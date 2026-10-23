टेस्टिंग के दौरान दिखी मारुति की पहली इलेक्ट्रिक 7-सीटर, 500 KM का मिलेगा रेंज! जानिए कब होगी लॉन्च

भारतीय मार्केट में मारुति सुजुकी जल्द ही अपनी पहली इलेक्ट्रिक 7-सीटर गाड़ी पेश कर सकती है। कंपनी की इस नई इलेक्ट्रिक गाड़ी को हाल ही में टेस्टिंग के दौरान फिर देखा गया है।

मारुति सुजुकी YMC इलेक्ट्रिक कार प्रतीकात्मक फोटो

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Maruti Suzuki YMC

भारतीय मार्केट में मारुति सुजुकी जल्द ही अपनी पहली इलेक्ट्रिक 7-सीटर गाड़ी पेश कर सकती है। कंपनी की इस नई इलेक्ट्रिक गाड़ी को हाल ही में टेस्टिंग के दौरान फिर देखा गया है। इसकी नई स्पाई तस्वीरों में गाड़ी के पिछले हिस्से का डिजाइन पहले से ज्यादा साफ दिखाई दिया है। इस अपकमिंग इलेक्ट्रिक गाड़ी को फिलहाल YMC कोडनेम दिया गया है। माना जा रहा है कि कंपनी इसे इलेक्ट्रिक MPV के तौर पर पेश कर सकती है। इसकी लॉन्चिंग 2027 में होने की उम्मीद है। हालांकि, कंपनी ने अभी इसके नाम और फीचर्स को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है।

कुछ ऐसा होगा डिजाइन नई मारुति YMC की ताजा स्पाई तस्वीरों में पीछे की तरफ कनेक्टेड टेललाइट्स दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा, गाड़ी में चौकोर डिजाइन वाला टेलगेट, शार्क फिन एंटीना, हाई-माउंट स्टॉप लैंप और पीछे वाइपर-डिफॉगर भी मिल सकता है। गाड़ी के पिछले हिस्से में लंबा ओवरहैंग दिखाई देता है। इसमें बॉडी क्लैडिंग भी दी गई है। हालांकि, सिर्फ क्लैडिंग के आधार पर इसे SUV नहीं कहा जा सकता। फिलहाल इसके फ्रंट और साइड डिजाइन की पूरी जानकारी सामने नहीं आई है।

इस एसयूवी से मिल सकता है प्लेटफॉर्म मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मारुति सुजुकी की इस नई इलेक्ट्रिक गाड़ी को कंपनी के Heartect-e या 27PL प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जा सकता है। इसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल मारुति eVitara में भी किया गया है। ऐसे में दोनों गाड़ियों के कुछ डिजाइन और तकनीकी हिस्से एक जैसे हो सकते हैं। नई YMC में 18-इंच के अलॉय व्हील, 225-सेक्शन टायर और पूरी तरह LED लाइटिंग मिलने की उम्मीद है।

मिल सकते हैं कई नए फीचर्स नई इलेक्ट्रिक MPV के केबिन की तस्वीरें अभी सामने नहीं आई हैं। माना जा रहा है कि इसमें 7-सीटर के साथ 5-सीटर का ऑप्शन भी मिल सकता है। फीचर्स की बात करें तो इसमें मारुति विक्टोरिस से जुड़े कुछ फीचर्स मिल सकते हैं। इनमें ADAS, डिजिटल TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और दूसरे आधुनिक फीचर्स शामिल हो सकते हैं। हालांकि, पहले सामने आई स्पाई तस्वीरों में पावर्ड टेलगेट नहीं दिखा था। ऐसे में यह फीचर इसमें मिलेगा या नहीं, फिलहाल साफ नहीं है।