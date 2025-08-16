₹7.59 लाख की मारुति फ्रोंक्स पर आया गजब का डिस्काउंट, इसके सभी वैरिएंट में 6 एयरबैग की सेफ्टी मिलेगी

पिछले कुछ महीनों की तुलना में कंपनी ने इस डिस्काउंट को आधे से भी ज्यादा कम कर दिया है। दरअसल, इस कार की डिमांड में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में कंपनी ने इसके डिस्काउंट को घटा दिया है। इस महीने इस पर सिर्फ 30,000 तक का ही फायदा मिलेगा। कंपनी टर्बो वैरिएंट पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट दे रही है।

मारुति सुजुकी इंडिया अपनी नेक्सा डीलरशिप पर बिकने वाली फ्रोंक्स SUV पर अगस्त में शानदार डिस्काउंट लेकर आई है। इस महीने इस कार को खरीदने पर 30,000 रुपए का फायदा मिलेगा। हालांकि, पिछले कुछ महीनों की तुलना में कंपनी ने इस डिस्काउंट को आधे से भी ज्यादा कम कर दिया है। दरअसल, इस कार की डिमांड में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में कंपनी ने इसके डिस्काउंट को घटा दिया है। इस महीने इस पर सिर्फ 30,000 तक का ही फायदा मिलेगा। कंपनी टर्बो वैरिएंट पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट दे रही है। बता दें कि इस कार की एक्स-शोरूम कीमतें 7.59 लाख से 13.11 लाख रुपए तक हैं। चलिए इसके डिस्काउंट पर एक नजर डालते हैं।

मारुति सुजुकी फ्रोंक्स पर डिस्काउंट अगस्त 2025 वैरिएंट कैश डिस्काउंट दूसरे बेनिफिट्स टोटल बेनिफिट्स सभी वैरिएंट 0 Rs 15,000 तक Rs 15,000 तक 1.0-लीटर टर्बो Rs 15,000 Rs 15,000 तक Rs 30,000 तक

मारुति फ्रोंक्स के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस मारुति फ्रोंक्स में 1.0-लीटर टर्बो बूस्टरजेट इंजन मिलता है। ये 5.3-सेकेंड में 0 से 60km/h की स्पीड पकड़ लेता है। इसके अलावा इसमें एडवांस्ड 1.2-लीटर K-सीरीज, डुअल जेट, डुअल VVT इंजन मिलता है। ये इंजन स्मार्ट हाइब्रिट टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इन इंजन को 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ पैडल शिफ्टर से जोड़ा गया है। इसमें ऑटो गियर शिफ्ट का ऑप्शन भी मिलता है। इसका माइलेज 22.89km/l है। मारुति फ्रोंक्स की लंबाई 3995mm, चौड़ाई 1765mm और ऊंचाई 1550mm है। इसका व्हीलबेस 2520mm है। इसमें 308 लीटर का बूट स्पेस मिलता है।

फीचर्स के बात करें तो इसमें हेड-अप डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, 16-इंच डायमंड कट अलॉय व्हील, डुअल-टोन एक्सटीरियर कलर, वायरलेस चार्जर, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ इंफोटेनमेंट सिस्टम, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कलर्ड MID, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर की सीट, रियर AC वेंट्स, फास्ट USB चार्जिंग पॉइंट, कनेक्टेड कार फीचर्स, रियर व्यू कैमरा और 9-इंच का टचस्क्रीन जैसे फीचर्स मिलेंगे। ये एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले को सपोर्ट करेगा।

सेफ्टी के लिए इसमें डुअल एयरबैग के साथ साइड एंड कर्टेन एयरबैग, रियर व्यू कैमरा, हिल होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रोनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, रिवर्स पार्किंग सेंसर, 3-पॉइंट ELR सीट बेल्ट, रियर डिफॉगर, एंटी थेप्ट सिक्योरिटी सिस्टम, ISOFIX चाइल्ड सीट जैसे फीचर्स मलिते हैं। वहीं, 6 एयरबैग, EBD के साथ ABS, ESP, हिल-होल्ड असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर, लोड-लिमिटर के साथ सीटबेल्ट प्री-टेंशनर, सीटबेल्ट रिमाइंडर सिस्टम, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज पॉइंट और स्पीड अलर्ट जैसे सेफ्टी स्टैंडर्ड फीचर्स दिए हैं। इसके अलावा चुनिंदा वैरिएंट में 360-डिग्री कैमरा, साइड और कर्टेन एयरबैग, रिवर्स पार्किंग कैमरा और एक ऑटो-डिमिंग IRVM मिलता है।