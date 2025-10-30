Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Maruti Fronx flex fuel India launch expected in 2026
फ्रोंक्स लेने में मत करना जल्दबाजी, सिर्फ 15% पेट्रोल से दौड़ने वाला मॉडल आ रहा; E85 को करेगा सपोर्ट

फ्रोंक्स लेने में मत करना जल्दबाजी, सिर्फ 15% पेट्रोल से दौड़ने वाला मॉडल आ रहा; E85 को करेगा सपोर्ट

संक्षेप: जापान मोबिलिटी शो 2025 में कई फ्यूचर कारों को डिस्प्ले किया जा रहा है। इसमें कई ऑप्शनल फ्यूल वाले मॉडल भी शामिल हैं। इस इवेंट में मारुति सुजुकी ने फ्लेक्स-फ्यूल वाली फ्रोंक्स SUV को भी पेश किया। कंपनी ने इसे फ्रोंक्स E85 FFV नाम किया है। यानी ये 85% इथेनॉल वाले पेट्रोल को सपोर्ट करेगी।

Thu, 30 Oct 2025 09:49 AMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

जापान मोबिलिटी शो 2025 में कई फ्यूचर कारों को डिस्प्ले किया जा रहा है। इसमें कई ऑप्शनल फ्यूल वाले मॉडल भी शामिल हैं। इस इवेंट में मारुति सुजुकी ने फ्लेक्स-फ्यूल वाली फ्रोंक्स SUV को भी पेश किया। कंपनी ने इसे फ्रोंक्स E85 FFV नाम किया है। यानी ये 85% इथेनॉल वाले पेट्रोल को सपोर्ट करेगी। पेट्रोल की तुलना में इसे चलाने के खर्च काम कम होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 15% ही पेट्रोल इस्तेमाल होगा। मारुति फ्रोंक्स फ्लेक्स फ्यूल के फाइनल प्रोडक्शन मॉडल को अगले साल कभी भी भारत में लॉन्च किया जा सकता है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra XUV700
Mahindra XUV700
₹ 14.49 - 25.89 लाख
अभी ऑफर पाएं
Renault Triber
Renault Triber
₹ 5.76 - 8.6 लाख
अभी ऑफर पाएं
Renault Kiger
Renault Kiger
₹ 5.76 - 10.34 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.54 लाख
अभी ऑफर पाएं

अभी कंपनी ने फ्रोंक्स FFV कॉन्सेप्ट के इंजन के सटीक स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन यह यूनिट 20% से 85% इथेनॉल वाले पेट्रोल पर चल सकती है। इसका मतलब है कि यह भारत में अभी उपलब्ध E20 पेट्रोल पर चलेगा और जब E85 पेट्रोल आएगा तो फ्रोंक्स फ्लेक्स फ्यूल उस पर भी चल पाएगी। भारत सरकार पहले से ही अगले 5 सालों में इथेनॉल ब्लेंड को 30% तक बढ़ाने और इससे भी ज्यादा ब्लेंड की ओर बढ़ने के विकल्पों पर विचार कर रही है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Maruti Suzuki Fronx

Maruti Suzuki Fronx

₹ 6.85 - 11.98 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Kia Sonet

Kia Sonet

₹ 7.3 - 14.09 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Toyota Urban Cruiser Taisor

Toyota Urban Cruiser Taisor

₹ 7.76 - 13.06 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Nexon

Tata Nexon

₹ 7.32 - 14.05 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Punch

Tata Punch

₹ 5.5 - 9.24 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Scorpio N

Mahindra Scorpio N

₹ 13.2 - 24.17 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ये भी पढ़ें:सुजुकी की नई XBEE क्रॉसओवर पेश, इसमें स्विफ्ट वाला इंजन दिया

फ्रोंक्स फ्लेक्स-फ्यूल में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन का एक रिवाइज्ड वर्जन इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा कि वैगनआर फ्लेक्स-फ्यूल कॉन्सेप्ट में देखा गया है। इंजन के स्पेसिफिकेशन अभी उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि, यह पुष्टि हो चुकी है कि यह E85 मानकों के अनुरूप होगा। E85 मॉडल बेंजीन जैसे विषाक्त उत्सर्जन को कम करने के लिए जाने जाते हैं। आम तौर पर, E85-अनुरूप कारों में ईंधन टैंक, ईंधन लाइनों, होज, ईंधन पंप, इंजेक्टर, सील और गास्केट के लिए इथेनॉल-प्रतिरोधी सामग्री की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, वास्तविक समय में इथेनॉल सामग्री अनुपात का पता लगाने के लिए विशेष ईंधन सेंसर की आवश्यकता होती है।

E85 फ्यूल की ऑक्टेन रेटिंग 100-110 होती है, जो टर्बोचार्ज्ड सेटअप में हायर कमप्रेशन अनुपात और अधिक बूस्ट की अनुमति देती है। स्वच्छ दहन के साथ, इंजन का घिसाव कम होता है। प्राकृतिक रूप से एस्पिरेटेड इंजनों में उपयोग किए जाने पर E85 फ्यूल के साथ प्रदर्शन लाभ अपेक्षाकृत कम होता है। हालांकि, एक सुचारू टॉर्क वितरण संभव है। एक्स्ट्रा पार्ट्स और बदलावों के साथ, E85 मॉडल आमतौर पर अपने केवल पेट्रोल समकक्षों की तुलना में महंगे होते हैं।

ये भी पढ़ें:टोयोटा 'बेबी' लैंड क्रूजर FJ की हुई एंट्री, डिजायर और फीचर्स देखने टूट पड़ी भीड़

भारत में बिकने वाली मौजूदा फ्रोंक्स में दो इंजन विकल्प उपलब्ध हैं। 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन 89.73 PS और 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह 5-स्पीड मैनुअल या 5-स्पीड AMT के साथ आता है। यह इंजन बाई-फ्यूल वर्जन (पेट्रोल + CNG) में भी उपलब्ध है। CNG पर चलने पर, इसका आउटपुट 77.5 PS और 98.5 Nm है। फ्रोंक्स CNG केवल 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध है। दूसरा इंजन विकल्प 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल है जो 100.06 PS और 147.6 Nm जनरेट करता है। ट्रांसमिशन विकल्पों में 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स शामिल हैं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Maruti Maruti Suzuki Maruti Car अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।