₹9.11 लाख की इस 7-सीटर ने क्रेटा, वैगनआर, डिजायर का दबदबा किया खत्म; अगस्त में बनी देश की नंबर-1 कार

अगस्त 2025 में सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की लिस्ट आ गई है। पिछले महीने एक बार फिर जिस कार ने देश के कार सेगमेंट में बाजी मारी वो मारुति अर्टिगा है। इस 7-सीटर MPV के सामने देश की सभी दूसरे मॉडल जैसे हुंडई क्रेटा, टाटा नेक्सन, मारुति वैगनआर पीछे रहे।

अगस्त 2025 में सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की लिस्ट आ गई है। पिछले महीने एक बार फिर जिस कार ने देश के कार सेगमेंट में बाजी मारी वो मारुति अर्टिगा है। इस 7-सीटर MPV के सामने देश की सभी दूसरे मॉडल जैसे हुंडई क्रेटा, टाटा नेक्सन, मारुति वैगनआर पीछे रहे। पिछले महीने अर्टिगा को 18 हजार से ज्यादा ग्राहक मिले। टॉप-10 कारों की लिस्ट में मारुति का दबदबा देखने को मिला। इस लिस्ट में कंपनी के 8 मॉडल शामिल रहे। वहीं, हुंडई और टाटा के एक-एक मॉडल को जगह मिली। इसमें महिंद्रा स्कॉर्पियो इस बार जगह नहीं बना पाई। चलिए एक बार टॉप-10 कारों को देखते हैं।

टॉप-10 सेलिंग कार अगस्त 2025 मॉडल यूनिट मारुति अर्टिगा 18,445 मारुति डिजायर 16,509 हुंडई क्रेटा 15,924 मारुति वैगनआर 14,552 टाटा नेक्सन 14,004 मारुति ब्रेजा 13,620 मारुति बलेनो 12,549 मारुति फ्रोंक्स 12,422 मारुति स्विफ्ट 12,385 मारुति ईको 10,785

मारुति अर्टिगा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

मारुति सुजुकी इंडिया देश की नंबर-1 कार कंपनी है। कंपनी ने अब इस कार में कुछ नए फीचर्स को जोड़ा है। कंपनी ने अपडेट अर्टिगा की दूसरी रो के AC वेंट की जगह बदल दी है। अब ये छत पर नहीं, बल्कि सेंटर कंसोल के पीछे हैं। जहां हम आमतौर पर ज्यादातर कारों में देखते हैं। यह थोड़ा डाउनग्रेड लगता है और इससे ब्रांड को कुछ लागत और समय बचाने में भी मदद मिलेगी। सेंटर कंसोल पर लगे AC वेंट ब्रांड के दूसरे प्रोडक्ट में पहले से ही उपलब्ध थे। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9.11 लाख रुपए है।

इसके अलावा थर्ड रो भी है। वहां बैठने वालों को अब ब्लोअर कंट्रोल के साथ अपने अलग वेंट मिलते हैं। ब्रांड ने USB टाइप-C पोर्ट भी जोड़े हैं। जो दूसरी और तीसरी रो में देखने को मिलते हैं। कॉस्मेटिक बदलाव की बात करें तो मारुति ने रियर स्पॉइलर को फिर से डिजाइन किया है। नए स्पॉइलर में दोनों तरफ उभरे हुए हिस्से हैं जो इस MPV के लुक को निखारने में मदद करते हैं। इसके अलावा, 2025 अर्टिगा में कोई कॉस्मेटिक बदलाव नहीं किए गए हैं। मारुति सुजुकी अर्टिगा की एक्स-शोरूम कीमतें 9.12 लाख से 13.40 लाख रुपए के बीच है।

इसके मुख्य फीचर्स में 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, आर्कमिस प्रीमियम साउंड सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले और कलर TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ MID शामिल हैं। सेफ्टी किट में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड, ABS के साथ EBD और ब्रेक असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर, रियर पार्किंग कैमरा और सेंट्रल लॉकिंग शामिल हैं। टॉप वैरिएंट में सुजुकी कनेक्ट के जरिए कई कनेक्टिविटी फीचर्स भी मिलते हैं।