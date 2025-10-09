नेक्सन ने इस कार से छीन लिया नंबर-1 का ताज, टॉप-1 से सीधे 10वें पोजिशन पर पहुंचाया; GST घटने के बाद भी 30% गिरी इसकी सेल
अगस्त 2025 में नंबर-1 रहने वाली मारुति अर्टिगा सितंबर 2025 में सीधे नंबर-10 पर पहुंच गई। वहीं, टाटा नेक्सन जो अगस्त 2025 में पांचवें नंबर पर थी, वो सितंबर 2025 में नंबर-1 बन गई। आइए देखते हैं कि अगस्त 2025 और सितंबर 2025 की सेल्स रिपोर्ट में क्या बड़ा उलटफेर हुआ है?
सितंबर 2025 की टॉप-10 कारों की लिस्ट सामने आ गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने कारों की बिक्री में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। जी हां, क्योंकि अगस्त 2025 में नंबर-1 रहने वाली मारुति अर्टिगा (Maruti Ertiga) सितंबर 2025 में सीधे नंबर-10 पर पहुंच गई। जहां इसकी अगस्त 2025 में इसकी 18,445 यूनिट सेल हुई थी, वहां सितंबर 2025 में इसकी सेल 12,115 यूनिट पर ठप हो गई। वहीं, टाटा नेक्सन जो अगस्त 2025 में पांचवें नंबर पर थी, वो सितंबर 2025 में नंबर-1 बन गई। आइए अगस्त 2025 और सितंबर 2025 की तुलना करके देखते हैं कि लिस्ट में क्या बड़ा उलटफेर हुआ है।
अगस्त 2025 में भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली कारें
|रैंक
|मॉडल
|अगस्त 2025
|जुलाई 2025
|अगस्त 2024
|MoM (%)
|YoY(%)
|1
|मारुति अर्टिगा
|18,445
|16,604
|18,580
|11
|-1
|2
|मारुति डिजायर
|16,509
|20,895
|10,627
|-20.9
|55
|3
|हुंडई क्रेटा/EV
|15,924
|16,898
|16,762
|-5.7
|-5
|4
|मारुति वैगनआर
|14,552
|14,710
|16,450
|-1
|-12
|5
|टाटा नेक्सन/EV
|14,004
|12,825
|12,289
|9.1
|14
|6
|मारुति ब्रेजा
|13,620
|14,065
|19,190
|-3.1
|-29
|7
|मारुति बलेनो
|12,549
|12,503
|12,485
|0.3
|1
|8
|मारुति फ्रोंक्स
|12,422
|12,872
|12,387
|-3.5
|0
|9
|मारुति स्विफ्ट
|12,385
|14,190
|12,844
|-12.7
|-4
|10
|मारुति ईको
|10,785
|12,341
|10,985
|-12.6
|-2
चार्ट में देखने पर पता चलता है कि अगस्त 2025 में मारुति अर्टिगा सबसे ज्यादा बिकने वाली कार थी, जिसने 18,445 यूनिट बिक्री के साथ नंबर-1 की पोजिशन हथिया ली थी। वहीं, टाटा नेक्सन/ईवी (14,004 यूनिट) पांचवें नंबर पर थी।
सितंबर 2025 में भारत की टॉप-10 सबसे ज्यादा बिकने वाली कारें
|रैंक
|कार मॉडल
|सितंबर 2025 बिक्री
|सितंबर 2024 बिक्री
|अंतर (यूनिट्स)
|ग्रोथ % (YoY)
|मार्केट शेयर (%)
|1
|नेक्सन/ EV
|22,573
|11,470
|11,103
|96.80%
|13.62
|2
|डिजायर
|20,038
|10,853
|9,185
|84.63%
|12.09
|3
|क्रेटा / EV
|18,861
|15,902
|2,959
|18.61%
|11.38
|4
|स्कॉर्पियो / N
|18,372
|14,438
|3,934
|27.25%
|11.09
|5
|पंच / EV
|15,891
|13,711
|2,180
|15.90%
|9.59
|6
|स्विफ्ट
|15,547
|16,241
|-694
|-4.27%
|9.38
|7
|वैगनआर
|15,388
|13,339
|2,049
|15.36%
|9.29
|8
|फ्रोंक्स
|13,767
|13,874
|-107
|-0.77%
|8.31
|9
|बलेनो
|13,173
|14,292
|-1,119
|-7.83%
|7.95
|10
|अर्टिगा
|12,115
|17,441
|-5,326
|-30.54%
|7.31
|कुल
|1,65,725
|1,41,561
|24,164
|17.07%
|100%
ऊपर चार्ट में बड़ा उलटफेर देखने को मिलता है। जी हां, क्योंकि अगस्त 2025 में 18,445 यूनिट के साथ नंबर-1 रहने वाली मारुति अर्टिगा सितंबर 2025 में सीधे 12,115 यूनिट की बिक्री के साथ नंबर-10 पर पहुंच गई। इसकी बिक्री में 30 फीसद से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। वहीं, चौथे नंबर पर रहने वाली नेक्सन ने सितंबर 2025 में 22,573 यूनिट सेल के साथ नंबर-1 की पोजिशन हासिल की है।
मारुति अर्टिगा की कीमत
जीएसटी कटौती के बाद मारुति अर्टिगा की कीमत भारतीय बाजार में 8.80 लाख रुपये से शुरू होती है और टॉप मॉडल के लिए 12.94 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है। ये LXi, VXi, ZXi और ZXi+ वैरिएंट में उपलब्ध है।
