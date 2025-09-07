Maruti Ertiga Tentative Price after New GST Rate from 22 Sep 2025, check all details एक झटके में ही काफी सस्ती हुई मारुति अर्टिगा, GST घटने के बाद सिर्फ इतने में मिलेगी; यहां देखें नई प्राइस लिस्ट, Auto Hindi News - Hindustan
Maruti Ertiga Tentative Price after New GST Rate from 22 Sep 2025, check all details

एक झटके में ही काफी सस्ती हुई मारुति अर्टिगा, GST घटने के बाद सिर्फ इतने में मिलेगी; यहां देखें नई प्राइस लिस्ट

22 सितंबर 2025 से नई GST दरें लागू होंगी। इसके चलते मारुति अर्टिगा के अलग-अलग वैरिएंट की कीमतों में अच्छी-खासी कटौती देखने को मिलेगी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 7 Sep 2025 02:26 PM
देश की सबसे पॉपुलर फैमिली MPV मारुति अर्टिगा (Maruti Ertiga) अब और किफायती हो गई है। हाल ही में लागू होने वाले GST 2.0 सुधार का सीधा फायदा ग्राहकों तक पहुंचने वाला है। 22 सितंबर 2025 से नई दरें लागू होंगी और इसके चलते अर्टिगा के अलग-अलग वैरिएंट्स की कीमतों में अच्छी-खासी कटौती देखने को मिलेगी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

ये भी पढ़ें:इस 5-स्टार सेफ्टी वाली इस मारुति कार पर आया हजारों रुपये का डिस्काउंट

क्यों सस्ती हुई मारुति अर्टिगा?

GST सुधारों के तहत छोटी और मिड-साइज गाड़ियों पर टैक्स स्ट्रक्चर को कम कर दिया गया है। मारुति ने इस कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों तक पहुंचाने का ऐलान किया है। इसका मतलब है कि अर्टिगा (Ertiga) खरीदने वालों को अब लाखों का फायदा होगा।

पुरानी और नई कीमत में अंतर

मारुति अर्टिगा की पुरानी और नई कीमत की तुलना
1.5L पेट्रोल-मैनुअल
वैरिएंटमौजूदा कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
LXI (O)Rs. 9,11,500-Rs. 31,400Rs. 8,80,100-3.44%
VXI (O)Rs. 10,20,500-Rs. 35,100Rs. 9,85,400-3.44%
ZXI (O)Rs. 11,30,500-Rs. 38,900Rs. 10,91,600-3.44%
ZXI PlusRs. 12,00,500-Rs. 41,300Rs. 11,59,200-3.44%
1.5L पेट्रोल-ऑटो (TC)
वैरिएंटमौजूदा कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
VXIRs. 11,60,500-Rs. 40,000Rs. 11,20,500-3.45%
ZXIRs. 12,70,500-Rs. 43,800Rs. 12,26,700-3.45%
ZXI PlusRs. 13,40,500-Rs. 46,200Rs. 12,94,300-3.45%
1.5L CNG-मैनुअल
वैरिएंटमौजूदा कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
VXI (O)Rs. 11,15,500-Rs. 38,400Rs. 10,77,100-3.44%
ZXI (O)Rs. 12,25,500-Rs. 42,200Rs. 11,83,300-3.44%

सबसे ज्यादा फायदा किसे?

अगर आप ZXi प्लस पेट्रोल-ऑटोमैटिक वैरिएंट लेने की सोच रहे हैं, तो सबसे ज्यादा फायदा आपको मिलेगा। इस पर करीब 46,200 तक की सीधी बचत होगी। बाकी वैरिएंट्स में भी औसतन 3.3% से 3.5% तक की कीमत घटेगी।

खरीदारों के लिए अच्छी खबर

यह कटौती बिल्कुल फेस्टिव सीजन के वक्त लागू हो रही है, जिससे अर्टिगा (Ertiga) की डिमांड और भी बढ़ सकती है। पहले से ही यह MPV अपनी स्पेस, कम्फर्ट और कम मेंटेनेंस कॉस्ट की वजह से भारतीय परिवारों की पहली पसंद है।

ये भी पढ़ें:इस 5-स्टार सेफ्टी वाली इस मारुति कार पर आया हजारों रुपये का डिस्काउंट

नई GST दरों के साथ मारुति अर्टिगा अब पहले से ज्यादा बजट-फ्रेंडली हो गई है, जो ग्राहक फैमिली के लिए एक भरोसेमंद, 7-सीटर MPV खरीदने का मन बना रहे हैं, उनके लिए यह सुनहरा मौका है।

नोट:- ये संभावित कीमतें हैं। 22 सितंबर 2025 के बाद कुछ वैरिएंट्स की कीमतों में हल्का बदलाव भी देखने को मिल सकता है।

Auto News Hindi Maruti Car Maruti Suzuki

