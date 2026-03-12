7-सीटर कार यानी ₹8.80 लाख का ये मॉडल, माइलेज भी 26Km; इसके सामने इनोवा, कैरेंस, स्कॉर्पियो भी फेल!
देश का 7-सीटर कार सेगमेंट काफी बड़ा हो चुका है। इसमें महंगे मॉडल के साथ अब कई सस्ते मॉडल भी शामिल हैं। हाल ही में इसमें निसान ग्रेवाइट की भी एंट्री हो चुकी है, जो देश की सबसे सस्ती 7-सीटर कार भी है। इसकी कीमत सिर्फ 5.65 लाख से शुरू है। हालांकि, इस सेगमेंट में जिस कार का एकतरफा दबदबा देखने को मिलता है उसका नाम मारुति अर्टिगा है। दरअसल, FY2026 के 11 महीने के दौरान इसकी 1,81,783 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, FY2025 में इसकी 1,74,170 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 4% की ग्रोथ मिली।
|FY2026 के 11 महीने में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप-10 कार
|मॉडल
|FY2026
|FY2025
|YoY % चेंज
|मारुति डिजायर
|2,07,906
|1,49,561
|39%
|टाटा नेक्सन
|1,96,244
|1,46,723
|34%
|हुंडई क्रेटा
|1,84,083
|1,76,812
|4%
|मारुति अर्टिगा
|1,81,783
|1,74,170
|4%
|मारुति स्विफ्ट
|1,70,804
|1,61,895
|6%
|महिंद्रा स्कॉर्पियो
|1,64,222
|1,50,929
|9%
|मारुति ब्रेजा
|1,63,974
|1,72,617
|-5%
|मारुति वैगनआर
|1,63,109
|1,81,276
|-10%
|टाटा पंच
|1,63,003
|1,78,853
|-9%
|मारुति फ्रोंक्स
|1,56,823
|1,52,547
|3%
14 लाख यूनिट का सफर तय किया
मारुति अर्टिगा देश के MPV सेगमेंट की क्वीन है। ये कार सालों से सेगमेंट में नंबर-1 रही है। इसकी कामयाबी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि देस में लॉन्च होने के बाद से ये अब 1.4 मिलियन (14 लाख) से ज्यादा यूनिट की सेल्स दर्ज कर चुकी है। देश के अंदर इसने 1,117 यूनिट की सेल्स के साथ शुरुआती की थी। अब एक फेसियल में इसकी लगभग 2 लाख यूनिट बिक रही हैं। FY2026 मार्च में खत्म होगा, लेकिन फरवरी तक इसकी 1,81,783 यूनिट बिक चुकी हैं। यानी ये FY2026 अपनी अब तक की सबसे बड़ी सेल दर्ज करने को तैयार है।
मारुति अर्टिगा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
इस अफॉर्डेबल MPV में 1.5-लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 103PS और 137Nm जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें आपको CNG का ऑप्शन भी मिलता है। इसका पेट्रोल मॉडल 20.51 kmpl का माइलेज देता है। वहीं, CNG वैरिएंट का माइलेज 26.11 km/kg है। इसमें पैडल शिफ्टर्स, ऑटो हेडलाइट्स, ऑटो एयर कंडीशन, क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 8.80 लाख रुपए से 12.94 लाख रुपए के बीच हैं।
अर्टिगा में 7-इंच टचस्क्रीन यूनिट के बजाय 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। इसमें सुजुकी की स्मार्टप्ले प्रो टेक्नोलॉजी दी है जो वॉयस कमांड और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती है। कनेक्टेड कार फीचर्स में गाड़ी की ट्रैकिंग, टो अवे अलर्ट और ट्रैकिंग, जियो-फेंसिंग, ओवर-स्पीडिंग अलर्ट और रिमोट फंक्शन शामिल हैं। इसमें 360-डिग्री सराउंड व्यू कैमरा दिया है। इसका मुकाबला टोयोटा रुमियन, मारुति XL6, किआ कैरेंस और किआ कैरेंस क्लैविस से होता है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
