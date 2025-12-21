Hindustan Hindi News
मात्र ₹7.33 लाख में देश की सबसे सस्ती 7-सीटर कार, टैक्स का लगभग पूरा पैसा बचेगा! 26 किमी. से ज्यादा इसका माइलेज

संक्षेप:

जो लोग कैंटीन से मारुति अर्टिगा खरीदना चाहते हैं, उनके लिए ये जरूरी खबर है। जी हां, क्योंकि मारुति सुजुकी ने हाल ही में अर्टिगा (Maruti Ertiga) की कैंटीन (CSD) प्राइस अपडेट की है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Dec 21, 2025 05:49 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भारत में 7-सीटर कार की बात हो और मारुति अर्टिगा (Maruti Ertiga) का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। फैमिली कार के तौर पर अर्टिगा सालों से लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। शानदार माइलेज, भरोसेमंद इंजन और कम मेंटेनेंस कॉस्ट के चलते इसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। अगर आप सैन्यकर्मी या पूर्व सैनिक हैं, तो आपके लिए एक और अच्छी खबर है। दिसंबर 2025 में CSD कैंटीन से मारुति अर्टिगा (Maruti Ertiga) खरीदने पर आपको मार्केट प्राइस के मुकाबले अच्छी-खासी बचत मिल सकती है। इस आर्टिकल में हम आपको मारुति अर्टिगा (Maruti Ertiga) के CSD प्राइस, सभी वैरिएंट्स और किसे कितना फायदा मिलेगा, इसकी पूरी जानकारी देंगे।

दिसंबर 2025 में मारुति अर्टिगा की CSD प्राइस लिस्ट

CSD कैंटीन के जरिए मिलने वाली मारुति अर्टिगा (Maruti Ertiga) की कीमतें पेट्रोल वैरिएंट (LXi) के लिए 7.33 लाख रुपये से शुरू होती हैं और टॉप मॉडल ZXi ऑटोमैटिक के लिए 10.40 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती हैं। इस 7-सीटर के साथ CNG वैरिएंट भी मिलता है। मारुति अर्टिगा VXi CNG की कीमत 9.03 लाख है। ये कीमतें CSD कैंटीन की हैं, जो आम एक्स-शोरूम कीमतों से काफी कम होती हैं।

मारुति अर्टिगा वैरिएंटकीमत (एक्स-शोरूम)
अर्टिगा LXi₹7.33 लाख
अर्टिगा VXi₹8.23 लाख
अर्टिगा ZXi₹9.13 लाख
अर्टिगा ZXi+₹9.71 लाख
अर्टिगा VXi ऑटोमैटिक₹9.38 लाख
अर्टिगा ZXi ऑटोमैटिक₹10.40 लाख
अर्टिगा VXi CNG₹9.03 लाख
अर्टिगा ZXi CNG₹9.98 लाख

CSD से मारुति अर्टिगा खरीदने पर कितनी बचत?

अगर आप ओपन मार्केट और CSD प्राइस की तुलना करें, तो अलग-अलग वैरिएंट्स पर लगभग 70,000 रुपये से 1.2 लाख तक की सीधी बचत हो सकती है। यही वजह है कि बड़ी फैमिली वाली कार खरीदने वाले सैन्यकर्मियों के बीच अर्टिगा (Ertiga) CSD में काफी पॉपुलर है।

मारुति अर्टिगा फैमिली के लिए परफेक्ट?

मारुति अर्टिगा (Maruti Ertiga) फैमिली के लिए एक परफेक्ट कार है। इसमें आपको 7-सीटर लेआउट मिल जाता है। इसके पेट्रोल और CNG दोनों ऑप्शन का माइलेज काफी शानदार है। इसमें लो मेंटेनेंस देखने को मिलता है। इसके साथ ही इसका बूट स्पेस काफी कम है, जो लॉन्ग ट्रिप के लिए परफेक्ट है।

ये भी पढ़ें:मारुति स्विफ्ट हो गई टैक्स फ्री! सिर्फ ₹5.07 लाख में मिल रहा इसका बेस मॉडल

अगर आप दिसंबर 2025 में मारुति अर्टिगा (Maruti Ertiga) खरीदने का प्लान बना रहे हैं और CSD के पात्र हैं, तो यह आपके लिए सबसे सस्ता और समझदारी भरा विकल्प हो सकता है। कम कीमत, भरोसेमंद ब्रांड और फैमिली-फ्रेंडली फीचर्स के साथ CSD से मारुति अर्टिगा एक शानदार डील साबित होती है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
