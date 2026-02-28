मारुति की EV प्लानिंग: फिलहाल हर महीने बनेंगी सिर्फ 2000 गाड़ियां, जानिए कब शुरू होगा धुआंधार प्रोडक्शन

Feb 28, 2026 09:18 am IST

भारत की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EV) के बाजार में अपनी धाक जमाने के लिए पूरी तरह तैयार है। कंपनी ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी eVitara के साथ इस सेगमेंट में धमाकेदार एंट्री की है। मारुति का प्लान है कि जुलाई तक हर महीने करीब 2,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाई जाएं। हालांकि, डिमांड इतनी जबरदस्त है कि कंपनी के पास फिलहाल गाड़ियों की कमी पड़ रही है। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कंपनी के सीनियर अधिकारी पार्थो बनर्जी ने बताया कि उन्हें हर दिन 2,000 से 2,500 पूछताछ (Enquiries) मिल रही हैं, जिसे देखते हुए अब प्रोडक्शन को तेजी से बढ़ाने की तैयारी है।

प्रोडक्शन और वेटिंग पीरियड मारुति की ये इलेक्ट्रिक कारें गुजरात के हंसलपुर प्लांट में बन रही हैं। फिलहाल जिस प्रोडक्शन लाइन पर eVitara बन रही है वहीं 'फ्रोंक्स' जैसी दूसरी पॉपुलर कारें भी बनती हैं। साथ ही वहीं से एक्सपोर्ट भी होता है। इसी वजह से कंपनी अभी संभलकर चल रही है ताकि ग्राहकों को बहुत लंबा इंतजार न करना पड़े। अच्छी खबर यह है कि अगले वित्तीय वर्ष (अप्रैल से) मारुति अपने इसी प्लांट में एक नई प्रोडक्शन लाइन शुरू करने जा रही है, जिसकी कैपिसिटी सालाना 2.5 लाख यूनिट्स की होगी।

कीमत और बैटरी का अनोखा मॉडल बाजार में टाटा और महिंद्रा जैसी कंपनियों को टक्कर देने के लिए मारुति ने eVitara की कीमत काफी सोच-समझकर रखी है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 15.99 लाख रुपये है। इसका सबसे दिलचस्प इसका 'बैटरी-एज-ए-सर्विस' (BaaS) मॉडल है। इसके तहत कार की कीमत केवल 10.99 लाख रह जाती है। जबकि बैटरी के लिए आपको लगभग 3.99 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से EMI चुकानी होगी। मारुति का मुकाबला सीधा टाटा कर्व, MG विंडसर और महिंद्रा BE 6 जैसी दिग्गज गाड़ियों से है।