मात्र ₹7.33 लाख में देश की सबसे सस्ती 7-सीटर कार, टैक्स का लगभग पूरा पैसा बचेगा! 26 किमी. से ज्यादा इसका माइलेज
जो लोग कैंटीन से मारुति अर्टिगा खरीदना चाहते हैं, उनके लिए ये जरूरी खबर है। जी हां, क्योंकि मारुति सुजुकी ने हाल ही में अर्टिगा (Maruti Ertiga) की कैंटीन (CSD) प्राइस अपडेट की है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
भारत में 7-सीटर कार की बात हो और मारुति अर्टिगा (Maruti Ertiga) का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। फैमिली कार के तौर पर अर्टिगा सालों से लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। शानदार माइलेज, भरोसेमंद इंजन और कम मेंटेनेंस कॉस्ट के चलते इसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। अगर आप सैन्यकर्मी या पूर्व सैनिक हैं, तो आपके लिए एक और अच्छी खबर है। दिसंबर 2025 में CSD कैंटीन से मारुति अर्टिगा (Maruti Ertiga) खरीदने पर आपको मार्केट प्राइस के मुकाबले अच्छी-खासी बचत मिल सकती है। इस आर्टिकल में हम आपको मारुति अर्टिगा (Maruti Ertiga) के CSD प्राइस, सभी वैरिएंट्स और किसे कितना फायदा मिलेगा, इसकी पूरी जानकारी देंगे।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Maruti Suzuki Ertiga
₹ 8.8 - 12.94 लाख
Toyota Rumion
₹ 10.44 - 13.62 लाख
Maruti Suzuki XL6
₹ 11.52 - 14.47 लाख
Renault Duster 2025
₹ 10 लाख से शुरू
Kia Carens
₹ 10.99 - 12.77 लाख
दिसंबर 2025 में मारुति अर्टिगा की CSD प्राइस लिस्ट
CSD कैंटीन के जरिए मिलने वाली मारुति अर्टिगा (Maruti Ertiga) की कीमतें पेट्रोल वैरिएंट (LXi) के लिए 7.33 लाख रुपये से शुरू होती हैं और टॉप मॉडल ZXi ऑटोमैटिक के लिए 10.40 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती हैं। इस 7-सीटर के साथ CNG वैरिएंट भी मिलता है। मारुति अर्टिगा VXi CNG की कीमत 9.03 लाख है। ये कीमतें CSD कैंटीन की हैं, जो आम एक्स-शोरूम कीमतों से काफी कम होती हैं।
|मारुति अर्टिगा वैरिएंट
|कीमत (एक्स-शोरूम)
|अर्टिगा LXi
|₹7.33 लाख
|अर्टिगा VXi
|₹8.23 लाख
|अर्टिगा ZXi
|₹9.13 लाख
|अर्टिगा ZXi+
|₹9.71 लाख
|अर्टिगा VXi ऑटोमैटिक
|₹9.38 लाख
|अर्टिगा ZXi ऑटोमैटिक
|₹10.40 लाख
|अर्टिगा VXi CNG
|₹9.03 लाख
|अर्टिगा ZXi CNG
|₹9.98 लाख
CSD से मारुति अर्टिगा खरीदने पर कितनी बचत?
अगर आप ओपन मार्केट और CSD प्राइस की तुलना करें, तो अलग-अलग वैरिएंट्स पर लगभग 70,000 रुपये से 1.2 लाख तक की सीधी बचत हो सकती है। यही वजह है कि बड़ी फैमिली वाली कार खरीदने वाले सैन्यकर्मियों के बीच अर्टिगा (Ertiga) CSD में काफी पॉपुलर है।
मारुति अर्टिगा फैमिली के लिए परफेक्ट?
मारुति अर्टिगा (Maruti Ertiga) फैमिली के लिए एक परफेक्ट कार है। इसमें आपको 7-सीटर लेआउट मिल जाता है। इसके पेट्रोल और CNG दोनों ऑप्शन का माइलेज काफी शानदार है। इसमें लो मेंटेनेंस देखने को मिलता है। इसके साथ ही इसका बूट स्पेस काफी कम है, जो लॉन्ग ट्रिप के लिए परफेक्ट है।
अगर आप दिसंबर 2025 में मारुति अर्टिगा (Maruti Ertiga) खरीदने का प्लान बना रहे हैं और CSD के पात्र हैं, तो यह आपके लिए सबसे सस्ता और समझदारी भरा विकल्प हो सकता है। कम कीमत, भरोसेमंद ब्रांड और फैमिली-फ्रेंडली फीचर्स के साथ CSD से मारुति अर्टिगा एक शानदार डील साबित होती है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।