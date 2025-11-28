मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार का इंतजार खत्म, इस दिन होगा कीमतों का ऐलान; 500 km का मिलेगा रेंज

संक्षेप: मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार e-Vitara का इंतजार अब खत्म होने वाला है। मारुति आगामी 2 दिसंबर, 2025 को अपनी पहली EV की कीमतों का ऐलान करेगी। बता दें कि कार का प्रोडक्शन पहले ही शुरू हो चुका है।

Fri, 28 Nov 2025 09:39 AM

मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार e-Vitara का इंतजार अब खत्म होने वाला है। कई बार तारीख आगे बढ़ने के बाद कंपनी ने आखिरकार इसके लॉन्च का दिन तय कर दिया है। मारुति आगामी 2 दिसंबर, 2025 को अपनी पहली EV की कीमतों का ऐलान करेगी। बता दें कि कार का प्रोडक्शन पहले ही शुरू हो चुका है। इसके शुरुआती 6,000 यूनिट्स यूरोप और यूके के लिए भेज भी दिए गए हैं। गुजरात प्लांट में तैयार हुई ये इलेक्ट्रिक SUV भारत में 10 अलग-अलग कलर ऑप्शन्स और तीन वैरिएंट्स में मिलेगी। कंपनी का यह बड़ा दांव इसलिए भी अहम है क्योंकि इसी कार से भारत में मारुति की इलेक्ट्रिक जर्नी की शुरुआत हो रही है।

रेंज करीब 500 किमी मारुति e-Vitara दो बैटरी पैक 48.8kWh और 61.1kWh के साथ आएगी। इनके साथ एक-एक सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर लगी होगी और दोनों ही फ्रंट-व्हील ड्राइव सेटअप देंगी। कंपनी का दावा है कि यह SUV फुल चार्ज पर करीब 500 किलोमीटर चल सकती है। वहीं, अगर आप जल्दी में हैं तो इसका DC फास्ट चार्जर सिर्फ 50 मिनट में 0 से 80 पर्सेंट तक बैटरी चार्ज कर देगा। इस रेंज और चार्जिंग स्पीड को देखते हुए e-Vitara शहर की ड्राइविंग से लेकर हाईवे ट्रैवल तक का भरोसेमंद ऑप्शन बनने की तैयारी में है।