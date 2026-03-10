Hindustan Hindi News
देश के 14 लाख घरों तक पहुंच गई ये 7 सीटर कार, 360° कैमरा, माइलेज 26km, कीमत ₹8.80 लाख

Mar 10, 2026 12:59 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
मारुति अर्टिगा देश के MPV सेगमेंट की क्वीन है। ये कार सालों से सेगमेंट में नंबर-1 रही है। इस 7-सीटर कार की कामयाबी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि देस में लॉन्च होने के बाद से ये अब 1.4 मिलियन (14 लाख) से ज्यादा यूनिट की सेल्स दर्ज कर चुकी है।

मारुति सुजुकी अर्टिगा देश के MPV सेगमेंट की क्वीन है। ये कार सालों से सेगमेंट में नंबर-1 रही है। वहीं, कई बार ये देश की नंबर-1 कार का तमगा भी हासिल कर चुकी है। इस 7-सीटर कार की कामयाबी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि देस में लॉन्च होने के बाद से ये अब 1.4 मिलियन (14 लाख) से ज्यादा यूनिट की सेल्स दर्ज कर चुकी है। देश के अंदर इसने 1,117 यूनिट की सेल्स के साथ शुरुआती की थी। अब एक फेसियल में इसकी लगभग 2 लाख यूनिट बिक रही हैं। FY2026 मार्च में खत्म होगा, लेकिन फरवरी तक इसकी 1,81,783 यूनिट बिक चुकी हैं। यानी ये FY2026 अपनी अब तक की सबसे बड़ी सेल दर्ज करने को तैयार है। चलिए एक बार अर्टिगा की सेल का सफर देखते हैं।

मारुति अर्टिगा की भारत में सेल्स
फेसियलयूनिटYoY % चेंज
मार्च 20121,117-
FY201376,375-
FY201459,822-21.67%
FY201562,2304.03%
FY201660,452-2.86%
FY201763,5275.09%
FY201866,1414.11%
FY201965,263-1.33%
FY202090,54338.74%
FY202188,571-2.18%
FY20221,17,15032.27%
FY20231,27,6798.99%
FY20241,49,75717.30%
FY20251,90,97427.52%
FY2026*1,81,7834.37%
टोटल14,01,384
डाटा: SIAM,* अप्रैल 2025 से फरवरी 2026

मारुति अर्टिगा की भारत में सेल्स के आंकड़ों की बात करें तो, मार्च 2012 में 1,117 यूनिट के साथ अपनी शुरुआती थी। इसके बाद, FY2013 में इसकी 76,375 यूनिट बेचीं। FY2014 में इसकी 59,822 यूनिट बिकीं और साल-दर-साल के आधार पर 21.67% की गिरावट मिली। FY2015 में इसकी 62,230 यूनिट बिकीं और साल-दर-साल के आधार पर 4.03% की ग्रोथ मिली। FY2016 में इसकी 60,452 यूनिट बिकीं और साल-दर-साल के आधार पर 2.86% की गिरावट मिली। FY2017 में इसकी 63,527 यूनिट बिकीं और साल-दर-साल के आधार पर 5.09% की ग्रोथ मिली। FY2018 में इसकी 66,141 यूनिट बिकीं और साल-दर-साल के आधार पर 4.11% की ग्रोथ मिली। FY2019 में इसकी 65,263 यूनिट बिकीं और साल-दर-साल के आधार पर 1.33% की गिरावट मिली। FY2020 में इसकी 90,543 यूनिट बिकीं और साल-दर-साल के आधार पर 38.74% की ग्रोथ मिली।

FY2021 में इसकी 88,571 यूनिट बिकीं और साल-दर-साल के आधार पर 2.18% की गिरावट मिली। वहीं, FY2022 से इतने जबरदस्त रफ्तार पकड़ी और इसकी 1,17,150 यूनिट बिकीं। वहीं, साल-दर-साल के आधार पर 32.27% की ग्रोथ मिली। FY2023 में इसकी 1,27,679 यूनिट बिकीं और साल-दर-साल के आधार पर 8.99% की ग्रोथ मिली। FY2024 में इसकी 1,49,757 यूनिट बिकीं और साल-दर-साल के आधार पर 17.30% की ग्रोथ मिली। FY2025 में इसकी 1,90,974 यूनिट बिकीं और साल-दर-साल के आधार पर 27.52% की ग्रोथ मिली। FY2026 अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इसकी 1,81,783 यूनिट बेच चुकी हैं। वहीं, साल-दर-साल के आधार पर 4.37% की ग्रोथ मिल चुकी है।

मारुति अर्टिगा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

इस अफॉर्डेबल MPV में 1.5-लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 103PS और 137Nm जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें आपको CNG का ऑप्शन भी मिलता है। इसका पेट्रोल मॉडल 20.51 kmpl का माइलेज देता है। वहीं, CNG वैरिएंट का माइलेज 26.11 km/kg है। इसमें पैडल शिफ्टर्स, ऑटो हेडलाइट्स, ऑटो एयर कंडीशन, क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 8.80 लाख रुपए से 12.94 लाख रुपए के बीच हैं।

अर्टिगा में 7-इंच टचस्क्रीन यूनिट के बजाय 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। इसमें सुजुकी की स्मार्टप्ले प्रो टेक्नोलॉजी दी है जो वॉयस कमांड और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती है। कनेक्टेड कार फीचर्स में गाड़ी की ट्रैकिंग, टो अवे अलर्ट और ट्रैकिंग, जियो-फेंसिंग, ओवर-स्पीडिंग अलर्ट और रिमोट फंक्शन शामिल हैं। इसमें 360-डिग्री सराउंड व्यू कैमरा दिया है। इसका मुकाबला टोयोटा रुमियन, मारुति XL6, किआ कैरेंस और किआ कैरेंस क्लैविस से होता है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

