ये है SUV सेगमेंट की नई 'धुरंधर', इसके सामने ब्रेजा, विक्टोरिस, सोनेट, विटारा, थार, वेन्यू की भी निकली हवा!
मारुति सुजुकी के लिए फ्रोंक्स का सफर पूरी साल शानदार रहा है। इस कॉम्पैक्ट SUV ने सेगमेंट के साथ कई बड़ी धुरंधर SUVs को भी पीछे छोड़ा है। बीते महीने यानी नंवबर 2025 में इसकी 15 हजार से ज्यादा यूनिट बिकीं। इसे CNG ऑप्शन में भी खरीद सकते हैं। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 6.85 लाख रुपए से शुरू है।
इसकी डिमांड का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसकी डिमाांड के सामने देश के कई पॉपुलर मॉडल जैसे मारुति ब्रेजा, मारुति विक्टोरिस, किआ सोनेट, हुंडई वेन्यू, मारुति ग्रैंड विटारा, महिंद्रा बोलेरो, महिंद्रा थार, किआ सेल्टोस भी काफी पीछे रहे। फ्रोंक्स मारुति बलेनो का प्लेटफॉर्म शेयर करती है। वहीं, इसे CNG ऑप्शन में भी खरीद सकते हैं। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 6.85 लाख रुपए से 11.98 लाख रुपए के बीच हैं।
|टॉप SUVs मॉडल सेल्स नवंबर 2025
|रैंक
|मॉडल
|नवंबर 2025
|नवंबर 2024
|1
|मारुति फ्रोंक्स
|15,058
|14,882
|2
|मारुति ब्रेजा
|13,947
|14,918
|3
|मारुति विक्टोरिस
|12,300
|0
|4
|किआ सोनेट
|12,051
|9,255
|5
|हुंडई वेन्यू
|11,645
|9,754
|6
|मारुति ग्रैंड विटारा
|11,339
|10,148
|7
|महिंद्रा XUV 3XO
|10,601
|7,656
|8
|महिंद्रा बोलेरो
|10,521
|7,045
|9
|महिंद्रा थार / रॉक्स
|10,234
|8,708
|10
|टोयोटा हाइराइडर
|7,393
|4,857
|11
|किआ सेल्टोस
|6,305
|5,364
|12
|महिंद्रा XUV 700
|6,176
|9,100
मारुति फ्रोंक्स ने SUV सेगमेंट में जिन मॉडल को पीछे छोड़ा है, उसे नंबर्स के साथ देखते हैं। मारुति फ्रोंक्स की नंवबर 2025 में 15,058 यूनिट बिकीं। जबकि, नवंबर 2024 में इसकी 14,882 यूनिट बिकी थीं। मारुति ब्रेजा की नंवबर 2025 में 13,947 यूनिट बिकीं। जबकि, नवंबर 2024 में इसकी 14,918 यूनिट बिकी थीं। मारुति विक्टोरिस की नंवबर 2025 में 12,300 यूनिट बिकीं। किआ सोनेट की नंवबर 2025 में 12,051 यूनिट बिकीं। जबकि, नवंबर 2024 में इसकी 9,255 यूनिट बिकी थीं। हुंडई वेन्यू की नंवबर 2025 में 11,645 यूनिट बिकीं। जबकि, नवंबर 2024 में इसकी 9,754 यूनिट बिकी थीं।
मारुति ग्रैंड विटारा की नंवबर 2025 में 11,339 यूनिट बिकीं। जबकि, नवंबर 2024 में इसकी 10,148 यूनिट बिकी थीं। महिंद्रा XUV 3XO की नंवबर 2025 में 10,601 यूनिट बिकीं। जबकि, नवंबर 2024 में इसकी 7,656 यूनिट बिकी थीं। महिंद्रा बोलेरो की नंवबर 2025 में 10,521 यूनिट बिकीं। जबकि, नवंबर 2024 में इसकी 7,045 यूनिट बिकी थीं। महिंद्रा थार रॉक्स की नंवबर 2025 में 10,234 यूनिट बिकीं। जबकि, नवंबर 2024 में इसकी 8,708 यूनिट बिकी थीं। टोयोटा हाइराइडर की नंवबर 2025 में 7,393 यूनिट बिकीं। जबकि, नवंबर 2024 में इसकी 4,857 यूनिट बिकी थीं।
मारुति फ्रोंक्स के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
मारुति फ्रोंक्स में 1.0-लीटर टर्बो बूस्टरजेट इंजन मिलता है। ये 5.3-सेकेंड में 0 से 60km/h की स्पीड पकड़ लेता है। इसके अलावा इसमें एडवांस्ड 1.2-लीटर K-सीरीज, डुअल जेट, डुअल VVT इंजन मिलता है। ये इंजन स्मार्ट हाइब्रिट टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इन इंजन को 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ पैडल शिफ्टर से जोड़ा गया है। इसमें ऑटो गियर शिफ्ट का ऑप्शन भी मिलता है। इसका माइलेज 22.89km/l है। मारुति फ्रोंक्स की लंबाई 3995mm, चौड़ाई 1765mm और ऊंचाई 1550mm है। इसका व्हीलबेस 2520mm है। इसमें 308 लीटर का बूट स्पेस मिलता है।
फीचर्स के बात करें तो इसमें हेड-अप डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, 16-इंच डायमंड कट अलॉय व्हील, डुअल-टोन एक्सटीरियर कलर, वायरलेस चार्जर, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ इंफोटेनमेंट सिस्टम, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कलर्ड MID, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर की सीट, रियर AC वेंट्स, फास्ट USB चार्जिंग पॉइंट, कनेक्टेड कार फीचर्स, रियर व्यू कैमरा और 9-इंच का टचस्क्रीन जैसे फीचर्स मिलेंगे। ये एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले को सपोर्ट करेगा।
सेफ्टी के लिए इसमें डुअल एयरबैग के साथ साइड एंड कर्टेन एयरबैग, रियर व्यू कैमरा, हिल होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रोनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, रिवर्स पार्किंग सेंसर, 3-पॉइंट ELR सीट बेल्ट, रियर डिफॉगर, एंटी थेप्ट सिक्योरिटी सिस्टम, ISOFIX चाइल्ड सीट जैसे फीचर्स मलिते हैं। वहीं, डुअल एयरबैग, EBD के साथ ABS, ESP, हिल-होल्ड असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर, लोड-लिमिटर के साथ सीटबेल्ट प्री-टेंशनर, सीटबेल्ट रिमाइंडर सिस्टम, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज पॉइंट और स्पीड अलर्ट जैसे सेफ्टी स्टैंडर्ड फीचर्स दिए हैं। इसके अलावा चुनिंदा वैरिएंट में 360-डिग्री कैमरा, साइड और कर्टेन एयरबैग, रिवर्स पार्किंग कैमरा और एक ऑटो-डिमिंग IRVM मिलता है।
