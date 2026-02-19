eVitara Vs Windsor Vs Creta Vs BE6: कीमत और BaaS में कौन किस पर भारी? यहां जानिए डिटेल

मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (MSIL) ने अपनीपहली इलेक्ट्रिक कार ई-विटारा की कीमतों का खुलासा कर दिया है। ग्राहक इस कार को बैटरी एज ए सर्विस (BaaS) के साथ शोरूम प्राइस पर भी खरीद पाएंगे। कंपनी ने इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 15.99 लाख रुपए तय की है।

मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (MSIL) ने अपनीपहली इलेक्ट्रिक कार ई-विटारा की कीमतों का खुलासा कर दिया है। ग्राहक इस कार को बैटरी एज ए सर्विस (BaaS) के साथ शोरूम प्राइस पर भी खरीद पाएंगे। कंपनी ने इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 15.99 लाख रुपए तय की है। भारतीय बाजार में मारुति ई-विटारा का मुकाबला पहले से बिक रही और देश की नंबर-1 इलेक्ट्रिक कार MG विंडसर EV के साथ MG जेडएस EV, महिंद्रा BE 6, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, टाटा कर्व EV और विनफास्ट VF 6 जैसे मॉडल से होगा। ऐसे में इन सभी कारों की एक्स-शोरूम कीमतों और BaaS कीमतों में कितना अंतर है, चलिए समझते हैं।

पॉपुलर इलेक्ट्रिक कारों के BaaS और एक्स-शोरूम कीमतों में अंतर इलेक्ट्रिक कार BaaS कीमत बैटरी रेंटल नॉर्मल कीमत बैटरी रेंज मारुति सुजुकी ई-विटारा 10.99-14.51 3.99/km-4.39/km 15.99-20.01 49-61 440-543 एमजी विंडसर EV 9.99-13.39 3.9/km-4.5/km 14-18.5 3852.9 332-449 एमजी जेडएस EV 13-15.51 4.5/km 17.99-20.75 50.3 461 महिंद्रा BE 6 - - 18.9-27.65 59-79 557-683 हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक - - 17.99-24.7 42-51.4 420-510 टाटा कर्व EV - - 17.49-22.24 45-55 430-585 विनफास्ट VF 6 - - 17.29-19.19 59.6 468 BaaS कीमतें एक्स-शोरूम लाख रुपए में हैं। बैटरी रेंटल कीमत रुपए में है। नॉर्मल कीमतें एक्स-शोरूम लाख रुपए में हैं। बैटरी कैपेसिटी किलोवाट में है। बैटरी रेंज किलोमीटर में है।

महिंद्रा BE 6, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, टाटा कर्व EV और विनफास्ट VF 6 को BaaS के साथ नहीं खरीद सकते। अन्य सभी मॉडल को BaaS सर्विस के साथ खरीद सकते हैं। इस सर्विस में ग्राहकों को प्रति किलोमीटर का चार्ज किया जाता है। जैसे, मारुति ई-विटारा इस सर्विस के लिए सबसे कम चार्ज करेगी।

मारुति सुजुकी ई विटारा के फीचर्स

SUV के इंटीरियर में वायरलेस चार्जर, सीट वेंटिलेशन, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एम्बिएंट लाइटिंग, फिक्स्ड ग्लास सनरूफ, इलेक्ट्रॉनिक गियर शिफ्टर वाला फ्लोटिंग कंसोल, इनफिनिटी का साउंड जैसे कई शानदार फीचर्स से लैस होगी। बात करें इसके इंटीरियर को तो इसमें हाई क्वालिटी मटीरियल के साथ डुअल टोन फिनिश है। इसमें दो-स्पोक मल्टीफ़ंक्शन स्टीयरिंग व्हील और क्रोम बेजेल के साथ चार सीधे AC वेंट हैं। इंटीरियर में चारों ओर ग्लॉस ब्लैक टच का इस्तेमाल ई विटारा के केबिन को और भी प्रीमियम बनाता है।

मल्टी ड्राइविंग मोड भी मिलेंगे

मारुति सुजुकी ई विटारा कई ड्राइव मोड्स के साथ आती है। इसमें ईको, नॉर्मल और स्पोर्ट शामिल हैं। ईको मोड सबसे ज्यादा रेंज देता है, जबकि स्पोर्ट मोड सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देता है। नॉर्मल मोड दोनों के बीच बैलेंस बनाता है। इसके अलावा, रीजेन मोड भी हैं और फिसलन वाली सतहों पर बेहतर पकड़ के लिए स्नो मोड भी दिया गया है। यानी इसे हर तरह के रास्तों पर दौड़ाने के लिए तैयार किया गया है।

मारुति सुजुकी ई विटारा की बैटरी

मारुति सुजुकी ई विटारा एक हाई-कैपेसिटी बैटरी पर काम करती है जो कुल 120 लिथियम-आयन सेल से बनी है। मारुति सुजुकी का दावा है कि इन अलग-अलग सेल को ड्यूरेबिलिटी और सेफ्टी के लिए टेस्ट किया गया है ताकि यह पक्का हो सके कि वे पेनेट्रेशन और/या अलग-अलग लोड को संभाल सकते हैं। इन सेल को -30 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर रेंज पर काम करने के लिए रेट किया गया है। इसमें 49kWh और 61kWh के दो बैटरी पैक ऑप्शन मिलेंगे। ये सिंगल चार्ज पर 500Km से ज्यादा की रेंज देगी।

मारुति सुजुकी ई विटारा के कलर्स

मारुति सुजुकी ई-विटारा को 10 एक्सटीरियर कलर ऑप्शन के साथ लॉन्च किया गया है। इसमें 6 मोनो-टोन और 4 डुअल-टोन कलर शामिल हैं। 6 सिंगल-टोन कलर ऑप्शन में नेक्सा ब्लू, स्प्लेंडिड सिल्वर, आर्कटिक व्हाइट, ग्रैंड्योर ग्रे, ब्लूइश ब्लैक और ऑपुलेंट रेड शामिल हैं। वहीं, डुअल-टोन कलर में ब्लैक रूफ और ए-पिलर और बी-पिलर मिलेंगे। साथ ही, कंट्रास्टिंग आर्कटिक व्हाइट, लैंड ब्रीज ग्रीन, स्प्लेंडिड सिल्वर और ऑपुलेंट रेड कलर ऑप्शन शामिल हैं।