देश के 14 लाख घरों तक पहुंच गई ये 7 सीटर कार, 360° कैमरा, माइलेज 26km, कीमत ₹8.80 लाख

मारुति सुजुकी अर्टिगा देश के MPV सेगमेंट की क्वीन है। ये कार सालों से सेगमेंट में नंबर-1 रही है। वहीं, कई बार ये देश की नंबर-1 कार का तमगा भी हासिल कर चुकी है। इस 7-सीटर कार की कामयाबी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि देस में लॉन्च होने के बाद से ये अब 1.4 मिलियन (14 लाख) से ज्यादा यूनिट की सेल्स दर्ज कर चुकी है। देश के अंदर इसने 1,117 यूनिट की सेल्स के साथ शुरुआती की थी। अब एक फेसियल में इसकी लगभग 2 लाख यूनिट बिक रही हैं। FY2026 मार्च में खत्म होगा, लेकिन फरवरी तक इसकी 1,81,783 यूनिट बिक चुकी हैं। यानी ये FY2026 अपनी अब तक की सबसे बड़ी सेल दर्ज करने को तैयार है। चलिए एक बार अर्टिगा की सेल का सफर देखते हैं।

मारुति अर्टिगा की भारत में सेल्स फेसियल यूनिट YoY % चेंज मार्च 2012 1,117 - FY2013 76,375 - FY2014 59,822 -21.67% FY2015 62,230 4.03% FY2016 60,452 -2.86% FY2017 63,527 5.09% FY2018 66,141 4.11% FY2019 65,263 -1.33% FY2020 90,543 38.74% FY2021 88,571 -2.18% FY2022 1,17,150 32.27% FY2023 1,27,679 8.99% FY2024 1,49,757 17.30% FY2025 1,90,974 27.52% FY2026* 1,81,783 4.37% टोटल 14,01,384 डाटा: SIAM,* अप्रैल 2025 से फरवरी 2026

मारुति अर्टिगा की भारत में सेल्स के आंकड़ों की बात करें तो, मार्च 2012 में 1,117 यूनिट के साथ अपनी शुरुआती थी। इसके बाद, FY2013 में इसकी 76,375 यूनिट बेचीं। FY2014 में इसकी 59,822 यूनिट बिकीं और साल-दर-साल के आधार पर 21.67% की गिरावट मिली। FY2015 में इसकी 62,230 यूनिट बिकीं और साल-दर-साल के आधार पर 4.03% की ग्रोथ मिली। FY2016 में इसकी 60,452 यूनिट बिकीं और साल-दर-साल के आधार पर 2.86% की गिरावट मिली। FY2017 में इसकी 63,527 यूनिट बिकीं और साल-दर-साल के आधार पर 5.09% की ग्रोथ मिली। FY2018 में इसकी 66,141 यूनिट बिकीं और साल-दर-साल के आधार पर 4.11% की ग्रोथ मिली। FY2019 में इसकी 65,263 यूनिट बिकीं और साल-दर-साल के आधार पर 1.33% की गिरावट मिली। FY2020 में इसकी 90,543 यूनिट बिकीं और साल-दर-साल के आधार पर 38.74% की ग्रोथ मिली।

FY2021 में इसकी 88,571 यूनिट बिकीं और साल-दर-साल के आधार पर 2.18% की गिरावट मिली। वहीं, FY2022 से इतने जबरदस्त रफ्तार पकड़ी और इसकी 1,17,150 यूनिट बिकीं। वहीं, साल-दर-साल के आधार पर 32.27% की ग्रोथ मिली। FY2023 में इसकी 1,27,679 यूनिट बिकीं और साल-दर-साल के आधार पर 8.99% की ग्रोथ मिली। FY2024 में इसकी 1,49,757 यूनिट बिकीं और साल-दर-साल के आधार पर 17.30% की ग्रोथ मिली। FY2025 में इसकी 1,90,974 यूनिट बिकीं और साल-दर-साल के आधार पर 27.52% की ग्रोथ मिली। FY2026 अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इसकी 1,81,783 यूनिट बेच चुकी हैं। वहीं, साल-दर-साल के आधार पर 4.37% की ग्रोथ मिल चुकी है।

मारुति अर्टिगा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस इस अफॉर्डेबल MPV में 1.5-लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 103PS और 137Nm जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें आपको CNG का ऑप्शन भी मिलता है। इसका पेट्रोल मॉडल 20.51 kmpl का माइलेज देता है। वहीं, CNG वैरिएंट का माइलेज 26.11 km/kg है। इसमें पैडल शिफ्टर्स, ऑटो हेडलाइट्स, ऑटो एयर कंडीशन, क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 8.80 लाख रुपए से 12.94 लाख रुपए के बीच हैं।