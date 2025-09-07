एक झटके में ही काफी सस्ती हुई मारुति अर्टिगा, GST घटने के बाद सिर्फ इतने में मिलेगी; यहां देखें नई प्राइस लिस्ट

22 सितंबर 2025 से नई GST दरें लागू होंगी। इसके चलते मारुति अर्टिगा के अलग-अलग वैरिएंट की कीमतों में अच्छी-खासी कटौती देखने को मिलेगी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

देश की सबसे पॉपुलर फैमिली MPV मारुति अर्टिगा (Maruti Ertiga) अब और किफायती हो गई है। हाल ही में लागू होने वाले GST 2.0 सुधार का सीधा फायदा ग्राहकों तक पहुंचने वाला है। 22 सितंबर 2025 से नई दरें लागू होंगी और इसके चलते अर्टिगा के अलग-अलग वैरिएंट्स की कीमतों में अच्छी-खासी कटौती देखने को मिलेगी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

क्यों सस्ती हुई मारुति अर्टिगा? GST सुधारों के तहत छोटी और मिड-साइज गाड़ियों पर टैक्स स्ट्रक्चर को कम कर दिया गया है। मारुति ने इस कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों तक पहुंचाने का ऐलान किया है। इसका मतलब है कि अर्टिगा (Ertiga) खरीदने वालों को अब लाखों का फायदा होगा।

पुरानी और नई कीमत में अंतर

मारुति अर्टिगा की पुरानी और नई कीमत की तुलना 1.5L पेट्रोल-मैनुअल वैरिएंट मौजूदा कीमत अंतर नई कीमत % में अंतर LXI (O) Rs. 9,11,500 -Rs. 31,400 Rs. 8,80,100 -3.44% VXI (O) Rs. 10,20,500 -Rs. 35,100 Rs. 9,85,400 -3.44% ZXI (O) Rs. 11,30,500 -Rs. 38,900 Rs. 10,91,600 -3.44% ZXI Plus Rs. 12,00,500 -Rs. 41,300 Rs. 11,59,200 -3.44% 1.5L पेट्रोल-ऑटो (TC) वैरिएंट मौजूदा कीमत अंतर नई कीमत % में अंतर VXI Rs. 11,60,500 -Rs. 40,000 Rs. 11,20,500 -3.45% ZXI Rs. 12,70,500 -Rs. 43,800 Rs. 12,26,700 -3.45% ZXI Plus Rs. 13,40,500 -Rs. 46,200 Rs. 12,94,300 -3.45% 1.5L CNG-मैनुअल वैरिएंट मौजूदा कीमत अंतर नई कीमत % में अंतर VXI (O) Rs. 11,15,500 -Rs. 38,400 Rs. 10,77,100 -3.44% ZXI (O) Rs. 12,25,500 -Rs. 42,200 Rs. 11,83,300 -3.44%

सबसे ज्यादा फायदा किसे? अगर आप ZXi प्लस पेट्रोल-ऑटोमैटिक वैरिएंट लेने की सोच रहे हैं, तो सबसे ज्यादा फायदा आपको मिलेगा। इस पर करीब 46,200 तक की सीधी बचत होगी। बाकी वैरिएंट्स में भी औसतन 3.3% से 3.5% तक की कीमत घटेगी।

खरीदारों के लिए अच्छी खबर यह कटौती बिल्कुल फेस्टिव सीजन के वक्त लागू हो रही है, जिससे अर्टिगा (Ertiga) की डिमांड और भी बढ़ सकती है। पहले से ही यह MPV अपनी स्पेस, कम्फर्ट और कम मेंटेनेंस कॉस्ट की वजह से भारतीय परिवारों की पहली पसंद है।