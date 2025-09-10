Maruti Ertiga MPV Dominate Dzire, Creta, Nexon in August 2025 ₹9.11 लाख की इस 7-सीटर ने क्रेटा, वैगनआर, डिजायर का दबदबा किया खत्म; अगस्त में बनी देश की नंबर-1 कार, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानWed, 10 Sep 2025 12:52 PM
अगस्त 2025 में सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की लिस्ट आ गई है। पिछले महीने एक बार फिर जिस कार ने देश के कार सेगमेंट में बाजी मारी वो मारुति अर्टिगा है। इस 7-सीटर MPV के सामने देश की सभी दूसरे मॉडल जैसे हुंडई क्रेटा, टाटा नेक्सन, मारुति वैगनआर पीछे रहे। पिछले महीने अर्टिगा को 18 हजार से ज्यादा ग्राहक मिले। टॉप-10 कारों की लिस्ट में मारुति का दबदबा देखने को मिला। इस लिस्ट में कंपनी के 8 मॉडल शामिल रहे। वहीं, हुंडई और टाटा के एक-एक मॉडल को जगह मिली। इसमें महिंद्रा स्कॉर्पियो इस बार जगह नहीं बना पाई। चलिए एक बार टॉप-10 कारों को देखते हैं।

टॉप-10 सेलिंग कार अगस्त 2025
मॉडलयूनिट
मारुति अर्टिगा18,445
मारुति डिजायर16,509
हुंडई क्रेटा15,924
मारुति वैगनआर14,552
टाटा नेक्सन14,004
मारुति ब्रेजा13,620
मारुति बलेनो12,549
मारुति फ्रोंक्स12,422
मारुति स्विफ्ट12,385
मारुति ईको10,785

मारुति अर्टिगा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

मारुति सुजुकी इंडिया देश की नंबर-1 कार कंपनी है। कंपनी ने अब इस कार में कुछ नए फीचर्स को जोड़ा है। कंपनी ने अपडेट अर्टिगा की दूसरी रो के AC वेंट की जगह बदल दी है। अब ये छत पर नहीं, बल्कि सेंटर कंसोल के पीछे हैं। जहां हम आमतौर पर ज्यादातर कारों में देखते हैं। यह थोड़ा डाउनग्रेड लगता है और इससे ब्रांड को कुछ लागत और समय बचाने में भी मदद मिलेगी। सेंटर कंसोल पर लगे AC वेंट ब्रांड के दूसरे प्रोडक्ट में पहले से ही उपलब्ध थे। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9.11 लाख रुपए है।

इसके अलावा थर्ड रो भी है। वहां बैठने वालों को अब ब्लोअर कंट्रोल के साथ अपने अलग वेंट मिलते हैं। ब्रांड ने USB टाइप-C पोर्ट भी जोड़े हैं। जो दूसरी और तीसरी रो में देखने को मिलते हैं। कॉस्मेटिक बदलाव की बात करें तो मारुति ने रियर स्पॉइलर को फिर से डिजाइन किया है। नए स्पॉइलर में दोनों तरफ उभरे हुए हिस्से हैं जो इस MPV के लुक को निखारने में मदद करते हैं। इसके अलावा, 2025 अर्टिगा में कोई कॉस्मेटिक बदलाव नहीं किए गए हैं। मारुति सुजुकी अर्टिगा की एक्स-शोरूम कीमतें 9.12 लाख से 13.40 लाख रुपए के बीच है।

इसके मुख्य फीचर्स में 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, आर्कमिस प्रीमियम साउंड सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले और कलर TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ MID शामिल हैं। सेफ्टी किट में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड, ABS के साथ EBD और ब्रेक असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर, रियर पार्किंग कैमरा और सेंट्रल लॉकिंग शामिल हैं। टॉप वैरिएंट में सुजुकी कनेक्ट के जरिए कई कनेक्टिविटी फीचर्स भी मिलते हैं।

मारुति सुजुकी अर्टिगा के इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें 1.5-लीटर, चार-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन दिया गया है। यह 102 बीएचपी का पावर और 136 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें CNG का ऑप्शन भी उपलब्ध है। जहां तक माइलेज की बात करें तो पेट्रोल पर ये 20.51 Km/Lऔर CNG पर करीब 26.11 Km/Kg का माइलेज देती है।

