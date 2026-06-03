₹6.85 लाख की कार ने निकाली पंच की हेकड़ी! बिक्री में नंबर-4 पर पहुंचा दिया; खुद दूसरी पोजीशन पर आई

मई 2026 की सेल्स रिपोर्ट में एक बार फिर मारुति सुजुकी का दबदबा देखने को मिला। दरअसल, सेल्स चार्ज को टॉप करने का काम मारुति डिजायर ने किया। तो वहीं, फ्रोंक्स देश की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई। फ्रोंक्स की डिमांड के सामने पंच काफी पीछे छूट गई।

मई 2026 की सेल्स रिपोर्ट में एक बार फिर मारुति सुजुकी का दबदबा देखने को मिला। दरअसल, सेल्स चार्ज को टॉप करने का काम मारुति डिजायर ने किया। तो वहीं, फ्रोंक्स देश की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई। फ्रोंक्स की डिमांड के सामने पंच काफी पीछे छूट गई। बता दें कि फ्रोंक्स की 20,686 यूनिट बिकीं। जबकि, पंच की 20,208 यूनिट बिकीं। यानी दोनों कारों के बीच जबरदस्त मुकाबला रहा, लेकिन 478 यूनिट के अंदर से फ्रोंक्स ने बाजी मार ली। बता दें कि फ्रोंक्स की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 684,900 रुपए है। कंपनी इस महीने कभी भी इसकी कीमत में 30,000 रुपए तक का इजाफा भी कर सकती है।

टॉप-10 कार मॉडल वाइज सेल्स मई 2026 रैंक मॉडल सेल्स यूनिट 1 मारुति सुजुकी डिजायर 24,546 2 मारुति सुजुकी फ्रोंक्स 20,686 3 मारुति सुजुकी अर्टिगा 20,350 4 टाटा पंच 20,208 5 टाटा नेक्सन 19,100 6 मारुति सुजुकी बलेनो 18,396 7 मारुति सुजुकी वैगनआर 18,076 8 मारुति सुजुकी स्विफ्ट 17,519 9 महिंद्रा स्कॉर्पियो 15,774 10 हुंडई क्रेटा 15,235

मई 2026 की टॉप-10 मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो मारुति सुजुकी डिजायर की 24,546 यूनिट बिकीं। जबकि, मारुति सुजुकी फ्रोंक्स की 20,686 यूनिट, मारुति सुजुकी अर्टिगा की 20,350 यूनिट, टाटा पंच की 20,208 यूनिट, टाटा नेक्सन की 19,100 यूनिट, मारुति सुजुकी बलेनो की 18,396 यूनिट, मारुति सुजुकी वैगनआर की 18,076 यूनिट, मारुति सुजुकी स्विफ्ट की 17,519 यूनिट, महिंद्रा स्कॉर्पियो की 15,774 यूनिट और हुंडई क्रेटा की 15,235 यूनिट बिकीं।

मारुति फ्रोंक्स के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

मारुति फ्रोंक्स में 1.0-लीटर टर्बो बूस्टरजेट इंजन मिलता है। ये 5.3-सेकेंड में 0 से 60km/h की स्पीड पकड़ लेता है। इसके अलावा इसमें एडवांस्ड 1.2-लीटर K-सीरीज, डुअल जेट, डुअल VVT इंजन मिलता है। ये इंजन स्मार्ट हाइब्रिट टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इन इंजन को 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ पैडल शिफ्टर से जोड़ा गया है। इसमें ऑटो गियर शिफ्ट का ऑप्शन भी मिलता है। इसका माइलेज 22.89km/l है। मारुति फ्रोंक्स की लंबाई 3995mm, चौड़ाई 1765mm और ऊंचाई 1550mm है। इसका व्हीलबेस 2520mm है। इसमें 308 लीटर का बूट स्पेस मिलता है।

फीचर्स के बात करें तो इसमें हेड-अप डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, 16-इंच डायमंड कट अलॉय व्हील, डुअल-टोन एक्सटीरियर कलर, वायरलेस चार्जर, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ इंफोटेनमेंट सिस्टम, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कलर्ड MID, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर की सीट, रियर AC वेंट्स, फास्ट USB चार्जिंग पॉइंट, कनेक्टेड कार फीचर्स, रियर व्यू कैमरा और 9-इंच का टचस्क्रीन जैसे फीचर्स मिलेंगे। ये एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले को सपोर्ट करेगा।