₹6.85 लाख की इस छोटी SUV ने बदल दिया लोगों का पूरा टेस्ट, दिसंबर में पंच से ज्यादा बिकी; दोगुनी हुई सेल्स

देश के सब कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में मारुति सुजुकी का दबदबा बढ़ रहा है। पिछले महीने यानी दिसंबर 2025 में मारुति फ्रोंक्स ने इस सेगमेंट में ना सिर्फ शानदार प्रदर्शन किया, बल्कि देश की पॉपुलर टाटा पंच को भी बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया। बीते महीन फ्रोंक्स की 20,706 यूनिट बिकीं। जबकि पंच को 15,980 ग्राहक मिले। यानी इन दोनों कारों के बीच 4,726 यूनिट का अंतर रहा। खास बात ये भी है कि फ्रोंक्स दिसंबर में देश की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। इसे सालाना आधार पर 93% की शानदार ईयरली ग्रोथ मिली। जबकि पंच के लिए ये ग्रोथ सिर्फ 6% की रही। बता दें कि फ्रोंक्स की एक्स-शोरूम कीमतें 6.85 लाख से 11.98 लाख रुपए के बीच हैं। सेगमेंट में इसका मुकाबला पंच के साथ हुंडई वेन्यू, किआ सोनेट, टाटा नेक्सन, महिंद्रा XUV 3XO, निसान मैग्नाइट, रेनो काइगर से होता है।

मारुति फ्रोंक्स के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस मारुति फ्रोंक्स में 1.0-लीटर टर्बो बूस्टरजेट इंजन मिलता है। ये 5.3-सेकेंड में 0 से 60km/h की स्पीड पकड़ लेता है। इसके अलावा इसमें एडवांस्ड 1.2-लीटर K-सीरीज, डुअल जेट, डुअल VVT इंजन मिलता है। ये इंजन स्मार्ट हाइब्रिट टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इन इंजन को 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ पैडल शिफ्टर से जोड़ा गया है। इसमें ऑटो गियर शिफ्ट का ऑप्शन भी मिलता है। इसका माइलेज 22.89km/l है। मारुति फ्रोंक्स की लंबाई 3995mm, चौड़ाई 1765mm और ऊंचाई 1550mm है। इसका व्हीलबेस 2520mm है। इसमें 308 लीटर का बूट स्पेस मिलता है।

फीचर्स के बात करें तो इसमें हेड-अप डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, 16-इंच डायमंड कट अलॉय व्हील, डुअल-टोन एक्सटीरियर कलर, वायरलेस चार्जर, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ इंफोटेनमेंट सिस्टम, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कलर्ड MID, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर की सीट, रियर AC वेंट्स, फास्ट USB चार्जिंग पॉइंट, कनेक्टेड कार फीचर्स, रियर व्यू कैमरा और 9-इंच का टचस्क्रीन जैसे फीचर्स मिलेंगे। ये एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले को सपोर्ट करेगा।