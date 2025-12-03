मौका चूके तो पछताएंगे! देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली 7-सीटर कार पर आई बंपर छूट, अभी लेने पर सीधे इतने हजार बच रहे

संक्षेप: जो लोग एक बजट 7-सीटर कार खरीदने की सोच रहे थे, उनके लिए खुशखबरी है। जी हां, क्योंकि दिसंबर 2025 में देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली 7-सीटर कार मारुति अर्टिगा पर बंपर छूट मिल रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

साल 2025 के आखिरी महीने में मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने अपनी हिट MPV अर्टिगा (Ertiga) पर खास ऑफर का ऐलान किया है। हालांकि, इस बार अर्टिगा (Ertiga) पर ज्यादा बड़े डिस्काउंट नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी परिवारिक ग्राहकों के लिए यह एक बेहतरीन डील बन सकती है। आइए जरा विस्तार से इस डिस्काउंट ऑफर की डिटेल्स जानते हैं।

क्या मिल रहा है?

मारुति सुजुकी ने दिसंबर 2025 में अर्टिगा (Ertiga) पर 10,000 रुपये तक का कैश डिस्काउंट देने का फैसला किया है। इस कार पर कंपनी केवल 10,000 कैश डिस्काउंट दे रही है। हालांकि, इस पर कोई एक्सचेंज बोनस और स्क्रैपेज बोनस नहीं मिल रहा है। इसके अलावा कंपनी इस पर कोई अतिरिक्त बेनिफिट नहीं दे रही है। यह ऑफर अर्टिगा (Ertiga) के सभी वैरिएंट पर लागू है।

मारुति अर्टिगा की कीमतें (एक्स-शोरूम)

मॉडल कीमत बेस वैरिएंट ₹8.80 लाख टॉप वैरिएंट ₹12.94 लाख

मारुति अर्टिगा (Ertiga) भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली 7-सीटर MPV है, जो फैमिली यूज, कम खर्च, बड़े स्पेस और मारुति के भरोसे की वजह से हमेशा डिमांड में रहती है।

मारुति अर्टिगा क्यों है फैमिली की पहली पसंद?

मारुति अर्टिगा कार बड़ी फैमिली की पहली पसंद है। इसमें बेहतरीन माइलेज, 7-सीटर स्पेसियस केबिन, मारुति का बड़ा सर्विस नेटवर्क, कम मेंटेनेंस, CNG ऑप्शन उपलब्ध, आरामदायक ड्राइविंग और राइड क्वॉलिटी मिलती है।

अगर आप एक किफायती, भरोसेमंद और फैमिली-फ्रेंडली 7-सीटर MPV खरीदने की सोच रहे हैं, तो दिसंबर 2025 में मारुति अर्टिगा (Maruti Ertiga) पर मिलने वाला 10,000 का कैश डिस्काउंट एक अच्छा मौका हो सकता है। हालांकि, बाकी मॉडल्स की तुलना में ऑफर कम हैं, फिर भी अर्टिगा (Ertiga) की लोकप्रियता और वैल्यू फॉर मनी इसे एक मजबूत विकल्प बनाती है।