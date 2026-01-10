₹6.85 लाख की इस छोटी SUV ने बदल दिया लोगों का पूरा टेस्ट, दिसंबर में पंच से ज्यादा बिकी; दोगुनी हुई सेल्स

Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़Maruti Fronx Dominate Tata Punch With 4,726 Unit In December
संक्षेप:

देश के सब कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में मारुति का दबदबा बढ़ रहा है। पिछले महीने यानी दिसंबर 2025 में मारुति फ्रोंक्स ने इस सेगमेंट में ना सिर्फ शानदार प्रदर्शन किया, बल्कि देश की पॉपुलर टाटा पंच को भी बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया। बीते महीन फ्रोंक्स की 20,706 यूनिट बिकीं। जबकि पंच को 15,980 ग्राहक मिले।

Jan 10, 2026 10:28 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
देश के सब कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में मारुति सुजुकी का दबदबा बढ़ रहा है। पिछले महीने यानी दिसंबर 2025 में मारुति फ्रोंक्स ने इस सेगमेंट में ना सिर्फ शानदार प्रदर्शन किया, बल्कि देश की पॉपुलर टाटा पंच को भी बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया। बीते महीन फ्रोंक्स की 20,706 यूनिट बिकीं। जबकि पंच को 15,980 ग्राहक मिले। यानी इन दोनों कारों के बीच 4,726 यूनिट का अंतर रहा। खास बात ये भी है कि फ्रोंक्स दिसंबर में देश की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। इसे सालाना आधार पर 93% की शानदार ईयरली ग्रोथ मिली। जबकि पंच के लिए ये ग्रोथ सिर्फ 6% की रही। बता दें कि फ्रोंक्स की एक्स-शोरूम कीमतें 6.85 लाख से 11.98 लाख रुपए के बीच हैं। सेगमेंट में इसका मुकाबला पंच के साथ हुंडई वेन्यू, किआ सोनेट, टाटा नेक्सन, महिंद्रा XUV 3XO, निसान मैग्नाइट, रेनो काइगर से होता है।

मारुति फ्रोंक्स के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

मारुति फ्रोंक्स में 1.0-लीटर टर्बो बूस्टरजेट इंजन मिलता है। ये 5.3-सेकेंड में 0 से 60km/h की स्पीड पकड़ लेता है। इसके अलावा इसमें एडवांस्ड 1.2-लीटर K-सीरीज, डुअल जेट, डुअल VVT इंजन मिलता है। ये इंजन स्मार्ट हाइब्रिट टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इन इंजन को 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ पैडल शिफ्टर से जोड़ा गया है। इसमें ऑटो गियर शिफ्ट का ऑप्शन भी मिलता है। इसका माइलेज 22.89km/l है। मारुति फ्रोंक्स की लंबाई 3995mm, चौड़ाई 1765mm और ऊंचाई 1550mm है। इसका व्हीलबेस 2520mm है। इसमें 308 लीटर का बूट स्पेस मिलता है।

ये भी पढ़ें:वैगनआर को अपनी ही कंपनी की कार से फिर मिली मात, दिसंबर में बनी नंबर-1

फीचर्स के बात करें तो इसमें हेड-अप डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, 16-इंच डायमंड कट अलॉय व्हील, डुअल-टोन एक्सटीरियर कलर, वायरलेस चार्जर, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ इंफोटेनमेंट सिस्टम, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कलर्ड MID, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर की सीट, रियर AC वेंट्स, फास्ट USB चार्जिंग पॉइंट, कनेक्टेड कार फीचर्स, रियर व्यू कैमरा और 9-इंच का टचस्क्रीन जैसे फीचर्स मिलेंगे। ये एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले को सपोर्ट करेगा।

ये भी पढ़ें:इन 2 SUV को खरीदने का शानदार मौका, एक पर ₹2.55 लाख तो दूसरी पर ₹2.40 लाख की छूट!

सेफ्टी के लिए इसमें डुअल एयरबैग के साथ साइड एंड कर्टेन एयरबैग, रियर व्यू कैमरा, हिल होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रोनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, रिवर्स पार्किंग सेंसर, 3-पॉइंट ELR सीट बेल्ट, रियर डिफॉगर, एंटी थेप्ट सिक्योरिटी सिस्टम, ISOFIX चाइल्ड सीट जैसे फीचर्स मलिते हैं। वहीं, डुअल एयरबैग, EBD के साथ ABS, ESP, हिल-होल्ड असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर, लोड-लिमिटर के साथ सीटबेल्ट प्री-टेंशनर, सीटबेल्ट रिमाइंडर सिस्टम, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज पॉइंट और स्पीड अलर्ट जैसे सेफ्टी स्टैंडर्ड फीचर्स दिए हैं। इसके अलावा चुनिंदा वैरिएंट में 360-डिग्री कैमरा, साइड और कर्टेन एयरबैग, रिवर्स पार्किंग कैमरा और एक ऑटो-डिमिंग IRVM मिलता है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Maruti Maruti Suzuki Maruti Fronx अन्य..

