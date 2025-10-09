Maruti Ertiga jumped from number-1 car in August 2025 to number-10 in September 2025 नेक्सन ने इस कार से छीन लिया नंबर-1 का ताज, टॉप-1 से सीधे 10वें पोजिशन पर पहुंचाया; GST घटने के बाद भी 30% गिरी इसकी सेल, Auto Hindi News - Hindustan
नेक्सन ने इस कार से छीन लिया नंबर-1 का ताज, टॉप-1 से सीधे 10वें पोजिशन पर पहुंचाया; GST घटने के बाद भी 30% गिरी इसकी सेल

अगस्त 2025 में नंबर-1 रहने वाली मारुति अर्टिगा सितंबर 2025 में सीधे नंबर-10 पर पहुंच गई। वहीं, टाटा नेक्सन जो अगस्त 2025 में पांचवें नंबर पर थी, वो सितंबर 2025 में नंबर-1 बन गई। आइए देखते हैं कि अगस्त 2025 और सितंबर 2025 की सेल्स रिपोर्ट में क्या बड़ा उलटफेर हुआ है?

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 9 Oct 2025 10:55 PM
सितंबर 2025 की टॉप-10 कारों की लिस्ट सामने आ गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने कारों की बिक्री में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। जी हां, क्योंकि अगस्त 2025 में नंबर-1 रहने वाली मारुति अर्टिगा (Maruti Ertiga) सितंबर 2025 में सीधे नंबर-10 पर पहुंच गई। जहां इसकी अगस्त 2025 में इसकी 18,445 यूनिट सेल हुई थी, वहां सितंबर 2025 में इसकी सेल 12,115 यूनिट पर ठप हो गई। वहीं, टाटा नेक्सन जो अगस्त 2025 में पांचवें नंबर पर थी, वो सितंबर 2025 में नंबर-1 बन गई। आइए अगस्त 2025 और सितंबर 2025 की तुलना करके देखते हैं कि लिस्ट में क्या बड़ा उलटफेर हुआ है।

अगस्त 2025 में भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली कारें

रैंकमॉडलअगस्त 2025जुलाई 2025अगस्त 2024MoM (%)YoY(%)
1मारुति अर्टिगा18,44516,60418,58011-1
2मारुति डिजायर16,50920,89510,627-20.955
3हुंडई क्रेटा/EV15,92416,89816,762-5.7-5
4मारुति वैगनआर14,55214,71016,450-1-12
5टाटा नेक्सन/EV14,00412,82512,2899.114
6मारुति ब्रेजा13,62014,06519,190-3.1-29
7मारुति बलेनो12,54912,50312,4850.31
8मारुति फ्रोंक्स12,42212,87212,387-3.50
9मारुति स्विफ्ट12,38514,19012,844-12.7-4
10मारुति ईको10,78512,34110,985-12.6-2

चार्ट में देखने पर पता चलता है कि अगस्त 2025 में मारुति अर्टिगा सबसे ज्यादा बिकने वाली कार थी, जिसने 18,445 यूनिट बिक्री के साथ नंबर-1 की पोजिशन हथिया ली थी। वहीं, टाटा नेक्सन/ईवी (14,004 यूनिट) पांचवें नंबर पर थी।

सितंबर 2025 में भारत की टॉप-10 सबसे ज्यादा बिकने वाली कारें

रैंककार मॉडलसितंबर 2025 बिक्रीसितंबर 2024 बिक्रीअंतर (यूनिट्स)ग्रोथ % (YoY)मार्केट शेयर (%)
1नेक्सन/ EV22,57311,47011,10396.80%13.62
2डिजायर20,03810,8539,18584.63%12.09
3क्रेटा / EV18,86115,9022,95918.61%11.38
4स्कॉर्पियो / N18,37214,4383,93427.25%11.09
5पंच / EV15,89113,7112,18015.90%9.59
6स्विफ्ट15,54716,241-694-4.27%9.38
7वैगनआर15,38813,3392,04915.36%9.29
8फ्रोंक्स13,76713,874-107-0.77%8.31
9बलेनो13,17314,292-1,119-7.83%7.95
10अर्टिगा12,11517,441-5,326-30.54%7.31
कुल 1,65,7251,41,56124,16417.07%100%

ऊपर चार्ट में बड़ा उलटफेर देखने को मिलता है। जी हां, क्योंकि अगस्त 2025 में 18,445 यूनिट के साथ नंबर-1 रहने वाली मारुति अर्टिगा सितंबर 2025 में सीधे 12,115 यूनिट की बिक्री के साथ नंबर-10 पर पहुंच गई। इसकी बिक्री में 30 फीसद से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। वहीं, चौथे नंबर पर रहने वाली नेक्सन ने सितंबर 2025 में 22,573 यूनिट सेल के साथ नंबर-1 की पोजिशन हासिल की है।

ये भी पढ़ें:बजट का रखिए इंतजाम! दिसंबर में लॉन्च हो सकती है मारुति सुजुकी e-Vitara

मारुति अर्टिगा की कीमत

जीएसटी कटौती के बाद मारुति अर्टिगा की कीमत भारतीय बाजार में 8.80 लाख रुपये से शुरू होती है और टॉप मॉडल के लिए 12.94 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है। ये LXi, VXi, ZXi और ZXi+ वैरिएंट में उपलब्ध है।

Auto News Hindi Tata Nexon Maruti Ertiga

