ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर 2027 यानी अप्रैल 2026 से अक्टूबर 2026 तक 1,30,149 यूनिट की कुल बिक्री के साथ, फ्रोंक्स SUV ने मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में बलेनो की बिक्री को पीछे छोड़ दिया है, जो सबसे ज्यादा बिकने वाली नेक्सा कार भी बन गई है।

सिर्फ 43 महीने में देश के 6 लाख घरों तक पहुंची

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देश के SUV सेगमेंट में अब मारुति सुजुकी फ्रोंक्स किसी पहचान की मोहताज नहीं है। अप्रैल 2023 में लॉन्च होने के बाद से फ्रोंक्स ने कामयाबी की कई माइलस्टोन सेट किया है। वहीं, कई SUVs का मार्केट भी खराब किया है। अपने स्टाइलिश डिजाइन, रिच फीचर्स और CNG जैसे ऑप्शन के साथ ये ग्राहकों को लगातार अट्रैक्ट कर रही है। खास बात यह है कि अब इस SUV ने घरेलू बाजार में 6 लाख यूनिट की होलसेल को पार कर लिया है। इस तरह इस माइलस्टोन तक पहुंचने वाली नेक्सा डीलरशिप से रिटेल सेल्स वाली एकमात्र SUV भी बन गई है।

ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर 2027 यानी अप्रैल 2026 से अक्टूबर 2026 तक 1,30,149 यूनिट की कुल बिक्री के साथ, फ्रोंक्स SUV ने मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में बलेनो की बिक्री को पीछे छोड़ दिया है, जो सबसे ज्यादा बिकने वाली नेक्सा कार भी बन गई है।

मारुति फ्रोंक्स की लॉन्च के बाद से सेल्स फेसियल पीरियड यूनिट सेल्स चेंज % YoY FY2024 अप्रैल 2023 से मार्च 2024 1,34,735 - FY2025 अप्रैल 2024 से मार्च 2025 1,66,216 23% FY2026 अप्रैल 2025 से मार्च 2026 1,72,363 4% FY2027 (ऑनगोइंग) अप्रैल 2026 से अक्टूबर 2026 1,30,149 39% टोटल अप्रैल 2023 से अक्टूबर 2026 6,03,463 -

अपने लॉन्च के बाद से मारुति फ्रोंक्स ने सिर्फ 10 महीनों में 1 लाख, 17 महीनों में 2 लाख, 23 महीनों में 3 लाख और 33 महीनों में 4 लाख की बिक्री हासिल की। वहीं, लॉन्च के महज 38 महीने बाद इस साल मई की शुरुआत में 5 लाख की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया और आखिरी 1 लाख यूनिट सिर्फ 5 महीने में बिक गईं। इस तरह महज 43 महीने में इसने 6,03,463 यूनिट की सेल्स दर्ज कर डाली। FY2027 (अप्रैल से अक्टूबर 2026) के पहले 7 महीनों में फ्रोंक्स की 1,30,149 यूनिट बिकीं, जो अप्रैल से अक्टूबर 2025 की 93,808 यूनिट तक साल-दर-साल (YoY) 39% की ग्रोथ है।

इस डबल डिजिट की ग्रोथ से यह अपनी नेक्सा सिबलिंग बलेनो की 1,29,488 यूनिट से 661 यूनिट से अधिक बिक रही है, जो मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में सबसे अधिक बिकने वाला नेक्सा मॉडल बन गया है। पिछले फाइनेंशियल ईयर FY26 में अप्रैल 2025 से मार्च 2026 में फ्रोंक्स 1,72,363 यूनिट के साथ नेक्सा का दूसरा सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल था, जो बलेनो की 1,72,560 यूनिट से सिर्फ 197 यूनिट पीछे था। इस शानदार प्रदर्शन ने मारुति की SUV बिक्री की 5,53,479 यूनिट में फ्रोंक्स की हिस्सेदारी भी बढ़ाकर 24% कर दिया है, जो अप्रैल 2023 में लॉन्च के बाद से सबसे अधिक है।

अक्टूबर 2026 में 20,014 यूनिट की बिक्री के साथ, फ्रोंक्स ने चौथी बार 20,000 मंथली सेल्स माइलस्टोन पार कर लिया, पिछली बार दिसंबर 2025 में 20,706 यूनिट, फरवरी 2025 में 21,461 यूनिट, और मई 2026 में 20,686 यूनिट थीं। मारुति ने अक्टूबर 2026 में कुल 2,12,384 व्हीकल बेचे, जो अब तक का सबसे अधिक है, अक्टूबर 2025 से 20% की सालाना ग्रोथ दर्ज की गई। कुल बिक्री में से 97,787 यूनिट SUV थीं, जो अक्टूबर 2025 से 20% की सालाना वृद्धि है।

मारुति फ्रोंक्स का इंजन और माइलेज

फ्रोंक्स में 1.0-लीटर टर्बो बूस्टरजेट इंजन मिलता है। ये 5.3-सेकेंड में 0 से 60km/h की स्पीड पकड़ लेता है। इसके अलावा इसमें एडवांस्ड 1.2-लीटर K-सीरीज, डुअल जेट, डुअल VVT इंजन मिलता है। ये इंजन स्मार्ट हाइब्रिट टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इन इंजन को 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ पैडल शिफ्टर से जोड़ा गया है। इसे CNG के साथ भी खराीदा जा सकता है। इसका माइलेज 28.51 km/kg तक माइलेज है।

मारुति फ्रोंक्स का इंटीरियर और फीचर्स

SUV में डुअल-टोन एक्सटीरियर कलर, वायरलेस चार्जर, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ 9-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, हेड-अप डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, 16-इंच डायमंड कट एलॉय व्हील, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कलर्ड MID, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर की सीट, रियर AC वेंट्स, फास्ट USB चार्जिंग पॉइंट, कनेक्टेड कार फीचर्स, रियर व्यू कैमरा दिया है।