ा डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। दिसंबर 2025 में कंपनी इस एसयूवी पर 78,000 तक का धमाकेदार डिस्काउंट दे रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Thu, 4 Dec 2025 02:48 PM

अगर आप कॉम्पैक्ट SUV खरीदने की सोच रहे हैं, तो मारुति फ्रोंक्स (Maruti Fronx) खरीदने का दिसंबर 2025 परफेक्ट महीना साबित हो सकता है। मारुति इस महीने फ्रोंक्स (Fronx) पर जबरदस्त ऑफर्स दे रही है, जिसमें कुल छूट 78,000 तक पहुंच रही है। खासतौर पर फ्रोंक्स टर्बो (Fronx Turbo) पर तो कंपनी ने सबसे भारी डिस्काउंट का ऐलान किया है। आइए जरा विस्तार से इस ऑफर की डिटेल्स जानते हैं।

फ्रोंक्समारुति फ्रोंक्स की कीमत

मारुति फ्रोंक्स (Fronx) की कीमत भारत में इस समय 6.85 लाख रुपये से 11.98 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है और इन ऑफर्स के बाद यह SUV अपने सेगमेंट में और भी ज्यादा वैल्यू-फॉर-मनी बन जाती है।

मारुति फ्रोंक्स पर कितना डिस्काउंट?

मारुति फ्रोंक्स (Fronx Turbo) पर सबसे बड़ा ऑफर देखने को मिला। कंपनी ने 88,000 रुपये तक का डिस्काउंट दिया। मारुति फ्रोंक्स (Fronx) के टर्बो वैरिएंट्स पर इस महीने सबसे ज्यादा छूट मिल रही है।

ऑफर्स में क्या-क्या शामिल?

मारुति फ्रोंक्स पर मिलने वाले डिस्काउंट ऑफर की बात करें तो इस 45,000 तक का कैश डिस्काउंट, 43,000 रुपये की Velocity Package एक्सेसरी किट मिल रही है। इन सभी बेनिफिट्स को जोड़कर कुल डिस्काउंट 88,000 तक पहुंच जाता है, जो इस सेगमेंट में शायद ही कोई दूसरी कार दे रही हो।

फ्रोंक्स पेट्रोल पर भी दमदार ऑफर

मारुति फ्रोंक्स पेट्रोल पर भी 35,000 रुपये का दमदार ऑफर मिल रहा है। अगर आप नॉर्मल पेट्रोल इंजन वाला वैरिएंट खरीदना चाहते हैं, तो दिसंबर में इस पर भी बेहतरीन फायदे मिल रहे हैं।

फ्रोंक्स के पेट्रोल वैरिएंट छूट

फ्रोंक्स के पेट्रोल वैरिएंट पर मिलने वाली छूट की बात करें तो इस पर 25,000 तक का कैश डिस्काउंट और 10,000 का एक्सचेंज बोनस मिल रहा है। इससे कुल फायदा 35,000 तक पहुंच जाता है।

फ्रोंक्स के CNG वैरिएंट पर छूट