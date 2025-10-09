नेक्सन ने इस कार से छीन लिया नंबर-1 का ताज, टॉप-1 से सीधे 10वें पोजिशन पर पहुंचाया; GST घटने के बाद भी 30% गिरी इसकी सेल

अगस्त 2025 में नंबर-1 रहने वाली मारुति अर्टिगा सितंबर 2025 में सीधे नंबर-10 पर पहुंच गई। वहीं, टाटा नेक्सन जो अगस्त 2025 में पांचवें नंबर पर थी, वो सितंबर 2025 में नंबर-1 बन गई। आइए देखते हैं कि अगस्त 2025 और सितंबर 2025 की सेल्स रिपोर्ट में क्या बड़ा उलटफेर हुआ है?

सितंबर 2025 की टॉप-10 कारों की लिस्ट सामने आ गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने कारों की बिक्री में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। जी हां, क्योंकि अगस्त 2025 में नंबर-1 रहने वाली मारुति अर्टिगा (Maruti Ertiga) सितंबर 2025 में सीधे नंबर-10 पर पहुंच गई। जहां इसकी अगस्त 2025 में इसकी 18,445 यूनिट सेल हुई थी, वहां सितंबर 2025 में इसकी सेल 12,115 यूनिट पर ठप हो गई। वहीं, टाटा नेक्सन जो अगस्त 2025 में पांचवें नंबर पर थी, वो सितंबर 2025 में नंबर-1 बन गई। आइए अगस्त 2025 और सितंबर 2025 की तुलना करके देखते हैं कि लिस्ट में क्या बड़ा उलटफेर हुआ है।

अगस्त 2025 में भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली कारें

रैंक मॉडल अगस्त 2025 जुलाई 2025 अगस्त 2024 MoM (%) YoY(%) 1 मारुति अर्टिगा 18,445 16,604 18,580 11 -1 2 मारुति डिजायर 16,509 20,895 10,627 -20.9 55 3 हुंडई क्रेटा/EV 15,924 16,898 16,762 -5.7 -5 4 मारुति वैगनआर 14,552 14,710 16,450 -1 -12 5 टाटा नेक्सन/EV 14,004 12,825 12,289 9.1 14 6 मारुति ब्रेजा 13,620 14,065 19,190 -3.1 -29 7 मारुति बलेनो 12,549 12,503 12,485 0.3 1 8 मारुति फ्रोंक्स 12,422 12,872 12,387 -3.5 0 9 मारुति स्विफ्ट 12,385 14,190 12,844 -12.7 -4 10 मारुति ईको 10,785 12,341 10,985 -12.6 -2

चार्ट में देखने पर पता चलता है कि अगस्त 2025 में मारुति अर्टिगा सबसे ज्यादा बिकने वाली कार थी, जिसने 18,445 यूनिट बिक्री के साथ नंबर-1 की पोजिशन हथिया ली थी। वहीं, टाटा नेक्सन/ईवी (14,004 यूनिट) पांचवें नंबर पर थी।



सितंबर 2025 में भारत की टॉप-10 सबसे ज्यादा बिकने वाली कारें

रैंक कार मॉडल सितंबर 2025 बिक्री सितंबर 2024 बिक्री अंतर (यूनिट्स) ग्रोथ % (YoY) मार्केट शेयर (%) 1 नेक्सन/ EV 22,573 11,470 11,103 96.80% 13.62 2 डिजायर 20,038 10,853 9,185 84.63% 12.09 3 क्रेटा / EV 18,861 15,902 2,959 18.61% 11.38 4 स्कॉर्पियो / N 18,372 14,438 3,934 27.25% 11.09 5 पंच / EV 15,891 13,711 2,180 15.90% 9.59 6 स्विफ्ट 15,547 16,241 -694 -4.27% 9.38 7 वैगनआर 15,388 13,339 2,049 15.36% 9.29 8 फ्रोंक्स 13,767 13,874 -107 -0.77% 8.31 9 बलेनो 13,173 14,292 -1,119 -7.83% 7.95 10 अर्टिगा 12,115 17,441 -5,326 -30.54% 7.31 कुल 1,65,725 1,41,561 24,164 17.07% 100%

ऊपर चार्ट में बड़ा उलटफेर देखने को मिलता है। जी हां, क्योंकि अगस्त 2025 में 18,445 यूनिट के साथ नंबर-1 रहने वाली मारुति अर्टिगा सितंबर 2025 में सीधे 12,115 यूनिट की बिक्री के साथ नंबर-10 पर पहुंच गई। इसकी बिक्री में 30 फीसद से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। वहीं, चौथे नंबर पर रहने वाली नेक्सन ने सितंबर 2025 में 22,573 यूनिट सेल के साथ नंबर-1 की पोजिशन हासिल की है।

मारुति अर्टिगा की कीमत