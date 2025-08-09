मारुति फ्रोंक्स खरीदना हो गया महंगा, अब इसके लिए इतने रुपए ज्यादा करने होंगे खर्च; देखें नई प्राइस लिस्ट

कंपनी ने 1.2 लीटर पेट्रोल-मैनुअल पावरट्रेन वाले डेल्टा प्लस (O) वैरिएंट को भी बंद कर दिया है। वहीं, 1.2 लीटर पेट्रोल-ऑटोमैटिक पावरट्रेन वाले डेल्टा प्लस (O) की कीमतें पहले जैसी ही रहेंगी। प्रतिशत के हिसाब से कंपनी ने कीमतों में 0.93% तक की बढ़ोतरी की है।

मारुति सुजुकी इंडिया ने अपनी पॉपुलर फ्रोंक्स SUV की कीमतों में बढ़ोतरी की है। अब इस कार को खरीदने के लिए आपको 4,000 रुपए ज्यादा खर्च करने होंगे। कंपनी ने 1.2 लीटर पेट्रोल-मैनुअल पावरट्रेन वाले डेल्टा प्लस (O) वैरिएंट को भी बंद कर दिया है। वहीं, 1.2 लीटर पेट्रोल-ऑटोमैटिक पावरट्रेन वाले डेल्टा प्लस (O) की कीमतें पहले जैसी ही रहेंगी। प्रतिशत के हिसाब से कंपनी ने कीमतों में 0.93% तक की बढ़ोतरी की है। ऐसे में आप इसे खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तब आपको अपडेट प्राइस लिस्ट जरूर देख लेना चाहिए।

मारुति फ्रोंक्स के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस मारुति फ्रोंक्स में 1.0-लीटर टर्बो बूस्टरजेट इंजन मिलता है। ये 5.3-सेकेंड में 0 से 60km/h की स्पीड पकड़ लेता है। इसके अलावा इसमें एडवांस्ड 1.2-लीटर K-सीरीज, डुअल जेट, डुअल VVT इंजन मिलता है। ये इंजन स्मार्ट हाइब्रिट टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इन इंजन को 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ पैडल शिफ्टर से जोड़ा गया है। इसमें ऑटो गियर शिफ्ट का ऑप्शन भी मिलता है। इसका माइलेज 22.89km/l है। मारुति फ्रोंक्स की लंबाई 3995mm, चौड़ाई 1765mm और ऊंचाई 1550mm है। इसका व्हीलबेस 2520mm है। इसमें 308 लीटर का बूट स्पेस मिलता है।

फीचर्स के बात करें तो इसमें हेड-अप डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, 16-इंच डायमंड कट अलॉय व्हील, डुअल-टोन एक्सटीरियर कलर, वायरलेस चार्जर, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ इंफोटेनमेंट सिस्टम, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कलर्ड MID, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर की सीट, रियर AC वेंट्स, फास्ट USB चार्जिंग पॉइंट, कनेक्टेड कार फीचर्स, रियर व्यू कैमरा और 9-इंच का टचस्क्रीन जैसे फीचर्स मिलेंगे। ये एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले को सपोर्ट करेगा।