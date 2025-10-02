Maruti Exported 6000 Units of e Vitara in August and September, check all details भारत में लॉन्च से पहले विदेश भेजी गईं इस मारुति SUV की 6000 यूनिट, मार्च 2026 तक देश में करेगी एंट्री, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Maruti Exported 6000 Units of e Vitara in August and September, check all details

भारत में लॉन्च से पहले विदेश भेजी गईं इस मारुति SUV की 6000 यूनिट, मार्च 2026 तक देश में करेगी एंट्री

मारुति सुजुकी की ई-विटारा का एक्सपोर्ट शुरू हो गया है। भारत में इसका लॉन्च अगले साल मार्च 2026 तक होगा। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 2 Oct 2025 04:02 PM
share Share
Follow Us on
भारत में लॉन्च से पहले विदेश भेजी गईं इस मारुति SUV की 6000 यूनिट, मार्च 2026 तक देश में करेगी एंट्री

भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने अपने पहले इलेक्ट्रिक SUV मॉडल ई-विटारा को लेकर बड़ा ऐलान किया है। कंपनी ने अगस्त 2025 और सितंबर 2025 के बीच 6,068 यूनिट्स का एक्सपोर्ट किया है। ये गाड़ियां सबसे पहले UK और यूरोपीय देशों में भेजी गई हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

ये भी पढ़ें:₹90000 के डिस्काउंट का कमाल, ये कार हमेशा के लिए हो गई आउट ऑफ स्टॉक!

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Maruti Suzuki e Vitara

Maruti Suzuki e Vitara

₹ 17 - 26 लाख

मुझे सूचित करें
VinFast VF6

VinFast VF6

₹ 16.49 - 18.29 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Curvv EV

Tata Curvv EV

₹ 17.49 - 22.24 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
MG ZS EV

MG ZS EV

₹ 17.99 - 20.5 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Creta EV

Hyundai Creta EV

₹ 18.02 - 24.55 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra XUV 400 EV

Mahindra XUV 400 EV

₹ 15.49 - 17.69 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

गुजरात प्लांट बना ग्लोबल हब

ई-विटारा (e-Vitara) का प्रोडक्शन मारुति के गुजरात प्लांट से शुरू हुआ है। यही प्लांट इस इलेक्ट्रिक SUV का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब होगा। यहां से न केवल भारत, बल्कि जापान समेत दुनियाभर के लिए ई-विटारा (e-Vitara) बनाई जाएगी।

भारत में लॉन्च टाइमलाइन

मारुति ने पुष्टि की है कि ई-विटारा (e-Vitara) को भारत में भी जल्द ही पेश किया जाएगा। जनवरी 2026 में इसे भारत में लॉन्च किया जा सकता है। वहीं, मार्च 2026 तक देशभर में इसकी उपलब्धता होगी। इस SUV के जरिए मारुति इलेक्ट्रिक मार्केट में अपनी मजबूत एंट्री करने जा रही है।

मारुति ई-विटारा का मुकाबला

मारुति सुजुकी की ये SUV सीधे MG ZS EV, टाटा कर्व EV, महिंद्रा BE.6, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, किआ कैरेंस क्लैविस ईवी (Kia Carens Clavis EV), किआ सायरोस ईवी (Kia Syros EV) से मुकाबला करेगी। साथ ही रेनो (Renault), निसान (Nissan), फॉक्सवैगन (Volkswagen) और स्कोडा (Skoda) के आने वाले इलेक्ट्रिक मॉडलों को टक्कर देगी।

वैरिएंट और बैटरी ऑप्शन

कंपनी ने बताया है कि ई-विटारा (e-Vitara) को दो बैटरी पैक और 3 ट्रिम लेवल में पेश किया जाएगा। इससे ग्राहकों को परफॉर्मेंस और बजट के हिसाब से कई विकल्प मिलेंगे।

मारुति का EV मास्टर प्लान

ई-विटारा (e-Vitara) मारुति-सुजुकी का पहला BEV (Battery Electric Vehicle) है। कंपनी इसे लॉन्च करने के बाद इलेक्ट्रिक जिम्नी, अर्टिगा, बलेनो और फ्रोन्क्स जैसी कारों पर भी फोकस कर सकती है, यानी आने वाले सालों में भारतीय EV बाजार में मारुति की पकड़ और मजबूत होने वाली है।

ये भी पढ़ें:मारुति की इस SUV पर टूटे लोग, ताबड़तोड़ 25,000 लोगों ने खरीदा; वेटिंग 10 हफ्ते

मारुति सुजुकी की ई-विटारा (e-Vitara) न केवल भारतीय बाजार के लिए, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ी तैयारी का हिस्सा है। शुरुआती एक्सपोर्ट के साथ कंपनी ने साफ कर दिया है कि EV सेगमेंट में उसका इरादा बड़ा है। अब सबकी नजरें जनवरी 2026 में भारत लॉन्च पर टिकी हैं।

Auto News Hindi Maruti Maruti Suzuki India अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।