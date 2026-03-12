Hindustan Hindi News
7-सीटर कार यानी ₹8.80 लाख का ये मॉडल, माइलेज भी 26Km; इसके सामने इनोवा, कैरेंस, स्कॉर्पियो भी फेल!

Mar 12, 2026 06:05 pm IST
देश का 7-सीटर कार सेगमेंट काफी बड़ा हो चुका है। इसमें महंगे मॉडल के साथ अब कई सस्ते मॉडल भी शामिल हैं। हाल ही में इसमें निसान ग्रेवाइट की भी एंट्री हो चुकी है, जो देश की सबसे सस्ती 7-सीटर कार भी है। इसकी कीमत सिर्फ 5.65 लाख से शुरू है।

7-सीटर कार यानी ₹8.80 लाख का ये मॉडल, माइलेज भी 26Km; इसके सामने इनोवा, कैरेंस, स्कॉर्पियो भी फेल!

देश का 7-सीटर कार सेगमेंट काफी बड़ा हो चुका है। इसमें महंगे मॉडल के साथ अब कई सस्ते मॉडल भी शामिल हैं। हाल ही में इसमें निसान ग्रेवाइट की भी एंट्री हो चुकी है, जो देश की सबसे सस्ती 7-सीटर कार भी है। इसकी कीमत सिर्फ 5.65 लाख से शुरू है। हालांकि, इस सेगमेंट में जिस कार का एकतरफा दबदबा देखने को मिलता है उसका नाम मारुति अर्टिगा है। दरअसल, FY2026 के 11 महीने के दौरान इसकी 1,81,783 यूनिट बिक चुकी हैं। जबकि, FY2025 में इसकी 1,74,170 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 4% की ग्रोथ मिली।

FY2026 के 11 महीने में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप-10 कार
मॉडलFY2026FY2025YoY % चेंज
मारुति डिजायर2,07,9061,49,56139%
टाटा नेक्सन1,96,2441,46,72334%
हुंडई क्रेटा1,84,0831,76,8124%
मारुति अर्टिगा1,81,7831,74,1704%
मारुति स्विफ्ट1,70,8041,61,8956%
महिंद्रा स्कॉर्पियो1,64,2221,50,9299%
मारुति ब्रेजा1,63,9741,72,617-5%
मारुति वैगनआर1,63,1091,81,276-10%
टाटा पंच1,63,0031,78,853-9%
मारुति फ्रोंक्स1,56,8231,52,5473%

14 लाख यूनिट का सफर तय किया
मारुति अर्टिगा देश के MPV सेगमेंट की क्वीन है। ये कार सालों से सेगमेंट में नंबर-1 रही है। इसकी कामयाबी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि देस में लॉन्च होने के बाद से ये अब 1.4 मिलियन (14 लाख) से ज्यादा यूनिट की सेल्स दर्ज कर चुकी है। देश के अंदर इसने 1,117 यूनिट की सेल्स के साथ शुरुआती की थी। अब एक फेसियल में इसकी लगभग 2 लाख यूनिट बिक रही हैं। FY2026 मार्च में खत्म होगा, लेकिन फरवरी तक इसकी 1,81,783 यूनिट बिक चुकी हैं। यानी ये FY2026 अपनी अब तक की सबसे बड़ी सेल दर्ज करने को तैयार है।

मारुति अर्टिगा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
इस अफॉर्डेबल MPV में 1.5-लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 103PS और 137Nm जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें आपको CNG का ऑप्शन भी मिलता है। इसका पेट्रोल मॉडल 20.51 kmpl का माइलेज देता है। वहीं, CNG वैरिएंट का माइलेज 26.11 km/kg है। इसमें पैडल शिफ्टर्स, ऑटो हेडलाइट्स, ऑटो एयर कंडीशन, क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 8.80 लाख रुपए से 12.94 लाख रुपए के बीच हैं।

अर्टिगा में 7-इंच टचस्क्रीन यूनिट के बजाय 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। इसमें सुजुकी की स्मार्टप्ले प्रो टेक्नोलॉजी दी है जो वॉयस कमांड और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती है। कनेक्टेड कार फीचर्स में गाड़ी की ट्रैकिंग, टो अवे अलर्ट और ट्रैकिंग, जियो-फेंसिंग, ओवर-स्पीडिंग अलर्ट और रिमोट फंक्शन शामिल हैं। इसमें 360-डिग्री सराउंड व्यू कैमरा दिया है। इसका मुकाबला टोयोटा रुमियन, मारुति XL6, किआ कैरेंस और किआ कैरेंस क्लैविस से होता है।

