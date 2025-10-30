फ्रोंक्स लेने में मत करना जल्दबाजी, सिर्फ 15% पेट्रोल से दौड़ने वाला मॉडल आ रहा; E85 को करेगा सपोर्ट
जापान मोबिलिटी शो 2025 में कई फ्यूचर कारों को डिस्प्ले किया जा रहा है। इसमें कई ऑप्शनल फ्यूल वाले मॉडल भी शामिल हैं। इस इवेंट में मारुति सुजुकी ने फ्लेक्स-फ्यूल वाली फ्रोंक्स SUV को भी पेश किया। कंपनी ने इसे फ्रोंक्स E85 FFV नाम किया है। यानी ये 85% इथेनॉल वाले पेट्रोल को सपोर्ट करेगी। पेट्रोल की तुलना में इसे चलाने के खर्च काम कम होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 15% ही पेट्रोल इस्तेमाल होगा। मारुति फ्रोंक्स फ्लेक्स फ्यूल के फाइनल प्रोडक्शन मॉडल को अगले साल कभी भी भारत में लॉन्च किया जा सकता है।
अभी कंपनी ने फ्रोंक्स FFV कॉन्सेप्ट के इंजन के सटीक स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन यह यूनिट 20% से 85% इथेनॉल वाले पेट्रोल पर चल सकती है। इसका मतलब है कि यह भारत में अभी उपलब्ध E20 पेट्रोल पर चलेगा और जब E85 पेट्रोल आएगा तो फ्रोंक्स फ्लेक्स फ्यूल उस पर भी चल पाएगी। भारत सरकार पहले से ही अगले 5 सालों में इथेनॉल ब्लेंड को 30% तक बढ़ाने और इससे भी ज्यादा ब्लेंड की ओर बढ़ने के विकल्पों पर विचार कर रही है।
फ्रोंक्स फ्लेक्स-फ्यूल में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन का एक रिवाइज्ड वर्जन इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा कि वैगनआर फ्लेक्स-फ्यूल कॉन्सेप्ट में देखा गया है। इंजन के स्पेसिफिकेशन अभी उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि, यह पुष्टि हो चुकी है कि यह E85 मानकों के अनुरूप होगा। E85 मॉडल बेंजीन जैसे विषाक्त उत्सर्जन को कम करने के लिए जाने जाते हैं। आम तौर पर, E85-अनुरूप कारों में ईंधन टैंक, ईंधन लाइनों, होज, ईंधन पंप, इंजेक्टर, सील और गास्केट के लिए इथेनॉल-प्रतिरोधी सामग्री की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, वास्तविक समय में इथेनॉल सामग्री अनुपात का पता लगाने के लिए विशेष ईंधन सेंसर की आवश्यकता होती है।
E85 फ्यूल की ऑक्टेन रेटिंग 100-110 होती है, जो टर्बोचार्ज्ड सेटअप में हायर कमप्रेशन अनुपात और अधिक बूस्ट की अनुमति देती है। स्वच्छ दहन के साथ, इंजन का घिसाव कम होता है। प्राकृतिक रूप से एस्पिरेटेड इंजनों में उपयोग किए जाने पर E85 फ्यूल के साथ प्रदर्शन लाभ अपेक्षाकृत कम होता है। हालांकि, एक सुचारू टॉर्क वितरण संभव है। एक्स्ट्रा पार्ट्स और बदलावों के साथ, E85 मॉडल आमतौर पर अपने केवल पेट्रोल समकक्षों की तुलना में महंगे होते हैं।
भारत में बिकने वाली मौजूदा फ्रोंक्स में दो इंजन विकल्प उपलब्ध हैं। 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन 89.73 PS और 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह 5-स्पीड मैनुअल या 5-स्पीड AMT के साथ आता है। यह इंजन बाई-फ्यूल वर्जन (पेट्रोल + CNG) में भी उपलब्ध है। CNG पर चलने पर, इसका आउटपुट 77.5 PS और 98.5 Nm है। फ्रोंक्स CNG केवल 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध है। दूसरा इंजन विकल्प 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल है जो 100.06 PS और 147.6 Nm जनरेट करता है। ट्रांसमिशन विकल्पों में 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
