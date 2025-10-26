6 महीने में इस 7-सीटर को 93,235 लोगों ने खरीदा, पिछले 6 सालों से है नंबर-1; वजह 26 किमी. से ज्यादा का माइलेज

संक्षेप: एमपीवी मार्केट में अर्टिगा (Ertiga) और इनोवा (Innova) का जलवा है। लेकिन, इस सेगमेंट में किआ कैरेंस (Kia Carens) ने 25% की तूफानी ग्रोथ दिखाकर सबको चौंका दिया है। पिछले 6 महीने में 7-सीटर अर्टिगा को 93,235 लोगों ने खरीदा है। यही वजह है कि पिछले 6 सालों से नंबर-1 है।

Sun, 26 Oct 2025 04:05 PM

भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में भले ही कॉम्पैक्ट और मिडसाइज SUV (स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल) का बोलबाला हो, लेकिन MPV (मल्टी-पर्पस व्हीकल) की व्यावहारिकता और 7 लोगों को आराम से ले जाने की क्षमता के कारण इनकी मांग लगातार बढ़ रही है। पिछले दो सालों से MPV सेगमेंट में तेजी देखी जा रही है और यह मौजूदा फाइनेंशियल इयर 2026 की पहली छमाही (H1 FY2026) में भी बरकरार है।

FY2025 में देश की कुल यूटिलिटी व्हीकल (UV) बिक्री में MPV का हिस्सा लगभग 11% रहा था और इसने सेडान कारों को भी पछाड़ दिया था। आइए H1 FY2026 (अप्रैल-सितंबर 2025) में टॉप 10 MPV का हाल जानते हैं, जहां कुछ पुरानी खिलाड़ियों ने अपना दबदबा बनाए रखा है, तो कुछ नए खिलाड़ियों ने जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है।

टॉप-3 का दबदबा: अर्टिगा, इनोवा और कैरेंस

MPV बाजार पर मुख्य रूप से तीन मॉडलों का कब्जा है। इसमें मारुति अर्टिगा (Maruti Ertiga), टोयोटा इनोवा हायक्रॉस/क्रिस्टा (Toyota Innova Hycross/Crysta) और किआ कैरेंस (Kia Carens) जैसे मॉडल शामिल हैं।

1- मारुति अर्टिगा (Maruti Ertiga) बनी नंबर-1

लगातार 6 वित्तीय सालों से नंबर-1 बनी हुई अर्टिगा (Ertiga) ने इस बार भी मजबूत बढ़त बनाए रखी है। H1 FY2026 में इसकी 93,235 यूनिट्स बिकीं, जो पिछले साल की 95,061 यूनिट्स से 2% कम है।

2- टोयोटा इनोवा हायक्रॉस/क्रिस्टा

टोयोटा इनोवा हायक्रॉस/क्रिस्टा (Toyota Innova Hycross/Crysta) की 53,589 यूनिट (2% की वृद्धि) बिकीं। टोयोटा (Toyota) की सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट इनोवा (Innova) ने H1 FY2026 में 53,589 यूनिट्स की बिक्री की, जो 2% की वृद्धि दर्शाती है। इनोवा हायक्रॉस (Innova Hycross) (पेट्रोल और हाइब्रिड) को इनोवा क्रिस्टा (Innova Crysta) (डीजल) से ज्यादा पसंद किया जा रहा है। हाइब्रिड हायक्रॉस (Hycross) शहर में 13.1kpl और हाईवे पर 16.1kpl की बेहतरीन माइलेज के कारण ग्राहकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है।

3-किआ कैरेंस/क्लैविसय/ क्लैविस ईवी

बिक्री के मोर्चे पर किआ कैरेंस (Kia Carens) ने सभी को पीछे छोड़ दिया और इस अवधि में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया। इसकी 41,831 यूनिट्स बिकीं, जो पिछले साल (H1 FY2025) की तुलना में 25% की जबरदस्त सालाना वृद्धि है। इसका श्रेय मई 2025 में लॉन्च हुए कैरेंस क्लैविस (Carens Clavis) (अधिक अपमार्केट वर्ज़न) और जुलाई 2025 में आई क्लैविस ईवी (Clavis EV -490km) रेंज वाली इलेक्ट्रिक MPV) को जाता है। यह जबरदस्त ग्रोथ दिखाती है कि ग्राहक कैरेंस के स्पेस, आराम और नए फीचर्स को पसंद कर रहे हैं।

रैंक मॉडल H1 FY2026 बिक्री (यूनिट्स) YoY ग्रोथ (%) मुख्य बातें 4 मारुति XL6 16,947 -13% Ertiga का प्रीमियम, 6-सीटर वर्ज़न। बिक्री में गिरावट जारी। 5 रेनो ट्राइबर 10,677 6% हैचबैक की कीमत में 7-सीटर MPV की सुविधा। Q2 में फेसलिफ्ट लॉन्च के बाद उछाल। 6 टोयोटा रुमियन 7,267 -29% Ertiga पर आधारित, Q1 में अच्छी बिक्री के बावजूद Q2 में बिक्री गिरने से कुल बिक्री प्रभावित। 7 मारुति इनविक्टो 1,491 19% Innova Hycross पर आधारित मारुति की प्रीमियम MPV। खराब Q1 के बाद Q2 में मज़बूत सुधार। 8 टोयोटा वेलफायर 596 14% 1.53 करोड़ रुपये की अति-लक्ज़री MPV। ज्यादा कीमत के बावजूद मांग में वृद्धि। 9 किआ कार्निवल 425 NEW MODEL अक्टूबर 2024 में लॉन्च। ₹59.42 लाख की कीमत वाली यह कार बेहतरीन आराम और सुविधाओं से भरपूर है। 10 महिंद्रा मराजो 252 227% कम आधार पर 227% की सबसे ज़्यादा प्रतिशत वृद्धि दर्ज की। यह महिंद्रा की SUV लाइनअप में अकेली MPV है।