₹7.59 लाख की फ्रोंक्स पर आया इस महीने ₹83000 का डिस्काउंट, GST कटौती का फायदा अलग से मिलेगा

इस महीने इस कार को खरीदने पर 83 हजार रुपए का फायदा मिलेगा। इतना ही नहीं, कार पर नए GST का स्लैब का फायदा अलग से मिलेगा। नया स्लैब 22 सितंबर से लागू हो रहा है। प्री-माइनर टर्बो वैरिएंट में सबसे ज्यादा 70,000 रुपए या 40,000 रुपए + 43,000 रुपए की वेलोसिटी किट मिलेगी।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानSat, 6 Sep 2025 02:42 PM
मारुति सुजुकी इंडिया अपनी नेक्सा डीलरशिप पर बिकने वाली फ्रोंक्स SUV पर सितंबर में शानदार डिस्काउंट लेकर आई है। इस महीने इस कार को खरीदने पर 83 हजार रुपए का फायदा मिलेगा। इतना ही नहीं, कार पर नए GST का स्लैब का फायदा अलग से मिलेगा। नया स्लैब 22 सितंबर से लागू हो रहा है। प्री-माइनर टर्बो वैरिएंट में सबसे ज्यादा 70,000 रुपए या 40,000 रुपए + 43,000 रुपए की वेलोसिटी किट मिलेगी। नॉन-टर्बो और CNG ट्रिम्स पर 15,000 रुपए से 30,000 रुपए तक फायदा मिलेगा। वहीं, टर्बो पर 30,000 रुपए या वेलोसिटी किट का फायदा मिलेगा। बता दें कि इस कार की एक्स-शोरूम कीमतें 7.59 लाख से 13.11 लाख रुपए तक हैं। चलिए इसके डिस्काउंट पर एक नजर डालते हैं।

मारुति फ्रोंक्स के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

मारुति फ्रोंक्स में 1.0-लीटर टर्बो बूस्टरजेट इंजन मिलता है। ये 5.3-सेकेंड में 0 से 60km/h की स्पीड पकड़ लेता है। इसके अलावा इसमें एडवांस्ड 1.2-लीटर K-सीरीज, डुअल जेट, डुअल VVT इंजन मिलता है। ये इंजन स्मार्ट हाइब्रिट टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इन इंजन को 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ पैडल शिफ्टर से जोड़ा गया है। इसमें ऑटो गियर शिफ्ट का ऑप्शन भी मिलता है। इसका माइलेज 22.89km/l है। मारुति फ्रोंक्स की लंबाई 3995mm, चौड़ाई 1765mm और ऊंचाई 1550mm है। इसका व्हीलबेस 2520mm है। इसमें 308 लीटर का बूट स्पेस मिलता है।

ये भी पढ़ें:GST कटौती, ऊपर से ₹1.25 लाख का डिस्काउंट; इस महीने बस इतने में मिल रही बलेनो

फीचर्स के बात करें तो इसमें हेड-अप डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, 16-इंच डायमंड कट अलॉय व्हील, डुअल-टोन एक्सटीरियर कलर, वायरलेस चार्जर, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ इंफोटेनमेंट सिस्टम, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कलर्ड MID, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर की सीट, रियर AC वेंट्स, फास्ट USB चार्जिंग पॉइंट, कनेक्टेड कार फीचर्स, रियर व्यू कैमरा और 9-इंच का टचस्क्रीन जैसे फीचर्स मिलेंगे। ये एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले को सपोर्ट करेगा।

ये भी पढ़ें:₹2.95 लाख के डिस्काउंट वाली कार का वेटिंग पीरियड 5 महीने पहुंचा, देखें डिटेल

सेफ्टी के लिए इसमें डुअल एयरबैग के साथ साइड एंड कर्टेन एयरबैग, रियर व्यू कैमरा, हिल होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रोनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, रिवर्स पार्किंग सेंसर, 3-पॉइंट ELR सीट बेल्ट, रियर डिफॉगर, एंटी थेप्ट सिक्योरिटी सिस्टम, ISOFIX चाइल्ड सीट जैसे फीचर्स मलिते हैं। वहीं, 6 एयरबैग, EBD के साथ ABS, ESP, हिल-होल्ड असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर, लोड-लिमिटर के साथ सीटबेल्ट प्री-टेंशनर, सीटबेल्ट रिमाइंडर सिस्टम, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज पॉइंट और स्पीड अलर्ट जैसे सेफ्टी स्टैंडर्ड फीचर्स दिए हैं। इसके अलावा चुनिंदा वैरिएंट में 360-डिग्री कैमरा, साइड और कर्टेन एयरबैग, रिवर्स पार्किंग कैमरा और एक ऑटो-डिमिंग IRVM मिलता है।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

