7-सीटर कार यानी ₹8.80 लाख का ये मॉडल, माइलेज भी 26Km; इसके सामने इनोवा, कैरेंस, स्कॉर्पियो भी फेल!

देश का 7-सीटर कार सेगमेंट काफी बड़ा हो चुका है। इसमें महंगे मॉडल के साथ अब कई सस्ते मॉडल भी शामिल हैं। हाल ही में इसमें निसान ग्रेवाइट की भी एंट्री हो चुकी है, जो देश की सबसे सस्ती 7-सीटर कार भी है। इसकी कीमत सिर्फ 5.65 लाख से शुरू है। हालांकि, इस सेगमेंट में जिस कार का एकतरफा दबदबा देखने को मिलता है उसका नाम मारुति अर्टिगा है। दरअसल, FY2026 के 11 महीने के दौरान इसकी 1,81,783 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, FY2025 में इसकी 1,74,170 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 4% की ग्रोथ मिली।

FY2026 के 11 महीने में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप-10 कार मॉडल FY2026 FY2025 YoY % चेंज मारुति डिजायर 2,07,906 1,49,561 39% टाटा नेक्सन 1,96,244 1,46,723 34% हुंडई क्रेटा 1,84,083 1,76,812 4% मारुति अर्टिगा 1,81,783 1,74,170 4% मारुति स्विफ्ट 1,70,804 1,61,895 6% महिंद्रा स्कॉर्पियो 1,64,222 1,50,929 9% मारुति ब्रेजा 1,63,974 1,72,617 -5% मारुति वैगनआर 1,63,109 1,81,276 -10% टाटा पंच 1,63,003 1,78,853 -9% मारुति फ्रोंक्स 1,56,823 1,52,547 3%

14 लाख यूनिट का सफर तय किया

मारुति अर्टिगा देश के MPV सेगमेंट की क्वीन है। ये कार सालों से सेगमेंट में नंबर-1 रही है। इसकी कामयाबी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि देस में लॉन्च होने के बाद से ये अब 1.4 मिलियन (14 लाख) से ज्यादा यूनिट की सेल्स दर्ज कर चुकी है। देश के अंदर इसने 1,117 यूनिट की सेल्स के साथ शुरुआती की थी। अब एक फेसियल में इसकी लगभग 2 लाख यूनिट बिक रही हैं। FY2026 मार्च में खत्म होगा, लेकिन फरवरी तक इसकी 1,81,783 यूनिट बिक चुकी हैं। यानी ये FY2026 अपनी अब तक की सबसे बड़ी सेल दर्ज करने को तैयार है।

मारुति अर्टिगा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

इस अफॉर्डेबल MPV में 1.5-लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 103PS और 137Nm जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें आपको CNG का ऑप्शन भी मिलता है। इसका पेट्रोल मॉडल 20.51 kmpl का माइलेज देता है। वहीं, CNG वैरिएंट का माइलेज 26.11 km/kg है। इसमें पैडल शिफ्टर्स, ऑटो हेडलाइट्स, ऑटो एयर कंडीशन, क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 8.80 लाख रुपए से 12.94 लाख रुपए के बीच हैं।