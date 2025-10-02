भारत में लॉन्च से पहले विदेश भेजी गईं इस मारुति SUV की 6000 यूनिट, मार्च 2026 तक देश में करेगी एंट्री

मारुति सुजुकी की ई-विटारा का एक्सपोर्ट शुरू हो गया है। भारत में इसका लॉन्च अगले साल मार्च 2026 तक होगा। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने अपने पहले इलेक्ट्रिक SUV मॉडल ई-विटारा को लेकर बड़ा ऐलान किया है। कंपनी ने अगस्त 2025 और सितंबर 2025 के बीच 6,068 यूनिट्स का एक्सपोर्ट किया है। ये गाड़ियां सबसे पहले UK और यूरोपीय देशों में भेजी गई हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

गुजरात प्लांट बना ग्लोबल हब

ई-विटारा (e-Vitara) का प्रोडक्शन मारुति के गुजरात प्लांट से शुरू हुआ है। यही प्लांट इस इलेक्ट्रिक SUV का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब होगा। यहां से न केवल भारत, बल्कि जापान समेत दुनियाभर के लिए ई-विटारा (e-Vitara) बनाई जाएगी।

भारत में लॉन्च टाइमलाइन

मारुति ने पुष्टि की है कि ई-विटारा (e-Vitara) को भारत में भी जल्द ही पेश किया जाएगा। जनवरी 2026 में इसे भारत में लॉन्च किया जा सकता है। वहीं, मार्च 2026 तक देशभर में इसकी उपलब्धता होगी। इस SUV के जरिए मारुति इलेक्ट्रिक मार्केट में अपनी मजबूत एंट्री करने जा रही है।

मारुति ई-विटारा का मुकाबला

मारुति सुजुकी की ये SUV सीधे MG ZS EV, टाटा कर्व EV, महिंद्रा BE.6, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, किआ कैरेंस क्लैविस ईवी (Kia Carens Clavis EV), किआ सायरोस ईवी (Kia Syros EV) से मुकाबला करेगी। साथ ही रेनो (Renault), निसान (Nissan), फॉक्सवैगन (Volkswagen) और स्कोडा (Skoda) के आने वाले इलेक्ट्रिक मॉडलों को टक्कर देगी।

वैरिएंट और बैटरी ऑप्शन

कंपनी ने बताया है कि ई-विटारा (e-Vitara) को दो बैटरी पैक और 3 ट्रिम लेवल में पेश किया जाएगा। इससे ग्राहकों को परफॉर्मेंस और बजट के हिसाब से कई विकल्प मिलेंगे।

मारुति का EV मास्टर प्लान

ई-विटारा (e-Vitara) मारुति-सुजुकी का पहला BEV (Battery Electric Vehicle) है। कंपनी इसे लॉन्च करने के बाद इलेक्ट्रिक जिम्नी, अर्टिगा, बलेनो और फ्रोन्क्स जैसी कारों पर भी फोकस कर सकती है, यानी आने वाले सालों में भारतीय EV बाजार में मारुति की पकड़ और मजबूत होने वाली है।