इस 7-सीटर कार की डिमांड ऐसी कि 90 दिन तक नहीं मिलेगी डिलीवरी, लोग फिर भी कर रहे बुकिंग; ग्राहक बोले- इंतजार मंजूर है…

अगस्त 2025 में मारुति अर्टिगा का वेटिंग पीरियड लगभग 3 महीने तक पहुंच गया है। इसके बावजूद भी लोग इस कार को धकाधक बुक कर रहे हैं। कुछ ग्राहकों का कहना है कि इंतजार मंजूर है, लेकिन हमें यही कार चाहिए।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 21 Aug 2025 11:50 AM
मारुति सुज़ुकी अर्टिगा ब्रांड की लाइनअप में सबसे किफायती और व्यावहारिक MPV में से एक है, जिसे परिवारों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह चार वैरिएंट LXi, VXi, ZXi और ZXi+ में उपलब्ध है और दो इंजन विकल्पों में उपलब्ध है। इसमें एक माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल और एक CNG विकल्प मौजूद है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

अगर आप इसे खरीदने की सोच रहे हैं, तो अपने शहर में कुछ इंतजार के लिए तैयार रहें। जी हां, क्योंकि कुछ शहरों में वेटिंग पीरियड दो महीने से भी ज्यादा का हो सकता है। कुछ जगहों पर यह कुछ हफ्तों तक कम हो सकता है और कुछ जगहों पर तो बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आइए नीचे दिए गए चार्ट में सिटी वाइज मारुति अर्टिगा का वेटिंग पीरियड जानते हैं, जिससे आपको डीलरशिप पर जाने से पहले ही पता चल सके कि अगस्त 2025 में मारुति अर्टिगा का वेटिंग पीरियड कितना है।

अगस्त 2025 में मारुति अर्टिगा का वेटिंग पीरियड

शहरवेटिंग पीरियड
सूरतकोई वेटिंग नहीं
नोएडा1 महीना
पटना1 महीना
ठाणे1 महीना
गुरुग्राम1 महीना
लखनऊ1 महीना
नई दिल्ली1 महीना
हैदराबाद1.5 महीने
अहमदाबाद1–2 महीने
चेन्नई1–2 महीने
गाज़ियाबाद1–2 महीने
पुणे1.5–2 महीने
बेंगलुरु2 महीने
कोलकाता2 महीने
चंडीगढ़2 महीने
फरीदाबाद2 महीने
मुंबई2.5 महीने
जयपुर2.5 महीने
कोयंबटूर2.5 महीने
इंदौर2.5 महीने

नोएडा, पटना, थाने, गुड़गांव, लखनऊ और नई दिल्ली जैसे शहरों में मारुति सुजुकी अर्टिगा का वेटिंग पीरियड लगभग एक महीने का है। हालांकि, सूरत में कोई वेटिंग नहीं है। यहां आप इसे तुरंत घर ले जा सकते हैं।

वहीं, हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई, गाज़ियाबाद और पुणे जैसी जगहों की बात करें तो यहां पर मारुति अर्टिगा का वेटिंग पीरियड डिमांड और वैरिएंट की उपलब्धता के आधार पर एक से दो महीने तक का है।

इसके अलावा अगर आप बेंगलुरु, कोलकाता, चंडीगढ़, फरीदाबाद, मुंबई, जयपुर, कोयंबटूर या इंदौर में हैं, तो आपको और भी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। जी हां, क्योंकि इन शहरों में डिमांड ज्यादा है, इसलिए कतार बाकी जगहों के मुकाबले थोड़ी लंबी है।

कीमत कितनी है?

मारुति सुजुकी ने हाल ही में अपनी अर्टिगा को कई उपयोगी फीचर्स के साथ अपडेट किया है, जिनमें मानक के रूप में 6 एयरबैग, एक रियर स्पॉइलर, TPMS, 1 फास्ट USB चार्जर और अन्य कई फीचर्स शामिल हैं। इन अतिरिक्त फीचर्स के साथ इसकी कीमत अब 9.11 लाख रुपये से शुरू होकर 13.40 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है, जो लोग सीमित बजट के कारण अर्टिगा पर अपनी बचत को अधिकतम करना चाहते हैं, उनके लिए पुरानी मारुति अर्टिगा खरीदना एक बेहतर विकल्प हो सकता है।

