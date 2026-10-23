टेस्टिंग के दौरान दिखी मारुति की पहली इलेक्ट्रिक 7-सीटर, 500 KM का मिलेगा रेंज! जानिए कब होगी लॉन्च
भारतीय मार्केट में मारुति सुजुकी जल्द ही अपनी पहली इलेक्ट्रिक 7-सीटर गाड़ी पेश कर सकती है। कंपनी की इस नई इलेक्ट्रिक गाड़ी को हाल ही में टेस्टिंग के दौरान फिर देखा गया है।
भारतीय मार्केट में मारुति सुजुकी जल्द ही अपनी पहली इलेक्ट्रिक 7-सीटर गाड़ी पेश कर सकती है। कंपनी की इस नई इलेक्ट्रिक गाड़ी को हाल ही में टेस्टिंग के दौरान फिर देखा गया है। इसकी नई स्पाई तस्वीरों में गाड़ी के पिछले हिस्से का डिजाइन पहले से ज्यादा साफ दिखाई दिया है। इस अपकमिंग इलेक्ट्रिक गाड़ी को फिलहाल YMC कोडनेम दिया गया है। माना जा रहा है कि कंपनी इसे इलेक्ट्रिक MPV के तौर पर पेश कर सकती है। इसकी लॉन्चिंग 2027 में होने की उम्मीद है। हालांकि, कंपनी ने अभी इसके नाम और फीचर्स को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है।
कुछ ऐसा होगा डिजाइन
नई मारुति YMC की ताजा स्पाई तस्वीरों में पीछे की तरफ कनेक्टेड टेललाइट्स दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा, गाड़ी में चौकोर डिजाइन वाला टेलगेट, शार्क फिन एंटीना, हाई-माउंट स्टॉप लैंप और पीछे वाइपर-डिफॉगर भी मिल सकता है। गाड़ी के पिछले हिस्से में लंबा ओवरहैंग दिखाई देता है। इसमें बॉडी क्लैडिंग भी दी गई है। हालांकि, सिर्फ क्लैडिंग के आधार पर इसे SUV नहीं कहा जा सकता। फिलहाल इसके फ्रंट और साइड डिजाइन की पूरी जानकारी सामने नहीं आई है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Maruti Suzuki YMC
₹ 14 - 18 लाख
MG Windsor EV
₹ 14.7 - 19 लाख
Mahindra 3XO EV
₹ 13.89 - 15.46 लाख
Leapmotor B10
₹ 14 - 20 लाख
Kia Syros EV
₹ 13.5 - 20 लाख
Mahindra XUV 400 EV
₹ 15.49 - 17.69 लाख
इस एसयूवी से मिल सकता है प्लेटफॉर्म
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मारुति सुजुकी की इस नई इलेक्ट्रिक गाड़ी को कंपनी के Heartect-e या 27PL प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जा सकता है। इसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल मारुति eVitara में भी किया गया है। ऐसे में दोनों गाड़ियों के कुछ डिजाइन और तकनीकी हिस्से एक जैसे हो सकते हैं। नई YMC में 18-इंच के अलॉय व्हील, 225-सेक्शन टायर और पूरी तरह LED लाइटिंग मिलने की उम्मीद है।
मिल सकते हैं कई नए फीचर्स
नई इलेक्ट्रिक MPV के केबिन की तस्वीरें अभी सामने नहीं आई हैं। माना जा रहा है कि इसमें 7-सीटर के साथ 5-सीटर का ऑप्शन भी मिल सकता है। फीचर्स की बात करें तो इसमें मारुति विक्टोरिस से जुड़े कुछ फीचर्स मिल सकते हैं। इनमें ADAS, डिजिटल TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और दूसरे आधुनिक फीचर्स शामिल हो सकते हैं। हालांकि, पहले सामने आई स्पाई तस्वीरों में पावर्ड टेलगेट नहीं दिखा था। ऐसे में यह फीचर इसमें मिलेगा या नहीं, फिलहाल साफ नहीं है।
बैटरी और रेंज को लेकर क्या उम्मीदें?
मारुति YMC में eVitara से बैटरी और मोटर के कुछ ऑप्शन लिए जा सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, इसमें 61kWh तक का बैटरी पैक और फ्रंट-व्हील ड्राइव मोटर मिल सकती है। इसकी पावर 172bhp तक हो सकती है। यह एक बार फुल चार्ज करने पर करीब 500 किलोमीटर की रेंज मिलने की उम्मीद है। टेस्टिंग के दौरान इस गाड़ी को बार-बार देखे जाने से उम्मीद है कि मारुति 2027 में इसे मार्केट में उतार सकती है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें