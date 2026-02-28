Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

मारुति की EV प्लानिंग: फिलहाल हर महीने बनेंगी सिर्फ 2000 गाड़ियां, जानिए कब शुरू होगा धुआंधार प्रोडक्शन

Feb 28, 2026 09:18 am ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारत की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EV) के बाजार में अपनी धाक जमाने के लिए पूरी तरह तैयार है। मारुति का प्लान है कि जुलाई तक हर महीने करीब 2,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाई जाएं।

मारुति की EV प्लानिंग: फिलहाल हर महीने बनेंगी सिर्फ 2000 गाड़ियां, जानिए कब शुरू होगा धुआंधार प्रोडक्शन

भारत की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EV) के बाजार में अपनी धाक जमाने के लिए पूरी तरह तैयार है। कंपनी ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी eVitara के साथ इस सेगमेंट में धमाकेदार एंट्री की है। मारुति का प्लान है कि जुलाई तक हर महीने करीब 2,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाई जाएं। हालांकि, डिमांड इतनी जबरदस्त है कि कंपनी के पास फिलहाल गाड़ियों की कमी पड़ रही है। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कंपनी के सीनियर अधिकारी पार्थो बनर्जी ने बताया कि उन्हें हर दिन 2,000 से 2,500 पूछताछ (Enquiries) मिल रही हैं, जिसे देखते हुए अब प्रोडक्शन को तेजी से बढ़ाने की तैयारी है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.69 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:भूल जाइए पुरानी Tiago EV! बेहतर रेंज और बदले फीचर्स के साथ टाटा ला रही नया अवतार

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Maruti Suzuki Fronx EV

Maruti Suzuki Fronx EV

₹ 12 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
Tata Punch EV

Tata Punch EV

₹ 9.69 - 12.59 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki e Vitara

Maruti Suzuki e Vitara

₹ 10.99 - 20.01 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Nexon EV

Tata Nexon EV

₹ 12.49 - 17.49 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra 3XO EV

Mahindra 3XO EV

₹ 13.89 - 15.46 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
MG Windsor EV

MG Windsor EV

₹ 14 - 18.39 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

प्रोडक्शन और वेटिंग पीरियड

मारुति की ये इलेक्ट्रिक कारें गुजरात के हंसलपुर प्लांट में बन रही हैं। फिलहाल जिस प्रोडक्शन लाइन पर eVitara बन रही है वहीं 'फ्रोंक्स' जैसी दूसरी पॉपुलर कारें भी बनती हैं। साथ ही वहीं से एक्सपोर्ट भी होता है। इसी वजह से कंपनी अभी संभलकर चल रही है ताकि ग्राहकों को बहुत लंबा इंतजार न करना पड़े। अच्छी खबर यह है कि अगले वित्तीय वर्ष (अप्रैल से) मारुति अपने इसी प्लांट में एक नई प्रोडक्शन लाइन शुरू करने जा रही है, जिसकी कैपिसिटी सालाना 2.5 लाख यूनिट्स की होगी।

ये भी पढ़ें:धड़ल्ले से बिकने वाली इस SUV का फेसलिफ्ट मॉडल आ रहा, अंडरबॉडी CNG सिलेंडर मिलेगा

कीमत और बैटरी का अनोखा मॉडल

बाजार में टाटा और महिंद्रा जैसी कंपनियों को टक्कर देने के लिए मारुति ने eVitara की कीमत काफी सोच-समझकर रखी है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 15.99 लाख रुपये है। इसका सबसे दिलचस्प इसका 'बैटरी-एज-ए-सर्विस' (BaaS) मॉडल है। इसके तहत कार की कीमत केवल 10.99 लाख रह जाती है। जबकि बैटरी के लिए आपको लगभग 3.99 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से EMI चुकानी होगी। मारुति का मुकाबला सीधा टाटा कर्व, MG विंडसर और महिंद्रा BE 6 जैसी दिग्गज गाड़ियों से है।

ये भी पढ़ें:14-इंच स्क्रीन, 792Km रेंज, 6.7 सेकंड में 0-100Km स्पीड; मार्च में होगी बुकिंग

छोटे शहरों पर बड़ा दांव

मारुति अब केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहना चाहती। कंपनी ने छोटे शहरों के लिए 'नेक्सा स्टूडियो' नाम से 200 प्रीमियम आउटलेट्स खोले हैं, जिन्हें अगले पांच सालों में 600-700 तक ले जाने का टारगेट है। आंकड़ों के मुताबिक, देश की कुल EV सेल का 10 पर्सेंट हिस्सा अब उभरते हुए छोटे बाजारों से आ रहा है। मारुति का मानना है कि अगर छोटे शहरों में भी सर्विस बैकअप और चार्जिंग स्टेशन का भरोसा मिल जाए, तो लोग खुशी-खुशी इलेक्ट्रिक कार अपनाएंगे। कंपनी 2030 तक देश भर में 1 लाख EV चार्जर लगाने का बड़ा टारगेट लेकर चल रही है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

और पढ़ें
Maruti Suzuki Car Electric Car

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।